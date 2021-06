„Generation Corona“: diese Hilfe brauchen Kinder und Jugendliche im Havelland

Havelland

Geahnt hatten das wohl die meisten, die sich in den vergangenen Monaten während der Corona-Krise mit den Sorgen und Nöten von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie befasst haben: Kinder und Jugendliche aus stabilen Familienverhältnissen sind insgesamt besser durch die Krise gekommen, als die aus sozial problematischen Familien.

Das ist das Ergebnis eines Berichtes, der jetzt dem Jugendhilfeausschuss des Kreistages vorgelegt wurde. Was die Kinder- und Jugendbeauftragte des Kreises, Bianca Lange und Jugendamtsleiterin Sabine Ziemer am Mittwoch erläuterten war eine Fleißarbeit – allerdings eine äußerst wichtige. Dazu hatte Bianca Lange das Gespräch gesucht – mit dem Kreisschülerrat, mit den Jugendkoordinatorinnen und -koordinatoren, mit Eltern und Lehrern und mit Jugendclubs.

Problem Schule

Ein Hauptproblemfeld war in den Pandemie-Monaten tatsächlich der Schulunterricht. „Das Gros der Schülerinnen und Schüler hat aber eingesehen, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie richtig waren“, sagte Bianca Lange. „Die Schüler haben eingesehen, dass der Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht oder auch der vollständige Fernunterricht die einzigen Möglichkeiten waren.“

Dennoch gab es hier eine Menge Probleme. Eltern beklagten, dass die Arbeitsblätter zum Fernunterricht so spät kamen, dass eine Vorbereitung kaum möglich war. Schülerinnen und Schüler konnten die Blätter oft nicht verstehen. Dort, wo Unterricht via Internet erfolgte, war der Internetanschluss immer wieder schlecht.

Kinder lernen zuhause mit den Eltern. Quelle: Jochen Tack

Wenn es Fragen gab, waren die Lehrer schwer zu erreichen. „Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern fühlten sich allein gelassen“, so Bianca Lange. Das habe in einigen Fällen auch zu Auseinandersetzungen innerhalb der Familien geführt.

Kinder, die schon vor der Corona-Krise Schwierigkeiten in der Schule hatten, müssen nun mit den Folgen des Fernunterrichts klar kommen. Für Bianca Lange steht fest, dass man sich um diese Kinder und Jugendlichen besonders kümmern muss. „Darum appelliert der Kreisschülerrat an die Kreisverwaltung, nun keine Stellen bei der Schulsozialarbeit oder bei der offenen Jugendarbeit einzusparen. Gerade diese Hilfe werde in den kommenden Monaten besonders angefordert. Zumindest diese Befürchtung konnte Kreissozialdezernent Wolfgang Gall (CDU) zerstreuen. „Wir arbeiten bereits am Haushaltsplan 2022 und ich kann sagen, dass nicht geplant ist, in diesen Bereichen Geld wegzunehmen.“ Immerhin ein Lichtstreif.

Gut verhalten

Was so noch nicht transportiert wurde ist diese Nachricht: Schülerinnen und Schüler haben sich auch in ihrer Freizeit an die Kontaktbeschränkungen gehalten – auch wenn das oft schwer gefallen ist. Im Gegenteil: Der Kreisschülerrat empfiehlt, vor den Schulhöfen – wo Lehrer die Maskentragepflicht nicht kontrollieren können, öfter Polizeikontrollen anzuordnen, um das Abstandsgebot durchzusetzen.

Sabine Ziemer befürchtet, dass Schulabschlüsse in Gefahr sind. „Ein anderes Problem war der ex-trem hohe Medienkonsum.“ Damit waren nicht die Buch- sowie Zeitungslektüre oder ein TV-Abend gemeint. „Die Kinder und Jugendlichen verabredeten sich zu Internetspielen. Da das auch international über die Zeitzonen hinweg passierte, bekamen die jungen Leute nicht genügend Schlaf und verbrachten Stunden über Stunden an der Spielkonsole oder am Computer.

Bianva Lange ist Kinder- und Jugendbeauftragte des Landkreises. Quelle: Ulrich Hansbuer

Deutlich schwerer hatten es die Schulen aber auch die Agentur für Arbeit mit den berufsvorbereitenden Angeboten. Viele Projekte, die zusammen mit dem Landkreis Havelland üblicherweise im Programm sind, mussten ausfallen. So zum Beispiel die Aktion „Komm auf Tour“ oder die Ausbildungs- und Berufsmessen. In der Arbeitsagentur gebe es nun zahlreiche Einstiegsqualifizierungen, um diejenigen aufzufangen, die auf Ausbildungsplatzsuche sind.

Generation Corona?

Inzwischen kehren die Schulen in den Präsenzunterricht zurück. Auch Jugendclubs – zum Beispiel das Freizeithaus Mühle in Rathenow – stehen wieder zur Verfügung. Die Jugendlichen können sich auch im Freien – zum Beispiel auf dem Rideplatz in Rathenow – treffen. Das werde jetzt ausgenutzt. „Der direkte Kontakt mit Freunden steht bei Kindern und Jugendlichen jetzt ganz oben auf der Agenda“, sagte Bianca Lange.

Eine „Generation Corona“ müsse unbedingt verhindert werden, hatte die Landtagsabgeordnete und Bildungsexpertin Katja Poschmann (SPD) aus Premnitz kürzlich gefordert. Wenn man den Bericht der Verwaltung studiert steht fest; es wird sie dennoch geben, die „Generation Corona“.

Von Joachim Wilisch