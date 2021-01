Grüne Woche 2021: „Regionale Häppchen vor dem Laptop“

Havelland

Sie zählt zu den beliebtesten Messen schlechthin, für Besucher ebenso wie für Aussteller. Und sie läutet stets im Januar mit viel Strahlkraft das neue Ausstellungsjahr ein: Die „ Grüne Woche“ in Berlin, der Treffpunkt für Hersteller ebenso wie Verbraucher rund ums Thema Ernährung.

Zwei Tage volles Online-Programm

Coronabedingt fällt sie in diesem Jahr als Präsenzveranstaltung aus und findet stattdessen als zweitägige virtuelle Messe statt. Unter www.gruenewoche.de können Interessenten am heutigen Mittwoch und morgigen Donnerstag an dem umfangreichen Programm mit zahlreichen Videokonferenzen und -gesprächen teilnehmen, eine kostenfreie Registrierung dafür auf der Website ist notwendig.

Voller Kalender mit vielen digitalen Konferenzen

Mitnichten kann die zweitägige virtuelle Veranstaltung den regulären Messebetrieb ersetzen. „Wir merken, dass uns die , Grüne Woche’ fehlt. Sie ist immer ein Ort der Diskussion und des Austauschs sowie eine Möglichkeit für Landwirte und Produzenten, sich zu zeigen und zu präsentieren. Das fehlt uns schmerzlich“, sagt Johannes Funke, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Havelland. Ruhige Tage erleben die Landwirte jedoch in dieser Woche nicht. „Der Kalender ist voll bei allen mit digitalen Konferenzen“, weiß er.

Regionale Häppchen vor dem Bildschirm

„Das Bemühen, den Austausch virtuell zu ermöglichen, ist groß“, sagt Funke und hofft, dass auch viele Verbraucher davon Gebrauch machen. „Nur um die regionalen Leckereien, für die die , Grüne Woche’ ja bekannt und beliebt ist, muss sich jeder allein kümmern. Wir hoffen, dass viele Menschen an den Veranstaltungen vor ihren Rechnern verfolgen, am besten mit selbst gemachten regionalen Häppchen“, sagt er schmunzelnd. Zu erleben sein wird im Livestream auch die gewohnte „Brandenburghalle“, in der sich Brandenburger Vertreter aus den Bereichen Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau traditionell präsentieren.

Informationen und das Programm zur virtuellen „ Grüne Woche“ unter: www.gruenewoche.de

Von Nadine Bieneck