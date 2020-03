Havelland

Das havelländische Gesundheitsamt arbeitet zurzeit eng mit den Krankenhäusern des Havellandes, dem Rettungsdienst und dem Katastrophenschutz zusammen, um sich der Ausbreitung von Coronaviren entgegenzustellen. In dem Zusammenhang hält die Behörde auch Kontakt zu den Arztpraxen im Landkreis.

Etikette einhalten

Anna Müller ist die leitende Amtsärztin im Kreis. Die Medizinerin betont, das wichtigste Ziel sei derzeit, die weitere Ausbreitung des Coronavirus so gut wie möglich zu verhindern. Das Gesundheitsamt des Landkreises Havelland empfiehlt daher einige Vorsichtsmaßnahmen und Hygieneregeln. „Dazu gehören zum Beispiel das regelmäßige Händewaschen mit Seife sowie das Einhalten der Nies-Etikette“, so Anna Müller.

Nicht die Hand geben

Man niest in die Armbeuge, um die Ausbreitung von Tröpfchen zu senken und die Hände ‚keimarm‘ zu halten. Außerdem sollte nach Möglichkeit Abstand zu anderen Personen gehalten und auf unnötigen Körperkontakt (zum Beispiel Händeschütteln) verzichtet werden.

Ratsam sei auch eine gesunde Ernährung, die reich an Vitamin C ist und wenig Zucker enthält. Das stärke auf jeden Fall das Immunsystem.

Hamsterkäufe werden auch im Landkreis Havelland registriert. Quelle: aireye

In den Supermärkten und in den Filialen der Drogerieketten sowie in Apotheken ergibt sich im Landkreis ein ähnliches Bild, wie in anderen Teilen des Landes. Es gibt kaum noch Desinfektionsmittel, auch Atemschutzmasken werden rar. Gesichtsmasken, so rät die Kreisverwaltung, sollte Berufstätigen im Gesundheitswesen vorbehalten bleiben.

Allgemeine Empfehlungen

Registriert wurde auch, dass in den Supermärkten bestimmte Produkte auf Vorrat gekauft werden. Solche Hamsterkäufe helfen nicht weiter, heißt es bei der Kreisverwaltung. „Hamsterkäufe führen zu Versorgungsproblemen, bevor durch die Epidemie überhaupt ein Problem entstanden ist.“ Es gebe allgemeine Empfehlungen, was man in einem Haushalt auf Vorrat haben sollte. Das beziehe sich aber ausdrücklich nicht ausschließlich auf die aktuelle Situation. Panik sei ein schlechter Ratgeber.

Impfungen sind sinnvoll

Wie Anna Müller erklärt, könne der sein Immunsystem stärken, indem er sich gegen andere Infektionen impfen lässt. „Zum Beispiel gegen die Grippe und ab 60 Jahren auch gegen Pneumokokken.“ Das habe zur Folge, dass möglichst wenige Menschen an einer Lungenentzündung erkranken, wenn sich das Coronavirus ausbreitet.

Gewisse Impfungen sollte man vornehmen lassen. Quelle: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Wer an zwei Tagen hintereinander 38 Grad Fieber hat, der sollte unbedingt den Hausarzt anzurufen und einen Termin vereinbaren.

Noch mehr Informationen

Auch die Mitarbeiter des Landkreises wurden zum Thema sensibilisiert. Sie stehen weiter für die Anliegen der Bürger zur Verfügung. Ferner hat das Gesundheitsamt eine Hotline eingerichtet: Unter der Telefonnummer 03385/551 71 19 können montags und dienstags von 9 bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags von 9 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 14.30 Uhr Fragen zum Coronavirus gestellt werden.

Entsprechende Handlungsempfehlungen sowie weitere Informationen zum Coronavirus hat der Landkreis Havelland im Internet unter www.havelland.de/ Coronavirus für die Bürger zusammengetragen

Von Joachim Wilisch