Rathenow

Aufgewachsenen in einem Dorf im Havelland zog es Heike Mrotzek zum Studium nach Greifswald und später an die Kunsthochschule Weißensee. Inzwischen wohnt sie mit ihrer Familie in Berlin. Dem Havelland jedoch ist sie treu geblieben.

Die Seen und Wälder, in denen sie mit dem Hund kilometerweit läuft, lassen sie zur Ruhe kommen. Hier findet sie sich selbst, erfindet sich und probiert Neues aus. Inmitten der Natur und immer auf dem Weg.

In Rathenow und Schollene zeigte Heike Mrotzek vor langer Zeit ihre Werke. Zudem hat sie in zahlreichen deutschen Städten ausgestellt sowie in Sao-Paulo und Lissabon.

Zeit für das künstlerisches Talent

Bis zur Vernissage im Ministerium für Finanzen des Landes Brandenburg mit dem Titel „ Seeweg nach F.“ vergingen zehn Jahre, in denen Heike Mrotzek in Bochum Kunsttherapie studierte, Gefühls- und Körperarbeit und für die Familie da war.

Nun findet sie wieder Zeit und Raum für ihr künstlerisches Talent – und wer die Ausstellung in Potsdam besucht, wird dankbar sein dafür.

Die Ausstellung umfasst Zeichnungen und Collagen, Pastell- und Acrylarbeiten. Mit Asche und Kohle, Graphitstift und Pinsel, mit Händen und tatsächlich auch mit ihren Füßen sind Werke entstanden, die den Ausflug sehr lohnen.

Heike Mrotzek entführt mit ihren Bildern in eine Fantasiewelt. Quelle: privat

Die Bilder schmücken die Gänge nur auf einer Seite. Die Flure sind nicht überladen mit Kunstwerken wie anderswo, sie geben dem Raum und dem Betrachter Zeit und der Zeit einen Raum, den der Betrachter füllen kann.

Eine Arbeitsstätte ist ein unüblicher Ausstellungsort, aber hier fügen sich die Zeichnungen ebenso in die funktionale Bauweise der Flure ein wie die überbordenden Farbbilder auf den Treppenabsätzen.

Ein Tigerkopf. Ein träumender Hund. Sie gehören genau hierhin. Nicht immer sind es großformatige Bilder, manchmal passen zwei Kohlezeichnungen in einen Rahmen, spannen einen Bogen vom Kind zum Alten, vom Wald zum See.

Traum- und Märchenwelten

Die Motive sind blass oder bunt, einfarbig oder als Collage erstellt, auf gerissenem oder nagelneuem Papier. Es sind unterschiedliche Objekte oder Subjekte und doch zeigen sehr viele Bilder einfach den Weg.

In den Wald, in das Alter, in die Märchenwelt oder die Traumwelt des Hundes, in Mythen und Sagen und Wünsche und Träume. In sich selbst, zu dem Kind, das man einmal war, zu eigenen Gedanken, Träumen und Wünschen.

Natürlich gibt es auch einen Fahrstuhl, man kann die Bilder dann vom unteren oder vom oberen Treppenansatz aus betrachten, wie den Sonnenaufgang, den man wiedererkennen kann, irgendwo im Havelland.

Ausstellung noch bis 16. August

Wer mit dem Zug am Hauptbahnhof in Potsdam ankommt, sollte nach links Richtung Busbahnhof gehen und dort an der Ampel über die Straße. Etwa zehn Meter westlich davon befindet sich ein unscheinbares, unverschlossenes Tor, etwa zwanzig Meter westlich auch eine Pförtnerloge.

Auf dem Gelände nach links auf den breiten Weg einbiegen und am Ende das dunkelrot verputzte Haus finden, in dem sich das Finanzministerium befindet. Die Ausstellung „ Seeweg nach F.“ ist noch bis zum 16. August montags bis freitags zwischen 10 und 18 Uhr im Finanzministerium zu sehen.

Von Rita König