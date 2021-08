Havelland

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Havelland hat seinen Grundstücksmarktbericht für das Jahr 2020 sowie zur Preisentwicklung im ersten Halbjahr 2021 veröffentlicht. Der Ausschuss erstellt den Bericht jedes Jahr auf der Grundlage statistischer Auswertungen der bei den Gutachterausschüssen registrierten Grundstückskaufverträge.

Im Jahr 2020 wurden für das Havelland dabei 2 631 Vertragsvorgänge erfasst (alle Zahlen sind gerundet). Nach Angaben des Vorsitzenden des Gutachterausschusses im Landkreis, Axel Grzesik, waren das etwa zwei Prozent mehr als im Jahr zuvor (2019: 2580). Den größten Anteil mit fast 41 Prozent hatten Kaufverträge über bebaute Grundstücke, gefolgt von unbebauter Baufläche mit gut 27 Prozent, Wohnungs- und Teileigentum mit 19 Prozent sowie land- und forstwirtschaftliche Flächen mit knapp 9 Prozent.

661 Millionen Euro Umsatz

Den stärksten Zuwachs an Kaufabschlüssen hatte mit elf Prozent das Wohnungs- und Teileigentum zu verzeichnen. Forstwirtschaftliche Flächen hingegen wurden zehn Prozent weniger gehandelt. Insgesamt wurden 2020 mit 661 Millionen Euro sieben Prozent weniger umgesetzt als im Jahr 2019 (709 Millionen Euro). Jedoch lagen die Umsätze immer noch weit über den Gesamtumsätzen von 2018 (573 Millionen Euro), 2017 (528 Millionen Euro) und 2016 (421 Millionen Euro).

Luftbild von der Altstadt: Die Nachfrage nach Wohnraum in Nauen steigt weiter. Quelle: Privat

Die größte Steigerung beim Geldumsatz gab es im Bereich von Wohnungs- und Teileigentum. Hier entstand ein Plus von 34 Prozent (von 87 Millionen Euro auf 117 Millionen Euro), vor allem durch Erstverkäufe von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in Nauen und Wustermark. Der Umsatz bei bebauten Grundstücken ging zeitgleich um 16 Prozent zurück auf 386 Millionen Euro. Eine Erklärung für diesen Rückgang ist der seit Jahren erstmals rückläufige Trend um 36 Prozent für bebaute Grundstücke im Berliner Umland und die Verlagerung des Kaufverhaltens in die weiteren Regionen des Landkreises Havelland. So verzeichneten die Mittelzentren Nauen und Rathenow eine Umsatzsteigerung von je 37 Prozent, im weiteren Metropolenraum konnte eine Zunahme von gut 22 Prozent festgestellt werden.

Preise im Osthavelland steigen deutlich

Obwohl es im Berliner Umland ein geringeres Verkaufsvolumen gab, stiegen dort die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser. Sowohl in Falkensee als auch in Dallgow-Döberitz erhöhte sich das Preisniveau für die Wohnfläche von Häusern mit Baujahren ab 1991 signifikant. So kostete der Quadratmeter im Mittel 4 066 Euro und damit etwa 14 Prozent mehr als 2019. Im ersten Halbjahr 2021 erreichte der Wert bereits 4 444 Euro pro Quadratmeter. Grundsätzlich stiegen die Preise im ganzen Havelland, wenn auch nicht so stark wie im Berliner Umland.

Kiefernsiedlung Elstal: Der Wustermarker Ortsteil wächst rasant. Quelle: Jens Wegener

In Brieselang, Schönwalde-Glien und Wustermark erhöhte sich der mittlere Wohnflächenpreis von 2 995 auf 3 257 Euro pro Quadratmeter, in Nauen und Ketzin/Havel von 2 686 auf 2 808 Euro pro Quadratmeter. Günstiger sind für 1 879 bis 2 250 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche vergleichbare Objekte im westlichen Havelland. Dort liegt das Preisniveaus im ersten Halbjahr 2021 noch auf dem Niveau von 2020.

Ein ähnliches Bild ist bei den Flächen des individuellen Wohnungsbaus (Bauplätze für Ein- und Zweifamilienhäuser) mit einer Preissteigerung von mehr als 20 bis 30 Prozent auszumachen. Die mittleren Quadratmeterpreise stiegen hierbei im Havelland fast ausnahmslos an.

Falkensee und Dallgow führend

Die größte Steigerung gab es in Falkensee mit 369 Euro pro Quadratmeter (2019: 317 Euro), gefolgt von Dallgow-Döberitz mit 337 Euro (2019: 295 Euro) und Brieselang mit 261 Euro pro Quadratmeter (2019: 204 Euro). Im Mittelfeld befinden sich Gemeinden wie Schönwalde-Glien und Wustermark mit je 206 Euro pro Quadratmeter, aber auch Nauen (169 Euro) und Ketzin/Havel (164 Euro).

Bauen in Falkensee: Ein Mehrfamilienhäuser Falkenhagener Straße, Ecke Alter Fischerweg. Quelle: Tanja M. Marotzke

„Am günstigsten ist Bauland für den individuellen Wohnungsbau im westlichen Havelland“, so Grzesik. Hier wurden im Jahr 2020 durchschnittliche Preise zwischen 33 (Amt Friesack) und 77 (Rathenow) Euro je Quadratmeter aufgerufen. Die Preisentwicklung setzte sich auch im ersten Halbjahr 2021 generell so fort; zum Beispiel in Falkensee mit 446 Euro pro Quadratmeter, in Rathenow mit 141 Euro pro Quadratmeter oder im Amt Friesack mit 48 Euro pro Quadratmeter.

Höhere Preise für neue Häuser

Gebrauchtes Wohnungseigentum, welches zwischen 1991 und 2017 entstand, wurde hauptsächlich in Falkensee und Dallgow-Döberitz (58 Kaufverträge) veräußert. Der mittlere Quadratmeterpreis lag hierbei bei 2925 Euro und stieg in der ersten Jahreshälfte um fast neun Prozent auf 3202 Euro pro Quadratmeter an. Brieselang, Schönwalde-Glien, Wustermark, Nauen und Ketzin/Havel kamen in diesem Marktsegment insgesamt auf nur 18 Verkäufe bei einem mittleren Preis von 1824 bis 1937 Euro pro Quadratmeter. In Rathenow, Premnitz, Milower Land sowie in den Ämtern Friesack, Nennhausen und Rhinow wurden ebenfalls 18 Kaufverträge mit einem mittleren Preis von 1071 bis 1300 Euro pro Quadratmeter erfasst.

Aus dem Grundstücksmarktbericht wird auch deutlich, dass der Verkauf von sanierten oder neu errichteten Wohneinheiten deutlich höhere Quadratmeterpreise erbringt. So liegen die mittleren Wohnflächenpreise im Erstverkauf von Falkensee bis Nauen zwischen 4251 und 4902 Euro pro Quadratmeter und stiegen im ersten Halbjahr 2021 weiter auf 4324 bis 5108 Euro pro Quadratmeter. Bei Wohneinheiten in historischer Bausubstanz können die Preise sogar bei mehr als 5000 Euro pro Quadratmeter liegen.

Der Bericht kann im Internet unter www.gutachterausschuss-bb.de/HVL/index.php unter „Mitteilungen“ eingesehen werden.

