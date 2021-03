Die Geflügelpest steht vor den Toren Brandenburgs. Wie das Berlin-Spandauer Bezirksamt am späten Freitagabend mitteilte, muss in der Hauptstadt ab sofort sämtliches Geflügel in Ställen oder geschützten Vorrichtungen gehalten werden. Der Grund: der Fund mehrerer toter mit der Geflügelpest infizierter Wildvögel in Berlin.