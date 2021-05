Havelländische Kreispartnerschaften im Corona-Modus – Hilfe in schwerer Zeit

Havelland/Rendsburg/Siegen

Mit Neid haben die Protagonisten aus dem Havelland in den vergangenen Wochen in die Partnerkreise geschaut. Denn sowohl in Rendsburg-Eckernförde, als auch in Siegen-Wittgenstein liegen die Inzidenzzahlen schon seit Wochen unter 100. Ein magischer Wert, den die beiden Kreise schon erreicht hatten, als die sogenannte Bundesnotbremse in Kraft gesetzt wurde.

In Siegen-Wittgenstein im Süden von Nordrhein Westfalen ist die Bundesnotbremse seit dem vergangenen Sonntag außer Kraft. Landrat Andreas Müller zeigte sich erleichtert: „Ich bin sehr glücklich, dass nach langen Wochen, die uns allen wirklich viel abverlangt haben, jetzt ein großes Stück Normalität in unseren Alltag zurückkehrt“, sagt der Amtskollege von Roger Lewandowski. Sein wichtigstes Fazit: „Die allermeisten Menschen in unserem Landkreis haben sich an die Abstands- und Hygiene-Regeln gehalten.“

Vorsicht trotz allem

Dennoch appelliert Müller: „Wir sollten auch in den kommenden Wochen zusehen, dass wir durch regelmäßige Schnelltests überprüfen, ob wir gesund sind.“ Müller ist optimistisch, „dass wir einen fast normalen Sommer erleben werden“. Darauf freuen sich die Menschen zwischen Bad Berleburg und Burbach. Übrigens war es für die Menschen im Landkreis Siegen-Wittgenstein jederzeit möglich, die Zahl der Infektionen in den einzelnen Orten nachzuvollziehen. So gab es am Montag Zahlen des Robert-Koch-Institutes zu allen Gemeinden und Städten. In Kreuztal und Hilchenbach wurden zum Beispiel jeweils drei Neuinfektionen und sechs Genesene gemeldet. Höher ist die Zahl der Neuinfektionen – aber auch der Genesenen stets in Siegen, der größten Stadt des Landkreises.

Zwar rutschte die Inzidenzzahl in und um Siegen bereits im Januar unter 100, zwischenzeitlich lag sie sogar bei 50, stieg dann aber nochmals an und überschritt die 100er- Marke wieder. Für den Landrat ein klares Zeichen, dass man weiter Vorsicht walten lassen sollte.

Treffen der Partnervereine auf der Havel. Hier wurden – noch vor dem Corona-Ausbruch – Pläne geschmiedet. Quelle: Uwe Hoffmann

In Rendsburg-Eckernförde ist die 100-Inzidenz-Grenze schon lange unterschritten. Am Montag wurde hier eine Sieben-Tage-Inzidenz von 28,5 gemessen. Auch deshalb ist in dem Landkreis deutlich mehr erlaubt, als anderswo. Eckernförde gehört sogar zu einem der Testgebiete, in denen sich die Besucher schon einige Zeit frei bewegen können und Besucher aus anderen Bundesländern willkommen sind. Kreispräsidentin Juliane Rumpf hat in den vergangenen Wochen auch in dieser Region, die lange nicht so hart betroffen war, wie Siegen-Wittgenstein, zur Vorsicht gemahnt.

Mit der Bekanntgabe der Zahlen für einzelne Gemeinden hat man aber auch in Rendsburg-Eckernförde keine schlechten Erfahrungen gemacht. Hier bedient man sich eines Online-Portals des Landes, in dem die Einzelzahlen genau aufgelistet sind.

Ebenfalls unter 100

Kein Partnerlandkreis, aber ein Partnerbezirk ist Berlin-Spandau. Dort ist man mit dem Havelland, Siegen-Wittgenstein und Rendsburg-Eckernförde vernetzt. Auch hier liegen die Inzidenzzahlen inzwischen unter 100.

84,4 wurde am vergangenen Sonntag für den Bezirk angegeben. Die Stadt Berlin vermeldet übrigens ebenso Einzelzahlen für alle Bezirke. Helmut Kleebank behält die Zahlen genau im Blick. Der Bezirksbürgermeister wird dieses Amt noch bis zum Herbst bekleiden. Zur Bundestagswahl strebt er ein Direktmandat für den Bundestagswahlkreis Spandau-Charlottenburg an.

Partnerschaftsfoto mit Vertretern des Landkreises Siegen-Wittgenstein, des Bezirks Berlin-Spandau, des Landkreises Havelland und des Landkreises Rendsburg-Eckernförde beim Neujahrsempfang des Kreises Havelland. Quelle: Uwe Hoffmann

Was die Inzidenzzahlen betrifft, fährt die havelländische Kreisverwaltung einen ganz anderen Kurs. Details aus den Städten und Gemeinden werden nicht tagesaktuell veröffentlicht. Es gibt einmal in der Woche eine Bewertung zu den Zahlen im Kreis und neue Zahlen zum Kreis. Genaue Zahlen interessieren insbesondere die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und die Amtsdirektoren.

Doch Landrat Roger Lewandowski argumentiert, die Gefahr, dass in Gemeinden mit niedrigen Inzidenzen die Menschen fahrlässig im Umgang mit der Eindämmungsverordnung werden könnten, sei zu groß. Solche Erfahrungen sind aus Rendsburg-Eckernförde und Siegen-Wittgenstein aber nicht bekannt.

Kleine Einheitsfeier

Corona hat das rege Partnerschaftsleben ausgebremst. Bis 2019 gab es auf allen Ebenen intensive Gespräche, angetrieben insbesondere von den Partnerschaftsvereinen. Gegenseitige Besuche waren im vergangenen Jahr fast unmöglich, für die kommenden Monate erhoffen sich die Partnerschaftsprotagonisten wieder bessere Zeiten. Im vergangenen Jahr sollte auf Schloss Ribbeck mit allen Partnern ein großes Bürgerfest stattfinden, das über mehrere Tage geplant war. Die Vorbereitungen liefen bereits auf Hochtouren. Doch letztlich blieb es in Ribbeck bei einer kleinen Partnerzusammenkunft.

Kreisdelegation aus dem Havelland zu Besuch in Rendsburg-Eckernförde im Jahr 2019. Quelle: Joachim Wilisch

Aber gerade in diesen Zeiten sind die Partnerschaften wichtig, wie Landrat Andreas Müller betont: „Wir haben diese Partnerschaft auch geschlossen, um uns in schwierigen Zeiten zu helfen.“

Von Joachim Wilisch