Im Landkreis Havelland sind seit dem 11. September 2020 13 neue Corona-Infektionen aufgetreten. Seit Beginn der Pandemie sind damit im Landkreis bisher 241 bestätigte Fälle festgestellt worden. Von diesen gelten 210 inzwischen als genesen, der Anteil der Verstorbenen liegt unverändert bei sechs. Aktuell sind demnach 25 Havelländer an Covid-19 erkrankt.

Im Seniorenheim

Das teilt die havelländische Kreisverwaltung mit. Die 13 Fälle in einer Woche sind ein durchaus signifikanter Anstieg. Drei der Neuinfektionen sind im Seniorenpflegezentrum Fontanepark Rathenow aufgetreten. Da solche Einrichtungen als besonders sensible Bereiche betrachtet werden, gelten für die Mitarbeitenden sowie für alle Bewohnerinnen und Bewohner vorerst Quarantänebedingungen.

Im Pflegeheim Fontanepark in Rathenow gab es drei Fälle. Quelle: HVL-Kliniken

Nach Feststellung der ersten Infektion habe sich das havelländische Gesundheitsamt und die Einrichtungsleitung über das weitere Vorgehen abgestimmt. Inzwischen seien erste Testreihen und schließlich Corona-Tests für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung sowie für das Personal eingeleitet worden.

Zudem ist man dabei, die Kontaktpersonen außerhalb der Einrichtung zu ermitteln. Für externe Besucher wurde das Pflegezentrum vorerst geschlossen.

Schulklasse in Quarantäne

Ein weiterer Corona-Fall ist in der Brieselanger Klakow-Oberschule aufgetreten. Hier wurde in der Folge eine Schulklasse unter Quarantäne gestellt. Insgesamt wurden im Zusammenhang mit den 13 neuen Corona-Infektionen im Landkreis in der zurückliegenden Woche 103 Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt.

Durch das havelländische Gesundheitsamt werden täglich 153 Quarantänepersonen telefonisch betreut. Allgemeine Informationen zum Coronavirus hat der Landkreis Havelland im Internet unter www.havelland.de/coronavirus zusammengetragen.

