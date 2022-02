Gelbe Tonne im Havelland: Duales System ist nicht begeistert

Havelland

Vor gut einem Jahr sprachen sich die Mitglieder des Kreistagsausschusses für Landwirtschaft und Umwelt dafür aus, im Kreis die Gelbe Tonne einzuführen, um in Zukunft auf die Gelben Säcke für Verpackungsmüll zu verzichten.

Nun sieht es so aus, als ob das Duale System Deutschland, das den Verpackungsmüll entsorgt, von dieser Entscheidung alles andere als begeistert ist. Offenbar hatte Kreisbeigeordneter Michael Koch damit schon im vergangenen Jahr gerechnet und darauf hingewiesen, was den Vertretern des Dualen Systems Sorgen macht.

Bürgermeister und Amtsdirektoren mögen die Gelben Säcke nicht. Quelle: Stephanie Fedders

Es sind die so genannten Fehlwürfe. Das ist die nette Umschreibung dafür, dass sich in den Gelben Tonnen, die es in einzelnen Haushalten des Kreises bereits gibt, alle möglichen Müllfraktionen befinden, die in der Tonne – und auch im Gelben Sack – nichts zu suchen haben.

Einerseits landet viel Plastikmüll in den Gelben Behältern, der nicht mit dem Grünen Punkt gekennzeichnet ist. Der ist unbedingte Voraussetzung dafür, dass bestimmte Wertstoffe in der Gelben Tonne oder dem Gelben Sack entsorgt werden dürfen.

Verhandlungen in 2021

Im Laufe des Jahres 2021 hatte der Landkreis mit einem Vertreter der Dualen Systeme in Deutschland verhandelt. Dabei wurde erwähnt, dass die Müllanteile, die nicht in die Gelbe Tonne gehören, im Havelland besonders groß sind.

Michael Koch, Beigeordneter im Landkreis Havelland. Quelle: Nadine Bieneck

Das war für Michael Koch nachvollziehbar. Bei der Änderung der Müllsatzung wurde deshalb eine Mindestleerung eingeführt. Das hatte der Vertreter der Dualen Systeme als wichtigste Voraussetzung benannt, um weiter über das Thema zu sprechen. „Wer die Gelbe Tonne will, der muss die Mindestleerung beim Restmüll akzeptieren“, beschreibt Michael Koch das kurz.

Unmut bei den Havelländern

Im Dezember stand das Thema auf der Tagesordnung der Kreistagsabgeordneten, die mit großer Mehrheit einer Mindestentleerungsmenge für Restmüll zustimmten. Bei den Bewohnern sorgte das für Unmut.

Doch das Versprechen allein, dass es eine Mindestentleerungsmenge im Havelland geben würde, reichte dem Vertreter des Dualen Systems ebenso nicht. „Die Dualen Systeme haben ihrerseits die Einführung einer Wertstofftonne vorgeschlagen“, heißt es in einer Mitteilung an die Kreistagsabgeordneten, unterschrieben von Michael Koch.

Für die graue Restmülltonne gilt eine Mindestleerung. Quelle: Peter Geisler

Die Folge: Der Landkreis wäre dann Bestandteil der Dualen Systeme. Im Unterschied zur Gelben Tonne können in der Wertstofftonne auch Gegenstände aus Metall, Kunststoff oder Verbundstoff entsorgt werden. Dafür ist die Wertstofftonne aber nicht kostenfrei. Der Landkreis und letztendlich der Bürger würde für die entstehenden Sammlungs-, Transport-, Sortier- und Entsorgungskosten anteilig aufkommen müssen.

Höhere Gebühr

Das ist beim Landkreis durchgerechnet worden. Nach den bisher ermittelten Kosten, abzüglich der zu erzielenden Erlöse aus der Wertstofftonne, ist mit einer Gebührensteigerung pro Kopf von etwa 3,70 Euro im Jahr zu rechnen.

Keine gute Lösung

In Anbetracht des Auftrages, den die Kreistagsabgeordneten vor einem Jahr zu den Verhandlungen erteilt haben und mit Blick darauf, dass die Havelländer die Wertstofftonne dann über die Abfallgebühren mitbezahlen, könne das Ergebnis der Verhandlungen nicht die Wertstofftonne sein, heißt es in der Mitteilung an die Kreistagsabgeordneten weiter. Weitere Verhandlungen erscheinen vorerst wenig sinnvoll. Die Positionen seien ausgetauscht und zwar mehrfach. Beide Seiten wissen, dass sie eine gütliche Einigung nicht erzielen können.

Michael Koch hat den Kreistagsabgeordneten eine Information zukommen lassen. Quelle: Jens Wegener

Die Kreisverwaltung wird nun hoheitlich handeln. Das Verpackungsgesetz sieht vor, dass der Landkreis als öffentlicher Träger der Entsorgung mit einer Rahmenvereinbarung festlegen kann, wie Kunststoff-, Metall- und Verbundverpackungen bei privaten Haushalten gesammelt wird. Diese Rahmenvereinbarung sei notwendig, um letztlich die Gelbe Tonne doch noch einzuführen.

Die Vertreter der Dualen Systeme wurden dazu bereits gehört. Die Rahmenvorgabe an die Dualen Systeme ist ein Verwaltungsbescheid. Damit wird der Weg für die Gelbe Tonne frei gemacht.

DSD kann klagen

Gegen diese Bescheide kann das Duale System nach erfolglosem Widerspruch aber klagen. Interessant ist hierbei auch der Abfuhrzyklus. Ein Gericht kann festlegen, dass die Gelbe Tonne nur alle vier Wochen geleert wird.

Die Wertstoffhöfe des Kreises nehmen Metall und anderen Abfall an. Quelle: Danilo Hafer

Amtsdirektoren und Bürgermeister hatten sich im Vorfeld der Entscheidung im vergangenen Jahr die Einführung der Gelben Tonne gewünscht. Gelbe Säcke würden zu oft zerfleddert, an fremden Hauseingängen abgelegt oder vom Wind davongetragen.

Ob die Gelbe Tonne zum 1. Januar 2023 kreisweit eingeführt werden kann – so war es mal angedacht – bleibt abzuwarten. Wenn die Angelegenheit ein Fall für Juristen wird, dann könnte sich das noch hinziehen.

Von Joachim Wilisch