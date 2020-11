Grüne im Kreistag Havelland wollen mehr Personal für den Breitbandausbau

Rathenow

Der Ausbau der Breitbandversorgung im Havelland hat begonnen. Rund 50 Millionen Euro werden investiert. Nun will die Kreistagsfraktion der Grünen mit einem Antrag zur Kreistagssitzung im Dezember erreichen, dass die Kreisverwaltung für das Projekt mehr Personal zur Verfügung stellt.

Ins Detail wollen die Grünen dabei nicht gehen. „ Die Kreisverwaltung erhöht die Personalkapazitäten im Dezernat Wirtschaft deutlich, um einen reibungslosen Breitbandausbau im Landkreis zu gewährleisten“, heißt es in dem Begehreen, das erstmals am kommenden Montag bei einer Sitzung des Kreistags-Wirtschaftsausschusses auf der Tagesordnung steht.

Kapazitäten prüfen

Geprüft werden müsse zudem die Kapazität in den Genehmigungsbehörden. Damit meinen die Bündnisgrünen die Abteilungen im Bauordnungsamt, wo auch die Themen Naturschutz und Archäologie zusammenlaufen, wenn es ums Bauen geht.

Zu erwarten sei, wie die Grünen schreiben, „eine Antragsflut“. Man müsse in der Lage sein, die Prüfungen der Anträge ordnungsgemäß abzuarbeiten und die Genehmigungen in einem akzeptablen Zeitfenster zu erteilen.

Der Breitbandausbau in Friesack hat begonnen. Quelle: Andreas Kaatz

Doch das ist noch nicht alles, was den Grünen als Ziel vorschwebt: „Es sollte auch die mögliche zusätzliche Förderung von 49 Prozent in vollem Umfang ausgeschöpft werden. Dazu müssen alle eventuellen Anschlusspunkte der Unterversorgung identifiziert werden.“

Eine etwaige Anhebung der Unterversorgungsgrenze von 3 Mbit auf 50 Mbit – wie in anderen Landkreisen – sei in dem Zusammenhang zu prüfen. Der Landkreis Havelland habe mit dem Breitbandausbau eine „vielschichtige Herausforderung“ zu bewältigen. Die Personalkapazitäten im Dezernat Wirtschaft müssen nach Ansicht der Fraktion deutlich erhöht werden, um die Förderung optimal auszuschöpfen.

Schnell umsetzen

Mit mehr Personal sei es möglich, die Marktteilnehmenden optimal zu koordinieren, Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zu beantworten, weitere Versorgungslücken zu identifizieren und Gemeinden bei der Umsetzung zu unterstützen.

Derzeit ist in der Kreisverwaltung eine 75-Prozent-Stelle vorgesehen. Das sei nicht ausreichend, so die Grünen. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald habe für ein ähnliches Projekt drei volle Stellen geschaffen. „Nur mit einer ausreichenden Personaldecke ist es möglich, die Förderung optimal und nachhaltig zu nutzen“, schreiben die Grünen in der Antragsbegründung.

Schnelles Internet soll im Havelland kein Luxus sein. Quelle: Andreas Kaatz

Entsprechend seien auch die Personalkapazitäten in den Genehmigungsbehörden anzupassen.. „Wir wollen keine unnötigen Verzögerungen in Kauf nehmen zu müssen“, so die Grünen weiter.

Der Fördermittelgeber stellt eine Erhöhung der Förderung um bis zu 49 Prozent in Aussicht. Diese zu nutzen und nachhaltig alle Versorgungslücken zu schließen, sei ebenso Aufgabe des Landkreises, heißt es in dem Antrag. „Unter dieser Zielvorgabe müssen im Idealfall alle Haushalte unter 5 Mbit sowie alle Bildungseinrichtungen und Gewerbeeinheiten einen geförderten Anschluss erhalten“ glauben die Grünen.

