Nach monatelangem Ringen hat die Landesregierung am 15. Dezember das Gesetz zur Fortführung der sogenannten Migrationssozialarbeit II. verabschiedet. Ein positives Signal für Yehia Toso. Der junge Mann aus Syrien ist einer von insgesamt zehn Sozialarbeitern, die im Havelland anerkannte Geflüchtete mit gesichertem Aufenthaltsstatus bei der Integration unterstützen.

Ihre Arbeitsverträge laufen Ende des Jahres aus und konnten bis heute nicht verlängert werden, denn bislang war nicht sicher, ob und in welcher Form die Migrationssozialarbeit fortgesetzt wird. Das neue Gesetz soll nun Klarheit bringen, kommt aber für einige zu spät. Aufgrund der ungewissen beruflichen Perspektive haben sich zwei Migrationssozialarbeiter der AWO inzwischen neu orientiert und den Landkreis verlassen.

Dass die Streichung der Stellen nun vom Tisch ist und das Land jetzt sogar eine Aufstockung von 185 auf 200 Stellen plant – im Havelland kommen vier dazu – ist für Valentin Franklyn ein schwacher Trost.

Noch keine schriftliche Bestätigung

„Fakt ist, wir können bis heute unseren Mitarbeitern keinen Arbeitsvertrag für 2021 vorlegen, denn wir haben noch immer nichts Schriftliches. Bisher gibt es nur die mündliche Information, dass keine Stellen gestrichen werden“, macht der Leiter des Fachbereichs Migration der AWO Betreuungsdienste gGmbH deutlich Freitagmorgen deutlich.

Kritik kommt auch vom Sozialdezernenten des Landkreises Havelland, Wolfgang Gall: „Wir freuen uns, dass der Landtag endlich die rechtlichen Grundlagen geschaffen hat. Die Landesregierung hat es aber versäumt, rechtzeitig für Klarheit und Orientierung für die Träger der Migrationssozialarbeit und den Landkreis zu sorgen.“

Sozialdezernent Wolfgang Gall kritisiert das späte Handeln der Landesregierung. Quelle: Landkreis HVL

Dass man befriste Arbeitsverträge nicht rechtzeitig verlängern konnte, schade der Betreuungskontinuität. Die Kreisverwaltung Havelland habe jedoch bereits im Vorfeld mit dem Sozialamt konzeptionelle Vorüberlegungen getroffen, Trägergespräche geführt und sei auf die Vergabe der Stellen vorbereitet.

Stellen sind nur für 2021 gesichert

„Allerdings ist das Gesetz bisher nicht im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Brandenburg veröffentlicht. Auch liegen keine Hinweise des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz vor“, betont Wolfgang Gall auf Nachfrage der MAZ am Donnerstag.

Trotz der Aufstockung sieht Valentin Franklyn davon ab, nun neues Fachpersonal einzustellen. „Es gibt nach wie vor keine Sicherheit. Im Gegenteil, die Stellen sind lediglich für 2021 gesichert. Wie es danach weitergeht, wissen wir nicht. Viele zweifeln aufgrund der aktuellen Haushaltslage daran, dass die Migrationssozialarbeit darüber hinaus fortgesetzt wird“, so Franklyn. Zudem sei es insbesondere im Westhavelland schwierig, Fachpersonal zu bekommen.

Träger brauchen Planungssicherheit

Katja Poschmann ( SPD), Havelländerin und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Landtag, sieht derweil in dem Gesetz ein gutes und notwendiges Signal. „Es zeigt, dass die Finanzmittel gesichert sind und die Anzahl der Stellen auch im kommenden Jahr an den erhöhten Bedarf angepasst werden kann“, so Poschmann.

Für Valentin Franklyn geht das nicht weit genug. Um zu verhindern, dass Ende 2021 die Sozialarbeiter wieder vor einer ungewissen Zukunft stehen, müsse der Kampf und die Lobbyarbeit schon jetzt beginnen. „Sonst stehen wir wieder vor der Frage, wie es weitergeht. Mit einer konkreten Antwort Mitte 2021 können auch die Träger vernünftig planen“, so Franklyn.

Von Christin Schmidt