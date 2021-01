Grundstückspreise im Havelland steigen um bis zu 85 Prozent

Havelland

Zum Jubiläum gab es eine Sonderausgabe mit dem Titel: 30 Jahre Kundenvertrauen. Der Immobilienmakler Schacher in Falkensee feierte im letzten Jahr sein 30-jährgies Bestehen und machte sich dabei das schönste Geburtstagsgeschenk gleich selbst. „Auch wenn wir aufgrund von Corona nicht laut gefeiert haben, wir hatten das erfolgreichste Jahr in der Firmengeschichte“, sagt Stephan Schacher, der vor zwölf Jahren in das Unternehmen eingestiegen ist und später übernommen hat.

Stephan Schacher blickt optimistisch in die Zukunft. Quelle: Ulrich Hansbuer

Der Immobilienmarkt im Havelland boomt – nicht nur Schacher Immobilien in der Gartenstadt. Auch bei von Poll-Immobilien in Nauen sagt Enrico Pich: „ Ketzin zum Beispiel ist ein absoluter Oberhammer, da geht nur alles unter der Hand.“ Sie hätten gar nicht so viele Objekte, die Nachfrage wäre weitaus größer, Ketzin ist ausverkauft. „Im letzten Jahr haben wir alles verkauft, was wir angeboten haben“, so Pich. Gerade in Corona-Zeiten wäre der Zug aufs Land, raus aus der Stadt Berlin enorm gewesen.

„Brandbeschleuniger“ auf dem Immobilienmarkt

„Durch das Ende des Flughafen Tegels und die neue Ruhe wäre das Havelland noch attraktiver geworden“, sagt Stephan Schacher. Aber vor allem der neue Trend zum Homeoffice in der Corona-Zeit hätte die Landflucht aus Berlin gefördert. „Anstatt in einer vier-Zimmer-Wohnung in Berlin funktioniert das Leben mit Kindern im Homeoffice im Haus mit Garten einfach besser“, weiß der Immobilienfachmann von seinen Kundenwünschen.

Angebote hängen nicht lange im Schaufenster. Quelle: Ulrich Hansbuer

Corona und das Tegel-Ende seien derzeit Brandbeschleuniger auf dem Immobilienmarkt im Havelland. In Falkensee mit seiner „A-Lage“ seien Preise von 600 Euro pro Quadratmeter in Spitzenlagen erzielbar. Schon im Grundstücksmarktbericht 2019 waren Preissteigerungen von bis zu 25 Prozent ausgewiesen. Die Stadt Falkensee kam dabei mit 317 Euro pro Quadratmeter im Schnitt auf die höchsten Baulandpreise für individuelles Wohnen im Havelland.

Gigantische Preissteigerung innerhalb von zehn Jahren

Aber auch Dallgow-Döberitz lag im Mittel mit 295 Euro pro Quadratmeter nur wenig unter dem Preisniveau in der Gartenstadt. In der Stadt Ketzin (143 Euro pro Quadratmeter) und in Nauen (187 Euro pro Quadratmeter) wurde der größte Preisanstieg mit fast 85 Prozent erzielt. Und wo das Bauland teuer ist, steigen auch die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser. Steigerungen von 25 Prozent für Nauen und Ketzin verzeichnen Statistiker pro Jahr.

„Wer jetzt Kasse machen will als Hausbesitzer, weil die Kinder ausgezogen sind, kann dies jetzt gut realisieren“, meint Stephan Schacher. Ein Einfamilienhaus in Falkensee, das er vor zehn Jahren für 300.000 Euro verkauft hat, hätte er jetzt für 800.000 Euro an eine Berliner Familie wiederverkauft, so der Falkenseer Immobilienfachmann mit seiner 30jährigen Firmenexpertise. „Die Zinsen sind so günstig wie nie, wer ein regelmäßiges Einkommen hat und über ein festes Arbeitsverhältnis verfügt, kann gerade in Corona-Zeiten weiter problemlos finanzieren,“ meint Schacher.

Boden-Richtwerte werden nach oben schnellen

Auch die Mieten werden im Havelland weiter steigen. Im Mittel werden für Mietwohnungen 8,50 Euro pro Quadratmeter verlangt, fand der Portalbetreiber „Immowelt“ heraus, was einer Steigerung von fünf Prozent im Jahr 2019 entspricht. Mit ähnlichen Steigerungsraten rechnen die Fachleute auch für das vergangene Jahr. Da würde nur bauen, bauen und nochmals bauen helfen, um die Mietsteigerungen abzufedern, sagt Stephan Schacher: „Doch Baugenehmigungen zu bekommen ist nicht so leicht.“ Die Ämter arbeiten meist an Ihren Kapazitätsgrenzen.

Die Makler des Havellandes gehen fest davon aus, dass die neusten Bodenrichtwerte für die Region aufgrund der großen coronabedingten Nachfrage weiter rasant steigen werden. „Der Gutachter-Ausschuss, der wahrscheinlich im März dieses Jahres die neuen Richtwerte veröffentlicht, wird dies sicher feststellen“, sagt Makler Enrico Pich vom Makler von Poll-Immobilien, der erst vor zwei Jahren von Spandau aus in Nauen eine weitere Niederlassung gründetet hat und dies bis heute nicht bereut.

„Der Boom wird weiter anhalten“, sagt Stephan Schacher, der auch ein Büro in Berlin betreibt. Das 31. Firmenjahr soll noch besser werden. Und dann soll die coronabedingt ausgefallen Jubiläums-Feier nachgeholt werden.

Von Ulrich Hansbuer