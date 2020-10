Havelland: 39 Menschen innerhalb einer Woche mit Corona infiziert

Havelland

Im Havelland sind vom 9. bis 16. Oktober 39 neue Corona-Infektionen aufgetreten. Seit Beginn der Pandemie sind damit im Landkreis bisher 323 Personen erkrankt. Von diesen gelten 264 inzwischen als genesen, der Anteil der Verstorbenen liegt unverändert bei sechs. Aktuell sind demnach 53 Havelländer mit dem Coronavirus infiziert, die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz liegt nun bei 23,9.

„Die Corona-Fallzahlen sind zuletzt auch in unserem Landkreis wieder stärker angestiegen“, sagt Landrat Roger Lewandowski. „Es ist nach wie vor äußerst wichtig die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und wo nötig eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.“ Soziale Kontakte sollten in dieser Phase wieder auf ein notwendiges Minimum beschränkt werden.

Im Zusammenhang mit den Neuinfektionen sind in der zurückliegenden Woche 320 Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt worden. Insgesamt werden derzeit täglich mehr als 380 Quarantänepersonen durch das havelländische Gesundheitsamt telefonisch betreut. Unterstützung erfährt das Gesundheitsamt hierbei von der Bundeswehr sowie von Landkreismitarbeitern anderer Ämter.

Die Neuinfektionen der vergangenen Woche hatten auch Auswirkungen auf Gemeinschaftseinrichtungen im Landkreis. So gab es je einen Corona-Fall am Marie-Curie-Gymnasium in Dallgow-Döberitz, am Lise-Meitner-Gymnasium in Falkensee sowie am Goethe-Gymnasium in Nauen. In jeder der drei Schulen wurden in der Folge eine Klasse sowie weitere ermittelte Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt. Die bisherigen Corona-Tests dieser Personen waren negativ.

Auch in zwei havelländischen Horten in Rathenow und Falkensee wurde jeweils eine Corona-Infektion festgestellt. In beiden Fällen wurde hierbei für einige Kinder eine Quarantäne angeordnet, in Rathenow ist zudem der Großteil der Erzieher von der Quarantäne betroffen.

Allgemeine Informationen zum Coronavirus sind auf der Internetseite des Landkreises Havelland unter www.havelland.de/coronavirus zu finden.

