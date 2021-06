Havelländer Betriebe für Ausbildungsoffensive ausgezeichnet

Havelland

Die Agentur für Arbeit Neuruppin und der Verwaltungsausschuss zeichnen fünf Betriebe aus den Kreisen Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz für Ausbildungsengagement aus. Sie appellieren aber auch an Jugendliche und Eltern: Noch stehen 1400 Ausbildungsstellen offen.

Starke Ausbildungsleistung

Seit 2006 zeichnet der Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Neuruppin Unternehmen aus, die sich besonders um die Ausbildung in der Region verdient gemacht haben. „Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr die Ausbildungszertifikate in einem kleinen, aber dennoch feierlichen Rahmen persönlich übergeben können und besonders freut es mich auch, dass Staatssekretär Hendrik Fischer als Gastredner vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie zugesagt hat, um die starke Ausbildungsleistung dieser Betriebe und der ganzen Region zu würdigen“, so Beate Kostka, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Neuruppin.

Soziales Engagement und Familienfreundlichkeit

Die Betriebe zeichnen sich durch hohes soziales Engagement, Familienfreundlichkeit, besonderes Verantwortungsbewusstsein gegenüber ihren Nachwuchskräften, Offenheit und Toleranz gegenüber benachteiligten Jugendlichen und geflüchteten Menschen, intensive personelle Betreuung während der Ausbildung, übertarifliche Bezahlung und tolle Unterstützungsangebote aus. Und: Sie werben aktiv um Jugendliche, nutzen verschiedene Wege, haben intensive Kontakte zu Schulen, bieten Praktika oder präsentieren sich aktiv auf Messen, auch auf digitalen Messen.

Ausbildung auch in Pandemiezeiten

„Mit diesem guten Ausbildungsplatzangebot setzen die Betriebe in der Region das Zeichen: Wir bilden trotz der Pandemieereignisse weiter aus, wir suchen Auszubildende und wollen diesen eine Perspektive geben. Das Angebot dualer Ausbildungsplätze in unserer Region ist vielfältig. Da ist für alle Talente etwas dabei. Wir empfehlen deshalb allen Jugendlichen, jetzt die beginnenden Ferien für den Endspurt bei der Ausbildungssuche zu nutzen“, so Beate Kostka.

Zu den ausgezeichneten Betreiben gehören das Havelland Logistik Dienstleistungszentrum GmbH Wustermark und die Havelbus Verkehrsgesellschaft.

Fachkräfte für Lagerlogistik gesucht

Das Wustermarker Logistikzentrum ist mit 232 Beschäftigten eines der Verteilzentren von Rossmann und bildet Fachkräfte im Bereich Lagerlogistik aus. In der Rekrutierung von Azubis wurden neue Wege beschritten. Eine Zielgruppe ist die Ausbildung von jungen Erwachsenen, die zunächst befristet bis zum Beginn des kommenden Ausbildungsjahres als Kommissionierer arbeiten und bei Interesse nahtlos in die Ausbildung wechseln können. Auch die Einbindung der Azubis, die etwa am OSZ für ihren eigenen Ausbildungsberuf werben, war ein völlig neuer Ansatz. So gestalteten die Azubis im vergangenen Jahr eine Unternehmenspräsentation, die sie mit großem Eifer und Engagement umgesetzt haben. Dazu zählte auch ein selbst gedrehtes Video, in dem der Beruf Fachkraft für Lagerlogistik realitätsgetreu vorgestellt wurde.

Podcast und Flyer

Die Havelbus Verkehrsgesellschaft betreibt den öffentlichen Nahverkehr im Havelland und hat 244 Beschäftigte. Das Unternehmen bildet Kraftfahrer und Kraftfahrzeugmechatroniker aus. In der Nachwuchsgewinnung setzt die Gesellschaft seit mehreren Jahren verstärkt auf die Ausbildung junger Busfahrer und Busfahrerinnen im eigenen Unternehmen. Der Ausbildungsleiter für die Berufsorientierung wendet sich direkt an die Schulen im Landkreis mit Flyern zu den Ausbildungsberufen und dem Angebot von Informationstagen auf dem Betriebshof und vor Ort in der Werkstatt.

Auf der Homepage werden die Ausbildungsberufe mit Präsentationen und Podcasts vorgestellt. In den Sozialen Medien ist das Unternehmen auf Facebook für Ausbildungssuchende gut zu finden. Auf den Monitoren in den Fahrzeugen wird der Ausbildungsbetrieb beworben. Verschiedene Anzeigen werden geschaltet. Ein Bus ist mit Eigenwerbung versehen. In der Region präsentiert sich die Havelbus Verkehrsgesellschaft mit ihren Auszubildenden auf Ausbildungsmessen und an Projekttagen in Schulen. Vor Ort ist dann immer auch ein großer Bus, um den Arbeitsplatz und die Herausforderungen so realistisch wie möglich darzustellen.

