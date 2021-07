Potsdam

Sechs Jahre nachdem er eine als Flüchtlingsunterkunft geplante Turnhalle in Nauen (Havelland) angezündet hat, soll der Neonazi Maik Schneider nun doch ins Gefängnis. Und zwar einen Monat, bevor er zum dritten Mal vor dem Landgericht Potsdam steht.

Die Potsdamer Staatsanwaltschaft hat dem 34-Jährigen nach MAZ-Informationen überraschend eine Ladung zum Strafantritt geschickt. Er soll die Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 9 Monaten am 14. Juli in der Justizvollzugsanstalt Luckau-Duben antreten. Sollte Schneider zum angegebenen Termin nicht erscheinen, droht ihm ein Haftbefehl.

Querdenker-Demo statt Gefängnis

Die Ladung kommt deswegen überraschend, weil Schneider als verurteilter Brandstifter die vergangenen Jahre auf freiem Fuß war. Im Januar 2019 war der ehemalige NPD-Funktionär aus der Untersuchungshaft entlassen worden – wegen überlanger Verfahrensdauer.

Das Oberlandesgericht (OLG) gab einer Haftbeschwerde Schneiders statt, weil es zu „vermeidbaren Verfahrensverzögerungen durch die Justiz“ gekommen sei. In jüngster Zeit wurde Schneider unter anderem auf Querdenker-Demonstrationen gesichtet.

Am 16. August wird der Prozess gegen ihn in Teilen neu aufgerollt. Der Bundesgerichtshof hatte im Februar entschieden, dass der Angeklagte zwar schuldig sei. Allerdings sei es bei der Berechnung der Gesamtfreiheitsstrafe zu Fehlern gekommen. Die nunmehr dritte Verhandlung vor dem Potsdamer Landgericht im August wird sich also allein um die Frage drehen, wie lange Schneider ins Gefängnis muss.

Neues Verfahren steht Haft nicht im Wege

Auf Nachfrage bestätigte die Staatsanwaltschaft Potsdam, dass sie Schneider nun eine Haftladung geschickt hat. „Dem steht nicht entgegen, dass über die Frage der Gesamtstrafenbildung, die Gegenstand des weiteren Verfahrens ist, noch zu entscheiden ist“, teilte ein Sprecher mit.

Sollte Schneider nicht erscheinen, könne die Behörde einen Vorführungs- oder Haftbefehl erlassen. Warum die Ladung nun so kurz vor der Neuauflage erfolgte, dazu wollte sich die Staatsanwaltschaft unter Verweis auf das laufende Vollstreckungsverfahren nicht äußern.

Schon zweimal war Schneider vom Potsdamer Landgericht schuldig gesprochen worden. Der Bundesgerichtshof (BGH) kassierte das erste Urteil von 2017, als er in erster Instanz zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden war. Laut BGH war im ersten Verfahren ein Schöffe befangen. 2019 wurde Schneider wieder zu einer langen Haftstrafe verurteilt.

Brandstiftung und versuchte Nötigung

Laut diesem Urteil hatte er im August 2015 mit Komplizen die Nauener Turnhalle angesteckt, um zu verhindern, dass dort Flüchtlinge untergebracht werden. Außerdem wurde ihm die Störung und versuchte Nötigung der Stadtverordnetenversammlung zur Last gelegt. Für die Brandstiftung kassierte Schneider 7 Jahre und 9 Monate, für die versuchte Nötigung 1 Jahr und 4 Monate.

Im Februar hatte der BGH festgestellt, dass Schneider schuldig ist. Kritik hegten die Karlsruher Richter jedoch an der Gesamtfreiheitsstrafe. Darüber – wie lange Schneider ins Gefängnis muss, wird das Landgericht Potsdam ab 16. August erneut verhandeln. Vier Verhandlungstage sind dafür angesetzt.

Von gel/uw