Havelländer Kreisverwaltung legt sich fest: Impfzentrum soll nach Falkensee

Havelland

Drei Wochen nach Bekanntgabe des Brandenburgischen Gesundheitsministerium, dass auch im Landkreis Havelland ein Impfzentrum eingerichtet werden soll, hat sich die Kreisverwaltung auf einen dafür geeigneten Standort festgelegt. „In einem Schreiben an den Corona-Krisenstab des Landes Brandenburg schlägt der Landkreis Havelland die Stadthalle Falkensee als Corona-Impfzentrum für das Havelland vor“, teilte Kreissprecher Norman Giese am Mittwoch mit und ergänzte: „Gleichzeitig empfiehlt die Kreisverwaltung, eine zweite Impfstelle in Rathenow einzurichten. Um möglichst kurze Wege zu den Impfangeboten zu ermöglichen, schlägt der Landkreis zudem vor, auch Hausärzten das Impfen zu ermöglichen.“ Zuvor war das Havelland im Dezember bei der Vergabe von Standorten für die geplanten Impfzentren außen vor geblieben.

Kreisverwaltung schlägt dreigeteilte Impfstrategie im Havellan vor

Landrat Roger Lewandowski (CDU) erklärt die vorgeschlagene dezentrale Umsetzung der Impfstrategie für den Landkreis wie folgt: „Das Havelland ist ein Flächenlandkreis mit einer Ost-West-Ausdehnung von etwa 100 Straßenkilometern. Deshalb hätten wir uns ein Impfzentrum in der Mitte des Landkreises gewünscht, was jedoch mangels geeigneter Objekte nicht zu realisieren ist. Daher besteht unser Vorschlag zur Umsetzung der Impfstrategie im Havelland aus drei Teilen.“ Dies entspricht zudem dem Wunsch, der in den vergangenen Wochen von vielen Havelländern und auch dem Kreisseniorenbeirat geäußert worden war. Dessen Vorsitzender, Ulf Hoffmeyer-Zlotnik, hatte bereits Mitte Januar darauf hingewiesen, dass „für uns weiterhin wichtig ist, dass die Impfungen dezentral erfolgen“. Vorgeschlagen hatte der Beirat wechselnde Standorte für die Impfungen („Zum Beispiel ein System, nach dem in einem wöchentlichen Wechsel die Impfungen in Rathenow, Nauen und Falkensee stattfinden, wobei als vierter Ort noch die Stadt Premnitz dazu kommen könnte.“), da sich damit die Wege zur Impfstelle sehr verkürzen würden, eine Unterstützung beim Transport der Mitbürger zum Impfen sehr viel einfacher zu organisieren wäre.

Die Kreisverwaltung hat entschieden: Das Impfzentrum für das Havelland soll in der Stadthalle Falkensee eingerichtet werden. (Archivbild) Quelle: Marlies Schnaibel

Wie die Kreisverwaltung nun mitteilte, hatte die Projektgruppe Impfzentrum in den vergangenen Wochen anhand eines vorgegebenen Kriterienkataloges des Landes Brandenburg verschiedene Objekte im Landkreis auf deren Eignung als Impfzentrum untersucht und besichtigt. Neben der verfügbaren Nutzfläche gehören zu diesen Kriterien auch eine ausreichende Internetanbindung, die zur Verfügung stehenden Parkplätze, die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, die Barrierefreiheit oder die Möglichkeit zur Notstromversorgung. Dabei habe sich herausgestellt, dass die Stadthalle in Falkensee am besten als Impfzentrum geeignet sei, so Giese. „Die Stadt Falkensee, in deren Eigentum sich die Stadthalle befindet, hat für die Nutzung als Impfzentrum bereits ihr Einverständnis erklärt“, teilte zudem Landrat Lewandowski am Mittwoch mit.

Landrat weist auf besondere Situation aufgrund der Flächenausdehnung des Kreises hin

Gemäß der Standort-Empfehlung der Projektgruppe sandte der Landkreis nun das Schreiben mit dem Vorschlag an das Land Brandenburg, verbunden mit der dringenden Empfehlung, auch in Rathenow eine Impfmöglichkeit zu unterbreiten. „Angesichts der Entfernung bis nach Falkensee sehen wir die Notwendigkeit eines weiteren Impfangebotes im westlichen Teil des Landkreises“, sagte Lewandowski. „Außerdem haben wir angeregt, aufgrund der Flächenausdehnung und des hohen Anteils an Menschen fortgeschrittenen Alters in unserem Landkreis auch den Hausärzten die Möglichkeit einzuräumen, ihre Patienten gegen das Coronavirus impfen zu können. Bei den teils weiten Wegen in unserem Landkreis wäre dies eine große Erleichterung für viele Havelländerinnen und Havelländer.“

Die Mitte Januar vom Landrat installierte Projektgruppe zur Ermittlung eines Standorts für das Impfzentrum hatte sich zunächst das Impfzentrum in Potsdam mit den dortigen Verantwortlichen angeschaut (MAZ berichtete) und anschließend verschiedene Objekte im Havelland geprüft und besichtigt. Neben der Stadthalle in Falkensee zählten dazu auch die Brandenburg-Halle im MAFZ-Erlebnispark in Paaren im Glien, die Havellandhalle in Rathenow sowie die Sporthalle des Oberstufenzentrums in Nauen. Alle Objekte seien in der engeren Auswahl gewesen, berichtete Giese.

Bestätigung des Landes steht noch aus

Eine Bestätigung des Standortvorschlags der Havelländer Kreisverwaltung durch das Land sowie dessen Aussage zum Wunsch, die Impfstrategie im Havelland dreigeteilt vorzunehmen, stand am Mittwoch zunächst noch aus.

Wie die Umsetzung der Impfstrategie im Land Brandenburg läuft, wie viele Brandenburger bereits geimpft worden, ist auf diesen Grafiken zu sehen. Zuletzt war die Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) aufgrund des schleppenden Starts der Coronaimpfungen heftig in die Kritik geraten.

Von Nadine Bieneck