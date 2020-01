So war der Havelland-Tag auf der Grünen Woche

Berlin

Der Geschmack des Erdbeer-Rhabarber-Aufstrichs war für Havellands Landrat Roger Lewandowski kein unbekannter. „Den kenne ich noch von meiner Oma“, sagte er und nahm sich gleich noch einen Happen.

Die Aufstriche mit den so vertrauten Geschmäckern stammen aus der Produktion der DSG Friesack GmbH, einem Tochterunternehmen der Ländlichen Erwachsenenbildung Brandenburg. Beide präsentierten sich am Sonntag an einem gemeinsamen Stand auf der Grünen Woche in Berlin und setzten genau auf diesen Effekt.

„Bei uns gibt es eben Sorten, die Sie so nicht im Ladenregal finden“, erklärte Mitarbeiterin Kathrin Just, die seit vier Jahren im Betrieb tätig ist.

Über drei Stunden unterwegs

Für den Landrat war es nach dem eigenen Stand des Landkreises – dort präsentierte sich an diesem Tag der Optikpark – erst der zweite von vielen, die er sich auf seinem traditionellen Rundgang anlässlich des Havelland-Tages am Sonntag ansah. Über drei Stunden war er unterwegs.

Dabei bekam er ein Probierhäppchen nach dem anderen in die Hand gereicht. So auch am Stand des BiobackHauses. Die Firma setzt neuerdings auf Dinkelkeime. Beim Landrat kam der Geschmack gut an. „Die Dinkelkeime fanden bisher wenig Beachtung, obwohl sie einen hohen Nährstoffgehalt haben“, erklärte Bäckermeister Markus Kropp.

Interesse an nachhaltiger Ernährung

Auch er spüre deutlich, dass bei vielen Verbrauchern das Interesse an gesunder und nachhaltiger Ernährung wachse. „Allerdings müssen wir, zum Beispiel bei den Dinkelkeimen, erst einmal viel Aufklärungsarbeit leisten, weil die meisten gar nicht wissen, was das ist“, so Kropp. Die Grüne Woche sei dafür ein idealer Ort.

Parallel zur Grünen Woche protestierten am Wochenende in Berlin tausende Menschen für eine nachhaltige Landwirtschaft, ebenso gab es Demos für die Stärkung des konventionellen Anbaus. Das Thema beschäftigte auch viele Bescher der Grünen Woche.

Regionale Produkte bevorzugt

„Ich finde es richtig, dass diese Themen diskutiert werden und Druck auf die Politik ausgeübt wird“, sagte Bernd Steffen. Der Berliner schaute sich mit Frau und Kindern die Bienen des Bienenverbandes an, welcher auch ein Kompetenzzentrum im MAFZ-Erlebnispark Paaren im Glien betreibt.

„Auch im Alltag achten wir darauf, zum Beispiel Äpfel zu kaufen, die aus Brandenburg kommen, als von irgendwoher eingeflogen werden“, so Steffen.

Drei schwere Jahre hinter sich

Um Politik sollte es am Sonntag aber nicht gehen. „Wir sollten auch mal feiern“, betonte Dirk Peters, Vorsitzender der Kreisbauernverbandes. Nach drei schweren Jahren in Folge blicken die Bauern dennoch mit Optimismus in die Zukunft.

Grund zur Freude hatte auch Dallgows Bürgermeister Jürgen Hemberger. Dessen Gemeinde wird in diesem Jahr das Kreiserntefest am 9. September im MAFZ-Erlebnispark Paaren im Glien ausrichten.

Premnitz übergibt an Dallgow

Während des offiziellen Havelland-Programms am Nachmittag auf der Bühne in der Brandenburghalle übergab Ralf Tebling, Bürgermeister von Premnitz, die Erntekrone und somit den Staffelstab an seinen Dallgower Amtskollegen, der sie prompt gar nicht mehr loslassen wollte. Auch die Havelländer Hoheiten rund um Erntekönigin, Landbotin und Heidekönigin waren bei diesem wichtigen Akt mit von der Partie.

Eine mögliche Botschaft, die Hemberger im Sommer an die Besucher des Festes senden möchte formulierte er so: „ Dallgow-Döberitz ist weit mehr als nur Döberitzer Heide und Pferde“, sagte er. Mit Rohrbeck, Dallgow-Dorf und Seeburg verfüge die Gemeinde, trotz allen Wachstums der vergangenen Jahre, nach wie vor über ländlich geprägte Strukturen.

Frische Produkte vom Feld

„Und dort gibt es auch noch richtige Landwirtschaft und es gibt Hofläden, wo die Leute direkt frische Produkte vom Feld kaufen können“, so Hemberger. Und das alles vor den Toren der Hauptstadt.

An die Kochplatte des Pro-Agro-Kochstudios musste Roger Lewandowski übrigens auch in diesem Jahr wieder. Gemeinsam mit Sebastian Crakau, seit dem Jahre 2015 Chefkoch im Rathenower Restaurant „Alter Hafen“, galt es, ein frisches Nudelgericht zuzubereiten. Der Landrat durfte immerhin den Fenchel schneiden.

Von Danilo Hafer