Havelland

Zu Fahrplanänderungen auf den Linien von Havelbus kommt es ab 30. November. Aufgrund der Freigabe der Landesstraße 20 zwischen Schönwalde-Dorf und Bötzow fahren folgende Linien wieder planmäßig: Linie 651 ( Falkensee – Hennigsdorf), 659 (Nauen – Paaren im Glien), 671 ( Paaren im Glien – S+U Rathaus Spandau).

Folgende weitere Fahrplanänderungen gelten ebenfalls ab 30. November: Linie 642 ( Ketzin – Wustermark): Der Bus fährt an Schultagen anstelle von 7.08 Uhr ab „ Wustermark, Schule“ nun durchgehend 4 Minuten später um 7.12 Uhr.

Linie 658 (Nauen – Ketzin): Fast alle Fahrten ab Nauen enden an der Haltestelle „ Ketzin, Am Markt“ und werden dann als Linie 642 weitergeführt. Ausnahme: Verbindung an Schultagen ab Nauen ab 11.37 Uhr sowie ab 12.37 Uhr.

Linie 661 (Nauen – Friesack): Der Bus fährt ab Brädikow um 7.12 Uhr, also 4 Minuten früher als bisher. Diese Fahrt wurde verlängert und der Bus fährt bis „ Friesack, Bahnhof“.

Linie 662 ( Wustermark – Priort – Elstal): Der Bus 662 fährt von „ Wustermark, Schule“ Richtung Buchow-Karpzow 1 Minute früher. (Ab Haltestelle „Brunnenplatz“ bleiben die Abfahrtzeiten unverändert.)

Linie 669 (Nauen – Paulinenaue – Friesack): Der Bus fährt an Schultagen um 6.27 Uhr ab „Nauen, Bahnhof“, also 5 Minuten früher als bisher.

