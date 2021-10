Görne erinnert an die Lager des Reichsarbeitsdienstes in der Region

Görne

Die gelungene Mixtur bescherte den Machern einen beachtenswerten Doppelerfolg. Der Förderverein Kirche und Dorf Görne hatte am Samstag einen erfolgreichen Start mit seiner neuen Veranstaltungsreihe „Soljanka mit Geschichte“.

Aus diesem Anlass eröffnete er zugleich eine viel beachtete und ebenso bemerkenswerte Outdoor- Ausstellung. Auf acht großformatigen und wetterfesten Tafeln an der Außenwand der Kirche zeigt der Förderverein seit dem Wochenende die Ausstellung „Görne, Damm und Wutzetz – Vergessene Reichsarbeitsdienst- und Kriegsgefangenenlager“.

Bevor Sven Leist, der Vorsitzende des Fördervereins, die Besucher und Gäste der Vernissage zu Besichtigung mit Gedankenaustausch einlud, eröffnete er die Veranstaltung in der Kirche mit einem Vortrag zum Thema der Ausstellung.

Eine Tradition

Einleitend verwies er zunächst auf eine mittlerweile siebenjährige Tradition. Seit 2014 gestaltet der Förderverein Ausstellungen zu unterschiedlichen Themen, so zur Ausgestaltung der Kirche, dem Schriftsteller und Görner Einwohner auf Zeit Heinz Behling, der Dorfgeschichte, dem Wirken der Familie von Bredow in Görne und Fluchtgeschichten von Neu-Görnern.

„Soljanka mit Geschichte“ sei nun der Auftakt für eine neue Veranstaltungsreihe mit unterschiedlichen Inhalten, sagte Sven Leist und nannte als Beispiel für eine mögliche Fortsetzung „Soljanka mit Literatur“. „Der Förderverein möchte mit seiner neuen Veranstaltungsreihe noch mehr kulturelle Vielfalt erreichen, mit Soljanka als ständigem kulinarischen Begleiter“, sagte Sven Leist.

Die Soljanka schmeckte allen gut. Quelle: Norbert Stein

Dann widmete er sich dem aktuellen Ausstellungsthema und den Rechercheergebnissen des Fördervereins zu den Reichsarbeitsdienstlagern in der Region während der Zeit des Nationalsozialismus. Leist sagte „wir waren auf Spurensuche mit durchaus interessanten Ergebnissen“.

Mit der Einführung des Reichsarbeitsdienstes im Juni 1935 entstanden im gesamten Deutschen Reich rund 2000 Lager, in denen der Reichsarbeitsdienst von jungen Männern im Alter von 18 bis 25 Jahren geleistet werden musste. „Nur eine kurze Zeit bestand auch in Görne ein Lager des Reichsarbeitsdienstes 7/96“ erklärte Sven Leist den rund 70 Besuchern in der Kirche.

Mehrere Lager

Es habe sich damals in ein großes System von gleichgelagerten Lagern in ganz Deutschland eingereiht, welches ab 1933 mit der ursprünglichen Idee der Beschäftigung junger Arbeitsloser begann. Dann aber wurden die Lager von den Nazis sehr schnell zur ideologischen und vormilitärischen Erziehungsarbeit umfunktioniert. Zur Lagergruppe 96 gehörten neben Görne die Lager Damm I und II, Wutzetz, Alt Rodahn, Dreetz, Bartschendorf, Große Jahnberge und Mangelshorst.

Im Lager Görne waren 215 junge Männer untergebracht. Das Lager bestand aus einfachen Holzbaracken und befand sich am Ortsrand, wo heute Wald wächst.Vom Lager selbst ist nichts mehr zu sehen, geblieben ist lediglich ein kleiner Feldstein, der von einem Lagerbewohner künstlerisch mit einer Rose verziert wurde und heute vor der Kirche liegt.

Die Schautafeln an der Kirche. Quelle: Norbert Stein

Eingesetzt wurden die jungen Männer überwiegend bei Arbeiten zur Bodenverbesserung und Entwässerung sowie beim Wegebau. Die Männer der beiden Lager Damm und Wutzetz wurden zum Bau des Rhinkanals im Abschnitt „Einsame Eiche“ bis Damm und für die Begradigung der Temnitz eingesetzt. Die Arbeit verrichteten sie überwiegend von Hand mit einfachen Spaten.

Neue Funktion

Mit dem Überfall Deutschlands auf Polen am 1. September 1939 und dem damit verbundenen Beginn des 2. Weltkrieges wurden die jungen Männer an die Front versetzt. Das Reichsarbeitslager Görne wurde geschlossen. Damm I und II und auch Wutzetz wurden Kriegsgefangenenlager. 1940 kamen erste polnische Kriegsgefangene nach Damm, wenig später Franzosen und Iren. Im Wutzetz waren zudem mögliche ukrainische Kollaborateure untergebracht.

Es kamen viele Gäste. Quelle: Norbert Stein

Zu den in Damm inhaftierten Kriegsgefangenen gehörte auch Jean Roger Fremaux aus Frankreich. Er hat über seine Lagerzeit Tagebuch geführt. „Das Tagebuch ist erhalten geblieben und für unsere Regionalgeschichte aus dieser Zeit überaus wertvoll“, sagte Sven Leist und hielt einen Ordner hoch, in dem die Tagebuchseiten aufbewahrt sind.

Sehr aufschlussreich

In Damm gehört Waltraud Masuhr (86) zu den Einwohnern, die sich für diese besonderen regionalen Geschichtsereignisse interessieren. „Ich habe dazu mit Einwohnern gesprochen, die diese Zeit miterlebt haben oder sich daran noch erinnern konnten, sagte sie am Samstag in Görne. „Der Vortrag war sehr interessant und aufschlussreich“, lobte sie.

Gute Gespräche

Bei einem Teller Soljanka unterhielt sie sich mit dem Vorsitzenden des Friesacker Heimatvereins, Günter Kirchert, und Hans-Jürgen Wodtke aus Böhne. Wodtke hat auch schon zahlreiche Initiativen zur Regionalgeschichte verantwortet, so auch die „Böhner Geschichtswerkstatt“.

Von Norbert Stein