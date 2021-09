Neuruppin

Das Plus der Sozialdemokraten fällt in Neuruppin noch dicker aus als vielerorts sonst. Hat die SPD bei der aktuellen Bundestagswahl bundesweit Zuwächse von 5,2 Prozent im Vergleich zu der Wahl von 2017 erreicht, in Brandenburg von 11,9 und im Wahlkreis 56 von 13 Prozent, errang sie in der Fontanestadt samt ihrer Ortsteile ganze 16,1 Prozent mehr Zweitstimmen.

Für Nico Ruhle, den SPD-Bürgermeister der Stadt, ist es ein „herausragendes Ergebnis“. Ob dieses im positiven Sinne „hausgemacht“ ist, will er nicht abschließen beurteilen. „Es mag eine Rolle spielen, dass die Menschen vor Ort keine schlechten Erfahrungen mit uns gemacht haben“, sagt er. Zum anderen liege es vermutlich aber auch daran, dass die SPD-Kandidatin Wiebke Papenbrock „eine gute Wahl war“. Und dass die langjährige Linken-Bundestagsabgeordnete Kirsten Tackmann nicht mehr angetreten ist. „Sie hat immer viele Stimmen geholt.“ Vermutlich auch von Menschen, die nun doch lieber die SPD gewählt haben.

Große Verantwortung für SPD-Bundestagsabgeordnete

Ruhle hadert dennoch ein wenig mit dem Wahlergebnis. Zum einen, weil der Wahlkreis nun nur noch einen Vertreter statt drei im Bundestag hat. Dadurch schrumpfe die Chance, sich für die Region auf Bundesebene stark zu machen. „Und die Verantwortung für die neue Bundestagsabgeordnete wächst dadurch erheblich.“ Zum anderen, weil er findet, dass der bisherige CDU-Direktmandatsträger des Wahlkreises Sebastian Steineke eine Abwahl so großen Ausmaßes nicht verdient habe, so Ruhle.

Was für die SPD gilt, gilt auch für die CDU bei den Wahlergbnissen in der Stadt – nur mit umgekehrtem Vorzeichen. Haben die Christdemokraten aktuell auf Bundebene 8,9 Prozent Stimmen im Vergleich zu 2017 verloren, im Land 11,4 Prozent und im Wahlkreis 56 gar 13,7 Prozent, büßten sie in Neuruppin ganze 13,9 Prozent ein.

Die zweite Schicht der Wahlhelfer in Buskow, wo 166 Wahlberechtigte gab. Quelle: Henry Mundt

Sven Deter empfindet das Ergebnis als „bitter“. Jetzt wisse er, wie sich die Sozialdemokraten lange Zeit gefühlt haben müssen, als sie sich vor ihren aktuellen Höhenflug im Abwärtsstrudel befanden. Das zwinge zu Demut, so der stellvertretende Vorsitzende des Stadtverbands Neuruppin. Und dazu selbstkritischer auf das eigene Handeln zu schauen – allerdings ohne persönlich zu werden. „Herr Steineke hat einen ganz tollen Job gemacht.“

Deter findet aber nicht unbedingt, dass die schlechten Ergebnisse unbedingt zum großen Umschwung in Neuruppin führen müssen. „Wir werden weiter an Sachthemen arbeiten, als ob nichts gewesen wäre.“ Denn die große politische Bühne sei das eine, die Kommunalpolitk aber eine völlig andere. „Wir bemühen uns im Ehrenamt immer, die Anliegen der Region möglichst zukunftsgerecht zu gestalten.“ Eine der größeren Herausforderungen dabei sei es, Menschen zur Mitarbeit zu gewinnen.

Linke übt herbe Selbstkritik

Deutlicher fällt die Selbstkritik bei Paul Schmudlach von der Linken in Neuruppin aus, obwohl deren Minus von 8,3 Prozent sogar unter dem Landesdurchschnitt von 8,7 Prozent lag. „Die Wähler haben uns gezeigt, dass sie in uns keine soziale Alternative sehen. Das ist eine herbe Entwicklung.“ Und obwohl es noch keine offizielle Auswertung der Wahl gab, sei allen klar, dass es „inhaltlich und personell kein Weiterso geben kann“.

Bei der AfD verstärkten die Neuruppiner den Bundes- und den Landestrend. Markweit fuhr die Partei bei den Zweitstimmen ein Minus von 2,1 Prozent ein, in Deutschland insgesamt -2,3 Prozent. In Neuruppin waren es -2,6.

Mehr Zweitstimmen für die Grünen als im Schnitt des Wahlkreises

Bei den Grünen ist der Zuwachs, für den sich die Neuruppiner Wähler entschieden haben, höher als im brandenburgischen Durchschnitt. Dort liegt er bei vier Prozent, in Neuruppin bei 4,2 Prozent. Im gesamten Wahlkreis 56, der Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Teile des Havellandes abdeckt, liegt das Plus für die Grünen bei den Zweitstimmen bei lediglich 2,8 Prozent. Bundesweit fällt der Anstieg allerdings viel höher aus: Dort haben die Grünen 5,8 Prozent mehr Stimmen als noch 2017 erhalten.

Das Plus der FDP fällt in der Stadt Neuruppin deutlich stärker als deutschlandweit aus. Dort liegt er bei 0,8 Prozent, in Neuruppin bei zwei Prozent. Landesweit vergaben 2,2 Prozent mehr Menschen ihre Zweitstimme an die Freien Demokraten.

Von Celina Aniol