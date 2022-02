Großderscheu

Einen junger Mann in psychischem Ausnahmezustand ist am Donnerstagvormittag durch Großderschau gelaufen. Als Polizisten auf ihn trafen und den Rettungsdienst anforderten, der den Mann anschließend in eine Fachklinik bringen wollte, wehrte sich der Mann jedoch und leistete Widerstand.

Ein Polizist wurde dabei verletzt und ist derzeit nicht dienstfähig. Der Mann konnte abschließend an eine Fachklinik übergeben werden. Es wurde eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Von MAZonline