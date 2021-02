Falkensee

Die Tagesordnung des Falkenseer Hauptausschusses war am Mittwoch mit zehn ursprünglich geplanten Diskussionspunkten überschaubar. Am Ende des Abends war der Diskussionsbedarf der Ausschussmitglieder jedoch groß, sodass erst gegen 22 Uhr die Lichter im Veranstaltungssaal der Stadthalle ausgeknipst wurden.

Die Themen der „intensiv geführten Sitzung“, so Bürgermeister Heiko Müller (SPD), reichten von der Gewerbesteuer über den geplanten Neubau der Bibliothek bis hin zur Hissung der Regenbogenflagge am Christopher Street Day und der Möglichkeit, Abstimmungen in den Sitzungen der Stadt zukünftig elektronisch vorzunehmen.

Der Antrag zur Gewerbesteuer wurde abgelehnt

Mit deutlicher Mehrheit lehnten die Ausschussmitglieder den Vorstoß der FDP ab, den Gewerbesteuersatz in Falkensee zum Haushaltsjahr 2022 von 350 auf 310% abzusenken. Aufgrund der Coronakrise stünden Wirtschaft, Gewerbe und Einzelhandel in der Stadt vor immensen Herausforderungen und seien gar in ihrer Existenz bedroht.

Aufgabe der Falkenseer Wirtschaftsförderung sei es, bestehendes Gewerbe zu stützen und zu fördern und entsprechende Rahmenbedingungen für die Falkenseer Wirtschaft krisenfest auszugestalten. Ein verminderter Hebesatz der Gewerbesteuer solle dazu beitragen. Für den Falkenseer Haushalt würde dies ein Volumen von rund 1,2 Millionen Euro jährlich bedeuten. Geld, welches dann insbesondere für freiwillige Ausgaben der Stadt fehlen würde.

Heiko Müller hielt dem Vorschlag zudem entgegen, dass nur ein geringer Prozentsatz von Unternehmen in Falkensee überhaupt Gewerbesteuer zahle.

Vornehmlich zählen dazu große Firmen aus der Telekommunikationsbranche oder auch Banken und Energieversorger, die von den Coronaauswirkungen kaum betroffen seien. Besonders stark betroffene Unternehmen würden aufgrund aktueller Verlustrechnungen keine oder kaum Gewerbesteuer zahlen, der Vorschlag der FDP-Fraktion würde ihnen daher auch akut nicht helfen.

Geht es endlich mit der Stadtbibliothek weiter?

Debattiert wurde auch – wieder einmal – der geplante Neubau der Stadtbibliothek. Zwei Fraktions-Anträge lagen zum Thema vor. Eine kontroverse Diskussion entspann sich zum gemeinsamen Antrag von CDU und FDP, der einen Ersatz des aktuellen Gebäudes durch „Komplettabbruch des Altbaus“ und anschließenden Neubau vorsah, bei dem im Erdgeschoss eine „gastronomische Versorgung“ vorgesehen werden soll, die zugleich eine Außengastronomie auf dem Campusplatz ermögliche.

Im Verlauf der Diskussion herrschte dann jedoch Uneinigkeit, wie genau das Gastronomieangebot realisiert werden solle. Als in die Struktur der Bibliothek eingebundenes „Literaturcafé“, so wie es die FDP befürwortet? Oder aber als scharf von der Bibliothek abgegrenzte vollgastronomische Einheit, wie es die CDU favorisiert. „Eine abgetrennte Gastronomieeinrichtung ist, wenn überhaupt, nur sehr schwer umsetzbar“, erklärte daraufhin Heiko Müller. „Unter anderem aus rechtlichen und hygienischen Gründen bestehen für eine Vollgastronomie hohe strukturelle Anforderungen.

Wir sprechen da von Bibliothek und Gastronomie als zwei entkoppelten Betrieben. Dies in einem gemeinsamen Gebäude unterzubringen, ist ohne massive Einschränkungen zu Lasten der Bibliothek nicht umzusetzen“, erklärte er. Aus Sicht der Verwaltung sei der Vorschlag daher abzulehnen. Dem folgten auch die Ausschussmitglieder, der Antrag fand keine Mehrheit.

Die Stadtbibliothek erhält keinen neuen Standort

Abgelehnt wurde ebenfalls der AfD-Antrag, den Nachfolgebau der Bibliothek an einem gänzlich anderen Standort zu errichten, so etwa auf dem Wiesengelände am Alten Fischerweg. Zudem schlug die Fraktion vor, den Bau als Flachgebäude zu konzipieren. „In solchem Fall wäre der Flächenverbrauch des Gebäudes viel zu groß“, erklärte Müller.

Er wies zudem darauf hin, dass „die vorgeschlagene Fläche der Stadt weder gehöre noch zu erwarten sei, dass wir das Grundstück demnächst erwerben können“. Der Vorschlag sei daher aus diesem Grund auch nicht in absehbarer Zeit umsetzbar. Der Antrag fiel in Folge bei den Ausschussmitglieder dann auch durch.

Nachdem folglich beide Anträge zur Bibliothek keine Mehrheit erhielten, „können wir mit dem dringend benötigten Neubau nach wie vor nicht durchstarten und hängen weiterhin in der Warteschleife“, konstatierte der Bürgermeister im Anschluss der Sitzung. Es fehle nach wie vor der konkrete Handlungsauftrag für die Verwaltung, um mit dem Bibliotheksneubau voranzukommen.

Die Regenbogenflagge wird gehisst

Überein kam der Ausschuss hingegen beim Thema der zukünftigen Hissung der Regenbogenflagge am Christopher Street Day (17. Mai) sowie am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (25. Juni). Die Stadtverwaltung dürfe keine Parteinahme ausüben und müsse unabhängig agieren.

Das Hissen der Regenbogenflagge als Zeichen für Toleranz und Akzeptanz sowie der Vielfalt von Lebensformen sei daher, so Müller, durch die Verwaltung formal nicht so einfach machbar. Der Ausschuss einigte sich daher darauf, dass zukünftig die Stadtverordnetenversammlung als politisches Gremium der Stadt die Hissung der Fahne veranlassen solle, um damit ein Zeichen zu setzen.

Es wurde heftig diskutiert

Für heftige Diskussionen sorgte zum Ende der Ausschusssitzung noch der Vorschlag, Abstimmungen zukünftig elektronisch durchzuführen. „Davon bin ich kein Fan“, erklärte der Bürgermeister klipp und klar. Zum einen mache dies die Abwicklung von Sitzungen noch komplizierter. „Wir stellen uns jetzt gerade dem Thema Livestream.

Digitale Abstimmungen machen das Handling noch komplizierter, aufwendiger und damit auch fehleranfälliger“, so Müller. Dies erfordere eine zusätzliche Administration, „in einer Situation, in der wir dafür null Kapazitäten haben. Wir sollen den Digitalpakt an Schulen umsetzen und haben so viele weitere Aufgaben – jede nicht zwingende Aufgabe hält uns von anderen zwingenden Aufgaben ab“, argumentierte das Stadtoberhaupt. Er befürchte zudem, dass bei elektronischen Abstimmungen soziale und kommunikative Aspekte der demokratischen Auseinandersetzung verloren gehen.

„Bei Abstimmungen sieht man doch auch, wie die Leute dabei empfinden. Diese visuellen Eindrücke gehen durch die Digitalisierung verloren, wir würden viel an einem Miteinander dabei verlieren.“

Die Abgeordneten treffen nun zur nächsten Stadtverordnetenversammlung in knapp zwei Wochen, am 24. Februar (18 Uhr), nach aktuellem Stand in der Stadthalle, wieder zusammen. Auf der Tagesordnungsliste stehen dann auch die Themen, die bei der letzten Sitzung am 27. Januar wegen Zeitmangels nicht mehr abgearbeitet werden konnten (MAZ berichtete).

