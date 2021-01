Havelländer vor der großen Schulentscheidung

Havelland

Wer jetzt die 6. Klasse besucht, muss im Sommer auf eine neue Schule. Die Grundschulzeit ist dann vorbei. Allein in Falkensee müssen sich 419 Mädchen und Jungen orientieren. 18 weiterführende Schulen stehen im Havelland zur Auswahl.

Keine Tage der offenen Tür möglich

Kant-Gesamtschule Falkensee: „Im Dezember hatten wir schon einmal zwei Online-Konferenzen, die sind sehr gut gelaufen“, sagte Petra Müller, die Leiterin der Kant-Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe in Falkensee. „Damals waren wir aber noch davon ausgegangen, dass wir im neuen Jahr den Eltern und Schüler die Schule vorstellen können. Dass wir sie in kleinen Gruppen durchs Haus führen können.“ Daraus wird nichts, deshalb setzt die Kant-Schule ganz auf die digitale Vorstellung: mit mehreren Konferenzen, mit Fragemöglichkeiten, mit einer gut gestalteten Internetseite. Auch da können sich potenzielle Schüler informieren, können in zwei Filmen einen virtuellen Rundgang durch die Schule machten. „Kant wird überrannt“ hieß es in den vergangenen Jahren immer, denn die große Gesamtschule des Kreises war gefragt. Hier wird das 13-Jahre-Abitur angeboten. 1000 Mädchen und Jungen gehen hier zur Schule. „Die 13 Jahre und die Tatsache, dass wir sehr praxisnahen Unterricht machen, kommen bei vielen Schülern gut an“, hat Petra Müller beobachtet. Die Schule setzt nicht nur auf die Schwerpunkte Sport und Informatik, sondern auch auf eine enge Verbindung zur Praxis. Zwei erfolgreiche Schülerfirmen zeigen, wie es geht, Leistung und Spaß zu verbinden. So werden Wirtschaftswissenschaft und Pädagogik/Erziehungswissenschaft angeboten. „Wir bieten modernste Ausstattungen“, sagt Petra Müller und verweist auf PC, Makerspace mit Laser-Cutter und 3D-Druckern. Die Kant-Schule präsentiert sich als moderne Schule in einem Schulgebäude, das aus DDR-Zeiten stammt. Das mit dem Gebäude im DDR-Stil geht auch den anderen drei weiterführenden Schulen in Falkensee so.

Vicco-von-Bülow-Gymnasium Falkensee: Das Vicco-von-Bülow-Gymnasium ist dabei die jüngste Schule, es wurde 2009 gestartet und sieht seinen Schwerpunkt im künstlerisch-kreativen Feld.

LMG-Präsentation ab 23. Januar

Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee: Das Lise-Meitner-Gymnasium ist gleich nach der Wende eingerichtet worden. Hier ist man seit dem Herbst dabei, sich Eltern und Schülern vorzustellen. „Im September entstand dank des Engagements einer ehemaligen Schülerin und aller Beteiligten unser aktueller Schulfilm“, sagt Katja Siekmann, die stellvertretende Leiterin der Schule, der Film ist auf der Homepage der Schule zu sehen, „Wir haben dazu bereits viele positive Rückmeldungen erhalten. Er zeigt sehr gut, was uns ausmacht und worin wir unsere Schülerinnen und Schüler unterstützen und fördern wollen.“ Seit Oktober informiert das Gymnasium durch kurze Präsentationen über Besonderheiten der Schule und zum jeweiligen Aufnahmeverfahren, auch die Schülerfirma hat einen eigenen Film gedreht. Nach den Herbstferien wurden etwa zwei Mal wöchentlich geführte Rundgänge in Kleingruppen zu maximal zehn Personen angeboten. „Diese wurden sehr gut angenommen und wir konnten so viele Eltern und ihre Kinder kennenlernen, informieren und gut miteinander ins Gespräch kommen. Diese Erfahrung werden wir sicher in die nächsten Jahre mitnehmen“, sagt Katja Siekmann. Derzeit läuft die Vorstellung rein digital. Am 23. Januar startet dazu auf der Homepage eine zusätzliche virtuelle Präsentationsseite. Die Schule nennt keinen speziellen Schwerpunkt, naturwissenschaftliche, künstlerische und sportliche Förderung ist möglich. Allerdings ist die Schule für ihren hohen Standard in manchen Bereichen bekannt: Die erfolgreichen Teilnahmen bei „Jugend debattiert“ und Mathe-, Biologie und Chemie-Olympiaden beweisen das.

Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz: „Jung-Dynamisch-Zukunftsorientiert“ lautet das Leitbild des Marie-Curie-Gymnasiums. „Dem Namen der Schule Rechnung tragend, verfolgen wir in einem Zweig der schulischen Ausbildung das Ziel, die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu stärken. So ist das MCG in einem nationalen Schulnetzwerk tätig und als MINT-EC-Schule zertifiziert“, erklärt Schulleiterin Elke Mohr. Im Land Brandenburg gibt es nur acht solcher Schulen. Als MINT-EC-Schule erhält das Dallgower Gymnasium besondere Angebote, um Schülern und Lehrkräften einen Einblick in Forschungseinrichtungen zu ermöglichen. In einem zweiten Zweig mit dem Schwerpunkt Gesellschaftswissenschaften und Sprachen werden die Fächer Geschichte, Geografie und Politische Bildung vertieft. Zwei von fünf Klassen gehören diesem Zweig an. Besonderheit in diesem Bereich ist die bilinguale Klasse. In den Jahrgangsstufen 7 und 8 wird vermehrt im Fach Englisch unterrichtet. Ab Klasse 9 wird das Fach Geografie in englischer Sprache vermittelt. „Besonders gut lassen sich Inhalte beider Zweige mit den Fächern Kunst und Musik verbinden, also haben auch die künstlerischen Fächer am MCG eine große Bedeutung“, so Elke Mohr. Für den 23. Januar lädt das MCG zu einem digitalen Tag der offenen Tür. Der Link zu der entsprechenden Online-Plattform wird auf der Homepage der Schule bekannt gegeben. „Eltern können sich nach Anmeldung in Videokonferenzen einschalten, die Informationen zum Aufnahmeverfahren und zur Schule enthalten. Die Videokonferenzen werden mehrfach am Vormittag angeboten“, so die Schulleiterin.

Corona bremst Schulspaziergänge aus

Goethegymnasium Nauen: Eigentlich hatte das Nauener Goethegymnasium für die kommende Woche geplant, Schulspaziergänge und Informationsveranstaltungen durchzuführen. Wegen Corona geht das nun nicht. Stattdessen haben die Schüler ein Video gedreht, mit dem Eltern und Schüler durch das Gymnasium geführt werden. Dieses ist ebenso wie alle Informationen auf der Internetseite zu finden. „Der Unterricht erfolgt bis Klasse 10 im Klassenverband. In den Jahrgangsstufen 9 und 10 wird der Wahlpflichtunterricht in Kursen mit vielfältigem Angebot erteilt. Für das Schuljahr 2021/22 sind vier neue siebte Klassen mit jeweils 28 Schülerinnen und Schülern geplant“, sagt Schulleiter Wieland Breuer. Im Fremdsprachenunterricht werde als erste Fremdsprache Englisch sowie als zweite Fremdsprache Französisch beziehungsweise Spanisch unterrichtet. Latein und Russisch können als dritte Fremdsprache im Wahlpflichtunterricht ab Klasse 9 gewählt werden. „Aufgrund dessen, dass unsere Schülerinnen und Schüler aus 61 Orten und den dazugehörigen Ortsteilen stammen, also 72 Prozent nicht in der Kernstadt Nauen wohnen, ist es ungeheuer schwierig, Arbeitsgemeinschaften anzubieten, die auch für diese Schüler besuchbar sind. Wir haben uns am GGN dafür entschieden, ein umfangreiches Wahlpflicht-Angebot aufzustellen sowie die Projektkultur weiterzuentwickeln“, sagt Breuer. Er hebt zudem hervor: „Seit 1995 ist der Durchschnitt beim Abitur nach dem neuen System der Gesamtqualifikation zwischen 2,1 und 2,3 konstant und liegt damit etwas besser als der Landesdurchschnitt.“

Interaktive Rundgänge am OSZ

Oberstufenzentrum Nauen: „Wenn nach der 10. Klasse noch nicht Schluss mit Schule sein soll, dann ist ein Besuch des Beruflichen Gymnasiums oder der Fachoberschule am Oberstufenzentrum Havelland genau das Richtige“, sagt Eckhard Vierjahn, Leiter des Oberstufenzentrums Havelland. Wer mehr erfahren will, der kann das OSZ am Schulstandort in Nauen am Samstag, 23. Januar, virtuell besuchen. Neben interaktiven Rundgängen und Entdeckungstouren rund um den Schulalltag und das Schulleben können interessierte Eltern und Schüler die digitale Informationsveranstaltung um 10, 11 12 und 13 Uhr auf der Homepage besuchen.

Ganztagsgymnasium da-Vinci-Campus Nauen: „Miteinander und zukunftsorientiert – so arbeiten wir am Internationalen Ganztagsgymnasium: Lehrer und Schüler gestalten gemeinsam aktivierenden Schülerunterricht“, sagt Campus-Sprecherin Natascha Grünberg. Es werde ganztags in Klassen mit maximal 22 Schülern in einer digital gestützten Umgebung gelernt. Alle entscheiden sich ab der 7. Klasse für ein Profil: Wirtschaft und Nachhaltigkeit, Luft- und Raumfahrt sowie Medien und Kommunikation. „Das Gymnasium bietet als einzige Schule in Berlin und Brandenburg das International Baccalaureate (I.B.) neben dem deutschen Abitur an. Das heißt: Sechs Fächer werden komplett in englischer Sprache unterrichtet und mit der 12. Klasse hat man zwei Abschlüsse in der Tasche“, so Natascha Grünberg. Als MINT-freundliche Schule habe man zudem ein besonderes Augenmerk auf naturwissenschaftlichen Fächern. So finden durch die Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt Projektwochen zur Satellitentechnik statt.

Schwerpunkt nach Neigungen suchen

Kreativitätsgesamtschule da-Vinci-Campus Nauen: „Die Leonardo da Vinci-Sport- und Kreativitätsgesamtschule in Nauen bietet seit Jahren einen verlässlichen medienbasierten Unterricht ohne Unterrichtsausfall“, sagt Campus-Sprecherin Natascha Grünberg. Neben dem normalen Unterricht entscheiden die Schüler sich für einen Schwerpunkt, der ihre Neigungen berücksichtigt. Beispielsweise können sportbegeisterte Schüler bis zu 15 Stunden während des Unterrichts trainieren, ohne dass dafür anderer Unterricht zu kurz kommt. „Im Bereich Kunst wird nicht nur die Kreativität des Einzelnen im Umgang mit diversen Materialien gefördert, sondern auch die digitale Seite, wie Grafikdesign, Plakatgestaltung, Videodreh, etc. ausgebildet.“ Im musischen Bereich werden Instrumente erlernt und in Band, Ensemble oder Orchester erprobt. Für naturwissenschaftlich begeisterte Schüler steht das Bio-Lab für das wissenschaftliche Arbeiten zur Verfügung. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Berufs- und Studienorientierung. Die Schulleitung steht für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

