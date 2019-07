Havelland

Mit insgesamt 1,87 Millionen Euro unterstützen der Bund und das Land Brandenburg die Schulträger im Landtagswahlkreis 5, zu dem auch die Ämter Friesack und Nennhausen gehören. Das teilte der havelländische CDU-Landtagsabgeordnete Michael Koch mit. Hintergrund ist, dass die Landesregierung nun die Richtlinien für die Förderanträge beschlossen hat.

Ein Eigenanteil

Zu den jeweiligen Investitionssummen müssen die Städte, Ämter und Gemeinden jeweils einen Eigenanteil von zehn Prozent leisten. Auch der Kreis, der zum Beispiel Träger des Oberstufenzentrums ist, muss diesen Eigenanteil stemmen.

Das Verfahren

Die Anträge müssen bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg gestellt werden so Koch. Stichtag ist der 31. Juli 2020. Ziel der INvestitionen sei, die digitale Vernetzung in Schulgebäuden und auf dem Schulgelände zu verbessern sowie schulisches WLAN, interaktive Tafeln, digitale Arbeitsgeräte und sogenannte schulgebundene mobile Endgeräte wie Laptops, Notebooks und Tablets anzuschaffen. Ganz wichtig ist nach Überzeugung von Michael Koch: „Für Gemeinden, die sich in der Haushaltssicherung befinden, ist kein Eigenanteil erforderlich.“

Auch der Bundestagsabgeordnete für Nordwest-Brandenburg, zu dessen Wahlkreis die Ämter Rhinow, Nennhausen und Friedsack zählen, Sebastian Steineke ( CDU) ist zufrieden: „Der Pakt ist ein Kernanliegen der Union. Der Bund zahlt den Ländern für neue Computer, besseres Internet und digitale Lernmethoden insgesamt fünf Milliarden Euro. Brandenburg bekommt 151 Millionen.“

Alle profitieren

Allgemeinbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft, so Steineke weiter, erhalten einen Sockelbetrag von je 20 000 Euro und einen schülerbezogenen Fördersatz von 409 Euro je Schülerin und Schüler. Die Oberstufenzentren erhalten einen höheren Fördersatz in Höhe von 612 Euro je Schülerin und Schüler. „Dadurch profitieren insgesamt 20 Gemeinden im Bundestagswahlkreis“, so Steineke.

Schnelle Abwicklung

Alle Schulen des Landes, so Koch und Steineke, sollten am Digitalpakt teilhaben. „Der Bund will die Gemeinden bei der Digitalisierung der Schulen unterstützen. Das Land muss jetzt für zügige Auszahlung sorgen.“

Von Joachim Wilisch