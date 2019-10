Gutachterausschuss: Grundstückspreise ziehen an

Westhavelland

Einmal im Jahr steht der Gutachterausschuss für die Grundstückswerte im Landkreis Havelland im Blickpunkt. Und zwar immer dann, wenn die Bodenrichtwerte und Grundstückspreise in einem Jahresbericht zusammengefasst sind. Das wird zumeist auf einer Pressekonferenz vorgestellt.

Sonst im Verborgenen

Die eigentliche Arbeit des Gutachterausschusses findet im Verborgenen statt und entzieht sich dem Blick der Öffentlichkeit. Das soll anders werden. Darum haben die Mitglieder jetzt eine Mitteilung zu ihrer jüngsten Rundfahrt durch Teile des Landkreises veröffentlicht.

Die Rundreise

Unterwegs waren die Mitglieder des Gutachterausschusses diesmal im Westhavelland – also Rathenow, Premnitz, Milower Land sowie in den Ämtern Rhinow und Nennhausen.

Preisentwicklung beobachten

Thomas Rohrlack aus Rathenow gehört dem Gutachterausschuss schon einige Zeit an. Er betonte in der Mitteilung, die er für den Gutachterausschuss verfasste, dass es interessant gewesen sei zu sehen, wie sich die Preise insbesondere an den Außengrenzen des Landkreises entwickeln.

Rathenow von oben – auch hier gehen Grundstückspreise nach oben. Quelle: Gisela Arnold

Das die Preise für Häuser und Grundstücke im so genannten Speckgürtel hoch sind, ist kein Geheimnis. „Ist die Entwicklung der Bodenrichtwerte im Westhavelland auch bei weitem nicht so rasant, wie im Berliner Umland beziehungsweise im Osthavelland, sind jedoch auch im Westhavelland steigende Preise zu verzeichnen, so Immobilienfachmann Rohrlack.

Sachkundige Leitung

Die Mitglieder des Gutachterausschusses wurden bei ihrer Rundreise vom Leiter des Kataster- und Vermessungsamtes, Axel Grzesik, begleitet. Das Interesse galt Orten, die nicht ständig im Mittelpunkt stehen, also etwas abseits liegen. Einen Besuch statteten die Immobilienexperten allen Gemeinden im Westhavelland ab, die später auch im Jahresbericht erwähnt sind.

Wohnbebauung und Pläne

„Während der Rundreise haben wir besonderen Wert auf Wohnbebauungen, Rekonstruktionen und Sanierungen jeglicher Art gelegt“, so Thomas Rohrlack. Von großem Interesse seien auch abgeschlossene Baugebiete gewesen sowie die Pläne einzelner Städte und Dörfer für weitere Gewerbe- und Baugebiete.

Komplexe Zusammenhänge

Mit Blich auf steigende Grundstücks- und Häuserpreise im Westhavelland werde diese Situation im komplexen Zusammenhang mit der wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung, der Geld- beziehungsweise Zinspolitik und daraus resultierender Preislagen für Angebot und Nachfrage werden, hieß es bei den Mitgliedern des Gutachterausschusses. Aus allen Städten und Dörfern sowie Ortsteilen, die besichtigt wurden, habe man positive Eindrücke mitgenommen. Diese sollen nun bei der nächsten Bodenrichtwertsitzung im Jahr 2020 diskutiert werden und in den Grundstücksmarktbericht mit einfließen. Dieser wird im kommenden Jahr vorgestellt.

Von Joachim Wilisch