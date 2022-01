Havelländer erleben bald Kreistagssitzungen bei Chips und Bier

Havelland

Man stelle sich das mal vor: ein Montag im Juni 2022. Um 16.15 Uhr beginnt die Kreistagssitzung. Das neue Verwaltungsoberhaupt der Stadt Rathenow – den Namen kennen wir noch nicht – hat Interesse an einigen wichtigen Themen, die auch die Kreisstadt berühren.

Dafür muss eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister aber nicht mehr nach Paaren im Glien fahren, wo sich die Kreistagsabgeordneten mit Corona hübsch im MAFZ eingelebt haben. Es reicht, den Livestream des Kreistages zu öffnen und schon kann man die Sitzung des Kreistages von überall verfolgen.

Idee von Sascha Piur

Diese Vorstellung hegt der Kreistagsabgeordnete Sascha Piur von der FDP schon lange. Und auch Kreistagsabgeordnete der Partei Die Linke haben darüber bereits diskutiert.

Doch zunächst blieben Anträge mit der Stoßrichtung ohne Erfolg. Aber nun ist es soweit. Der Kreistag hat bei einer Sitzung im Dezember die Geschäftsordnung geändert. Ab sofort sind dann Live-streamaufnahmen möglich. Nun wird es die Aufgabe des Digitalreferenten im Kreis sein, die Vorgaben in die Praxis umzusetzen.

Norman Giese ist der Digitalbeauftragte des Landkreises. Quelle: Christin Schmidt

Die FDP und Sascha Piur wollten noch mehr. Auf Facebook, Twitter und Instagram sollte die Kreisverwaltung ebenfalls aktiv werden. Bis der Landkreis Havelland mit Bürgerinnen und Bürgern auf Facebook, Twitter und Instagram in Kontakt treten wird, vergeht aller Wahrscheinlichkeit nach noch etwas Zeit.

Denn es gibt Bedenken – wenn auch kein Verbot – der Datenschutzbeauftragten mit Bezug auf Facebook- und Instagram-Konten des Kreises. Die Kreisverwaltung hat ein Drei-Stufen-Modell erarbeitet. Mit der Änderung der Geschäftsordnung wurde nun die erste Stufe genommen.

Prozedere steht fest

Zunächst soll in Filmen auf dem Kanal YouTube über die Arbeit des Kreises berichtet werden, dazu können auch besondere Ereignisse zählen. Und auf der Internetseite des Landkreises sollen die Kreistagssitzungen im Livestream gesendet werden. „Die Sitzungen können gestreamt aber nicht heruntergeladen werden“, ließ Pressesprecher Norman Giese in der Vorbereitungszeit wissen. Die Kameras erfassen den Raum in Totalansicht, das Rednerpult und das Präsidium. Der Ton kommt von den fest installierten Mikrofonen.

Vorher das Einverständnis

Wenn sich Einwohner oder Sachverständige zu Wort melden, müssen sie ebenfalls vorher ihr Einverständnis zur Ton- und Bildaufzeichnung geben.

Ausdrücklich wird darauf verwiesen, dass Ton- und Bildaufzeichnungen aus einer Kreistagssitzung auch auf Social-Media-Kanälen zu sehen sind.

In Phase zwei plant der Landkreis die Einbindung von Xing oder einem anderen Netzwerk, welches sich auf die Verknüpfung von geschäftlichen Kontakten spezialisiert hat.

Kreistag Havelland im MAFZ Quelle: Jens Wegener

In der dritten und letzten Phase geht es dann um die rechtskonforme Nutzung von Facebook und Instagram. Ein Dienstleister soll den Livestream und die Übertragungen sicherstellen. Bevor die Liveübertragung einer Kreistagssitzung startet, müssen alle Anwesenden auf die Art und den Umfang der Liveübertragung hingewiesen werden. Auch hier sind Persönlichkeitsrechte und der Datenschutz unbedingt zu beachten.

Die Geschäftsordnung wurde in weiteren Details geändert. So wird es in Zukunft Journalisten möglich sein, Foto- und Filmaufnahmen ohne die einstimmige Zustimmung des Kreistages anzufertigen.

Manchmal lieber vor Ort

Zurück zum neuen Rathenower Stadtoberhaupt. Der Name wird spätestens nach der Stichwahl im März feststehen, vielleicht auch schon nach dem ersten Wahlgang am 6. März. Die Person schaltet sich also online in die Kreistagssitzung.

Was dann allerdings nicht klappt, ist die Übergabe eines Blumenstraußes, den Landrat Roger Lewandowski bereit liegen hat. Und auch das persönliche Gespräch fehlt. Darum ist es für Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und Amtsdirektorinnen oder -direktoren vielleicht auch in Zukunft besser, eine Kreistagssitzung in Präsenz mitzuerleben.

Sascha Piur (links) hat die Initiative ergriffen. Quelle: privat

Wenn die Kreistagssitzung erstmals übertragen wird, müssen Interessierte aus Rathenow nicht mehr bis nach Paaren im Glien ins MAFZ fahren oder Bürger aus dem Osthavelland nach Rathenow.

Höhe der Zeit

Und damit zeigt sich Sascha Piur fürs erste sehr zufrieden. „Ich bedanke mich, dass Verwaltung und Kreistagsabgeordnete und die Ausschüsse an diesem wichtigen Thema so intensiv mitgearbeitet haben“, sagte er. Ein Kreistag müsse sich auf der Höhe der Zeit befinden.

Von Joachim Wilisch