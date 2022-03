Havelländer zum Blutspenden aufgerufen

Falkensee

Die kurze Haltbarkeit von Blutpräparaten macht ein kontinuierliches Spendenaufkommen notwendig, um die Versorgung von Patienten zu gewährleisten. Auch Havelländer sind aufgerufen, Blut zu spenden. Die nächste Blutspendeaktion in Falkensee findet am Dienstag, 19. April, von 15 bis 19 Uhr in der Schule „Am Akazienhof“, Poststraße 15 statt. Eine Terminreservierung vorab ist erforderlich.

Freitag Termin in Brieselang

Bereits am Freitag, dem 18. März, kann ab 15 Uhr in der Sportlerklause Brieselang Blut gespendet werden. Rund um das lange Osterwochenende bietet der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost deshalb wieder Sondertermine zur Blutspende am Ostersamstag, dem 16. April, an.

Blutspenden auch nach dem Impfen möglich

Informationen zum Thema Blutspende werden unter der kostenlosen Hotline 0800/ 1194911 erteilt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das DRK weist daraufhin, dass auch nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen gegen das Corona-Virus eine Blutspende am Tag nach der Impfung möglich ist, sofern sich der Geimpfte gesund fühlt.

Von MAZonline