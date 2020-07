Gollenberg in Stölln: Der Ort, an dem der Traum vom Fliegen wahr wurde

Stölln

Wer Stölln besucht, kommt nicht vorbei an Otto Lilienthal (1848 - 1896). Der Flugpionier hat mit seinem unbeirrbaren Glauben, fliegen zu können wie ein Vogel, den kleinen Ort im Ländchen Rhinow weltweit bekannt gemacht.

Zahlreiche Spuren und Beweise der bahnbrechenden Leistung Lilienthals findet der Besucher im Dorf und vor allem auf dem 109 Meter hohen Gollenberg. Im Jahre 1893 kommt Lilienthal nach Stölln und führt hier seine zuvor auf dem Hauptmannberg in Rhinow begonnenen Flugversuche fort.

Anzeige

Zur Galerie Stölln im Havelland ist der Ort, an dem einst der utopische Traum vom Fliegen wahr wurde. Ein Besuch.

Der Gollenberg war damals noch unbewaldet, und die hervorragende Thermik ließ den Flugpionier die lange Anreise von Berlin bis Neustadt/Dosse oder Rathenow mit dem Zug und dann weiter mit der Pferdedroschke nach Stölln vergessen.

Weitere MAZ+ Artikel

Auf dem Gollenberg konnte er nach allen Seiten starten und landen. Lilienthal schaffte mit seinen Flugapparaten Weiten bis zu 250 Meter. Am 9. August 1896, nach etlichen erfolgreichen Flugversuchen, packt eine Sonnenboe den Enthusiasten und lässt ihn 15 Meter kopfüber in die Tiefe stürzen. Der Verletzte wird in den Gasthof Herms gebracht und von dort nach Berlin, wo er am 10. August in einer Klinik an den Folgen des Unfalls (Bruch der Wirbelsäule) stirbt.

Aus Richtung Rathenow kommend weckt auf dem Verkehrskreisel am Ortsausgang Rhinow ein Modell des Lilienthal’schen Flugapparats „ Stölln“ Lust und Neugierde auf einen Besuch in der Lilienthal-Gemeinde.

Horst Schwenzer, Vorsitzender des Otto-Lilienthal-Vereins vor dem Lilienthal - Centrum am Agrarflugzeug des Typs Typ Z-37. Quelle: Norbert Stein

In der Dorfmitte gegenüber der Kirche fällt der Blick unweigerlich auf ein rapsgelbfarbendes Agrarflugzeug vom Typ Z- 37 . Der gern fotografierte Hingucker steht vor der ehemaligen Stöllner Brennerei, dem heutigen Lilienthal-Centrum. Es ist ein Museum mit Modellen von Flugapparaten des Pioniers und mit vielfältigen Informationen zu dessen Erforschung des Vogelflugs. Außerdem können 150 Segelflugmodelle im Miniaturformat bestaunt werden, viele weitere Sehenswürdigkeiten aus der Welt der Fliegerei und ein große Lilienthal-Wandbild auf der Außenterrasse.

Torsten Dalmann, 1. Stellvertretender Vorsitzender des Otto Lilienthal Vereins, vor dem Wandbild auf der Außenterrasse des Lilienthal-Centrums. Quelle: Norbert Stein

„Das Centrum hat unseren Besuchern aber noch weit mehr zu bieten“, sagt Torsten Dalmann, 1. Stellvertretender Vorsitzender des Otto Lilienthal Vereins bei einem Rundgang durch das geschichtsträchtige Haus.

Die Ausstellung beleuchtet vor allem auch Otto Lilienthals erfolgreiches Wirken als Unternehmer, der als erster eine Mitarbeitergewinnbeteiligung einführte, sich für soziale Belange einsetzte und seiner Leidenschaft für Kultur, Schauspiel und Theater fröhnte.

Auch seinem Bruder Gustav räumt die Ausstellung gebührenden Platz ein. Im Seitengang des Foyers sind Bilder aus dem Storchennest vor dem Centrum zu sehen, die mittels einer Webcam auf den Bildschirm im Museum kommen. Die Seitenwand eines Nebengebäudes ist mit sehenswerten Bildern der Dorfgeschichte gestaltet.

Zur Ausstellung im Lilienthal-Centrum Stölln gehören auch 150 Segelflugmodelle im Miniaturformat. Quelle: Norbert Stein

Vor dem Lilienthal-Centrum kann der Besucher auf einem Fliegerpfad wandeln und bekommt dabei weitere Flugmodelle mit dazu gehörenden Informationen zu sehen. Der Weg ist 1,5 Kilometer lang und führt durch den zum Bürgerpark umfunktionierten ehemaligen Gutspark zum Fliegerpark auf dem Gollenberg.

Ein Pfad führt vom Lilinthal-Centrum durch den idyllischen Gutspark Stölln zum Gollenberg. Quelle: Norbert Stein

Umringt von Blumen und Stauden „thront“ in dessen Mittelpunkt eine IL 62, von den Stöllnern liebevoll zu Ehren von Otto Lilienthals Frau „Lady Agnes“ genannt. Am 4. Mai 1973 hatte die damalige DDR-Fluggesellschaft Interflug die IL 62 in Dienst genommen. 23996 Stunden war das Flugzeug in der Luft und landete fast 8000 Mal auf 49 Flughäfen.

Mit dem letzten Flug am 23. Oktober 1989 brachte Flugkapitän Heinz Dieter Kallbach mit seiner Crew die IL62 nach Stölln. Ob das Flugzeug wirklich auf dem Gollenberg landete, ist eine der meist gestellten im Besucherfragen. Die Antwort ist natürlich „Ja“.

Welche Vorbereitungen dafür notwendig waren und wie spektakulär die Landung war, zeigt ein Filme, den sich die Besucher im Flugzeug anschauen können. Die original Il 62-Sitze dienen als Kinosessel.

Die Lady Agnes ist zudem Standesamt und Museum mit einer Interflug-Ausstellung. Die Besucher können auf einer Ellipse um das Flugzeug spazieren, auf der die Namen der Flugplätze eingraviert sind, auf denen die Lady in ihrer aktiven Zeit gestartet oder gelandet ist.

Im Besucherairport gibt es Kaffee, Kuchen, Imbiss, Andenken, Souvenirs und eine weitere Interflug-Ausstellung. Von dort lässt sich der Gollenberg auf mehreren Wegen erkunden. Sie führen unter anderem zu Denkmalen auf dem Plateau, wo Lilienthal seine Flugversuche startetet und zur Absturzstelle. Wer sich das Ländchen Rhinow aus der Luft anschauen möchte, der kann sich beim Flugsportverein Otto Lilienthal, der auf dem historischen Gelände seinen Sitz hat, zu einem Rundflug anmelden .

Von Norbert Stein