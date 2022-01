Geflügelpest im Havelland angekommen

Havelland

In einer Kleinsthaltung im Landkreis Havelland ist der Geflügelpesterreger H5N1 nachgewiesen worden. Darüber informiert das brandenburgische Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz. Es ist der fünfte Fall von Geflügelpest in einem Nutzgeflügelbestand im Land Brandenburg innerhalb weniger Wochen.

Der jetzige Fall ereignete sich im westhavelländischen Großderschau, erklärte Michael Koch, Dezernent im Landkreis Havelland, auf MAZ-Nachfrage.

Hobbyhaltung von zehn Hühnern

In der Hobbyhaltung mit rund zehn Hühnern waren erhöhte Verluste aufgetreten. Das Aviäre Influenzavirus vom Subtyp H5N1 wurde vom Landeslabor Berlin-Brandenburg festgestellt und vom nationalen Referenzlabor, dem Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems, am Freitag bestätigt, teilte das Ministerium mit.

Geflügelpest-Verordnung im Havelland

Das Veterinäramt des Landkreises hat die in der Geflügelpest-Verordnung vorgesehenen Schritte angeordnet. Dazu gehören die Einrichtung einer Schutzzone im Radius von mindestens drei Kilometern und einer Überwachungszone im Radius von mindestens zehn Kilometern um den Ausbruchsbestand. Die Schutzzone hat einen Radius von drei Kilometern um den Ausbruchsbestand und betrifft die Gemarkung Großderschau mit den Orten Großderschau, Altgarz, Neugarz, Rübehorst und allen zugehörigen Ortsteilen.

Überwachungszonen im Westhavelland

Die Überwachungszone schließt direkt an die Schutzzone an und wird in einem Radius von zehn Kilometer um den Ausbruchsbetrieb festgelegt. Betroffen sind die Gemarkungen Stodehne, Rhinow, Gülpe, Wolsier, Spaatz und die Gemarkung Kleßen, Stölln und Neuwerder. Ebenfalls betroffen sind Teile der Gemarkungen Hohennauen sowie kleine Teile der Gemarkungen Wassersuppe, Witzke und Görne. In beiden Zonen sind Hühner, Truthühner, Perlhühner, Enten, Gänse, Wachteln, Tauben, Fasanen, Rebhühner und Laufvögel in geschlossenen Ställen zu halten oder in einer Voliere, die nach oben mit einer dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung versehen ist.

Appell an Geflügelhalter

Alle Geflügelhalter der Stadt Rhinow und der Amtsgemeinden Großderschau, Havelaue, Seeblick, Gollenberg und Kleßen-Görne sind aufgefordert, ihre Tierhaltung beim Veterinäramt anzumelden. (Telefon 03321/403 55 07). Sollte in Geflügelbeständen eine überhöhte Todesrate auftreten, ist das Veterinäramt umgehend zu informieren.

Das Verbraucherschutzministerium appelliert eindringlich an die Geflügelhalter, alle Sicherheitsmaßnahmen strikt einzuhalten und die seit dem 8. Januar 2022 in Risikogebieten geltende Stallpflicht konsequent zu beachten. Die Gefahr eines Eintrages des Geflügelpesterregers in Geflügelhaltungen wird durch das Friedrich-Loeffler-Institut weiterhin als sehr hoch eingeschätzt. Der Landkreis informiert weiterhin darüber, dass Geflügeltiere, Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier, sonstige Erzeugnisse und tierische Nebenprodukte und Futtermittel ab sofort nicht aus den Tierbeständen herausgebracht werden dürfen. Ein- und Ausgänge von Ställen müssen gegen unbefugten Zutritt gesichert werden und mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln ausgestattet werden. Die Ställe sollen nur mit Schutzkleidung betreten werden.

Geflügelmärkte und Geflügelausstellungen untersagt

Bis zur Aufhebung der Maßnahmen dürfen auch Geflügelausstellungen und Geflügelmärkte nicht mehr durchgeführt werden. Die Jagd auf Federwild ist ab sofort verboten.

Alle Maßnahmen gelten mindestens über 21 Tage.

Anfang Januar war es im Havelland bereits wegen der Gefahr von Geflügelpest zu Anordnungen gekommen. Der Landkreis hatte damals eine Allgemeinverfügung erlassen, die Geflügelbesitzer in einigen Regionen betraf. Betroffen waren folgende Regionen, die laut Landratsamt als Risikogebiete galten: die Gemarkungen Ketzin, Etzin und Falkenrehde zum einen. Auch rund um den Gülper See (das sogenannte Ramsar-Gebiet „Niederung der unteren Havel/Gülper See“) durfte das Hausgeflügel nicht mehr unter freiem Himmel gehalten werden.

Geflügelpest bei Graugans im Havelland

Das Virus der Geflügelpest ist in der Wintersaison 21/22 im Wildvogelbestand wiederholt festgestellt worden. Auch im Havelland ist im November 21 bereits ein Wildvogel positiv getestet worden. Deshalb sind alle Geflügelhalter aufgefordert, ihre Bestände gegen das Virus zu schützen und wildvogelsicher zu machen. Futter und Wasser sollte nur in geschlossenen Ställen verabreicht werden. Auch Haushaltsabfälle sollten nicht verfüttert werden.

Von MAZonline