Havelländer suchen Erntekönigin oder Erntekönig

Die Planungen zum 12. Havelländer Erntefest am 5. September 2021 im Erlebnispark Paaren laufen an. Das teilt das Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum mit. Und zu den Vorbereitungen gehört auch die wichtige Suche nach einer neuen Erntekönigin. Es darf auch ein Erntekönig sein.

Dallgow-Döberitz ist Gastgebergemeinde

Die Gemeinde Dallgow-Döberitz, der Kreisbauernverband Havelland, der Evangelische Kirchenkreis Nauen-Rathenow, die Landfrauen Havelland, der Förderverein Freunde des MAFZ Paaren im Glien e.V. und Mitgestalter vergangener Erntefeste sowie das Team des MAFZ veranstalten das Erntefest.

Mit Fachwissen und Ausstrahlung

Gesucht wird die 12. Havelländer Erntekönigin. Interessenten müssen mindestens 18 Jahre jung sein, an der Landwirtschaft und Agrarpolitik interessiert sein, sie sollten sich für die Landwirtschaft begeistern können und Freude an Auftritten in der Öffentlichkeit und dem Umgang mit Menschen haben. Gesucht sind Bewerber, die dem Landleben verbunden sind. Neben Fachwissen und Ausstrahlung sind Mobilität und zeitliche Flexibilität ein Auswahlkriterium, denn es sind mehrere öffentliche Auftrittstermine während der Amtszeit vorgesehen, so Grüne Woche, BraLa, Havellandschauen, Brandenburger Landpartie sowie das Dorf- und Erntefest.

Amtszeit wegen Corona verlängert

In der Geschichte der Erntefeste des Landkreises waren 2019 erstmals von den Veranstaltern zwei Personen zu Repräsentationszwecken berufen worden. Neben Lea Worf aus Premnitz – eine Erntekönigin wie aus dem Buche – hatte Inka Fähling die Rolle der Landbotin ausgefüllt. Weil Corona im vergangenen Jahr alle Pläne durcheinanderbrachte, hatte sich die Amtszeit der beiden verlängert. Nun wird eine Nachfolge gesucht.

Die neuen Titelanwärterinnen stellen sich einem Gremium in einem Gespräch zur Eigendarstellung und agrarwirtschaftlichen Themen vor. Bewerbungen mit Foto und tabellarischem Lebenslauf bitte bis zum 30. Juni 2021 an: Kreisbauernverband, Theodor-Fontane-Straße 10, in 14641 Nauen OT Ribbeck.

