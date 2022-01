Gute Chancen für Bahnstrecke Ketzin-Wustermark: Das sind die ersten Reaktionen

Wustermark/Ketzin

Die Chancen auf die Reaktivierung der Bahnstrecke Ketzin-Wustermark stehen gut. In dem jetzt vorliegenden Gutachten, das die PTV Transport Consult GmbH im Auftrag des Landes Brandenburg erstellt hat, gehört die Strecke zu den hochbewerteten Linien, die in den neuen Landesnahverkehrsplan 2023 bis 2027 aufgenommen werden könnten.

Das Gutachten untersuchte bei stillgelegten Bahnstrecken in Brandenburg, ob die zu erwartende werktägliche Personenverkehrsleistung ein ausreichendes Potenzial für eine Reaktivierung bietet. Das ist bei der Verbindung Ketzin-Wustermark der Fall, ebenso wie bei der Strecke von Rathenow nach Rathenow-Nord. Bevor aber entschieden wird, welche stillgelegten Strecken reaktiviert werden, schließt sich eine Machbarkeitsstudie und Nutzen-Kosten-Untersuchung an.

Freud und Bedenken beim Ketziner Bürgermeister

Die beiden Strecken im Havelland tauchen in unterschiedlichen Paketen auf, was das Infrastrukturministerium so erklärt: „Zur Operationalisierung werden zunächst zwei Pakete gebildet, die nacheinander in Umsetzung des neuen Landesnahverkehrsplans abgearbeitet werden.“

Bilder aus vergangenen Tagen, als zum Fischerfest noch ein Sonderzug nach Ketzin fuhr. Quelle: Konrad Radon

Bei Ketzins Bürgermeister Bernd Lück (FDP) löst die Nachricht zur Bahnstrecke Ketzin-Wustermark Freude aber auch Bedenken aus. „Ich bin glücklich, dass wir drin sind in den Planungen und eine hohe Bewertung bekommen haben. Aber: Ich verstehe nicht, warum wir nur in das Paket 2 eingestuft wurden. Ketzin-Wustermark ist eine relativ kurze Strecke, die schnell umsetzbar und nicht so teuer ist.“ Ein weiterer Vorteil aus Sicht des Bürgermeisters ist die Nähe zum entstehenden Bahn Technologie Campus Havelland in Elstal, wo auch neue Antriebsarten für Züge, vielleicht sogar autonomes Fahren, getestet werden sollen.

Für die nächste Runde qualifiziert

Dass sich die Strecke Ketzin-Wustermark für die nächste Runde qualifiziert habe, begrüßt SPD-Landtagsabgeordneter Johannes Funke. Das Gutachten bestätige in aller Deutlichkeit, wovon viele Fachleute und engagierte Bürgerinnen und Bürger schon seit geraumer Zeit ausgegangen seien: „Diese Bahnstrecke hat das Potenzial für eine erfolgreiche Wiederbelebung. Ich bin davon überzeugt, dass neben dem Berufspendler- und Schülerverkehr sowie der touristischen Aufwertung viele weitere Synergien mit der Reaktivierung der Strecke verbunden sein werden. Obendrein gilt: Mit dem Zug kommt der Zuzug.“

HIer am Bahnhof Wustermark sollen die Züge aus Ketzin ankommen. Quelle: Tanja M. Marotzke

Auch die CDU-Landtagsabgeordnete Barbara Richstein ist optimistisch: „Die Ergebnisse sind erstmal für das Osthavelland sehr erfreulich. Das Land Brandenburg will die Angebote im Öffentlichen Personennahverkehr deutlich erweitern und dazu kann die Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken einen Beitrag leisten. Der außerordentlich wichtige Pendler-Verkehr auf der Achse Nauen-Berlin braucht die Strecke Wustermark-Ketzin – jetzt schon. Daher bin ich zuversichtlich, dass auch die nachfolgenden Untersuchungen das aufzeigen und wir es schaffen werden, die Bahnstrecke Wustermark-Ketzin schnellstmöglich zu reaktivieren.“

Kritik von Christian Görke

Aus Sicht von Landrat Roger Lewandowski (CDU) haben sich die vielen Gespräche, die er gemeinsam mit den Bürgermeistern Roland Seeger aus Rathenow und Bernd Lück aus Ketzin/Havel im Ministerium bei Minister Guido Beermann geführt hat, ausgezahlt. „Es scheint uns gelungen zu sein, die großen Potenziale und Chancen unserer Region deutlich zu machen. Wir werden nun im nächsten Schritt alles dafür tun, um die Erarbeitung der Machbarkeitsstudien zielführend zu begleiten.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Leichte Kritik kommt vom Bundestagsabgeordneten der Linken Christian Görke bezüglich der zeitlichen Umsetzung. „Warum bei der Ketziner Bahn noch weitere Jahre für eine Machbarkeitsstudie verschwendet werden und nicht die vorhandene Machbarkeitsstudie des Landkreises und der Havelländischen Eisenbahn genutzt wird, ist nicht nachvollziehbar.“ An der Bundesförderung würde es nicht scheitern. Reaktivierungen von Bahnstrecken würden mit bis zu 90 Prozent gefördert. „Die Machbarkeitsstudien müssen jetzt schnellstmöglich gemacht werden, um mit der Planung und schließlich dem Bau beginnen zu können.“

Von Jens Wegener