Havelland: 48 Corona-Neuerkrankungen am Wochenende gemeldet

Havelland

Auch am Wochenende vermeldet das Brandenburgische Gesundheitsministerium die aktuell gemeldeten Coronazahlen im Land. Im Havelland ist im Vergleich zu den vorangegangenen Tagen eine leichte Steigerung eingetreten. So wurden am Sonnabend (6. Februar) 26 neue Positivfälle gemeldet, am Sonntag 22 weitere an Corona erkrankte Havelländer.

Die 7-Tage-Inzidenz stieg damit im Havelland am Sonntag auf einen Wert von 93,3. Am Sonnabend hatte sie noch bei 79,8 gelegen, am Freitag bei 80,4.

Elf Landkreise und kreisfreie Städte in Brandenburg unter der 100er-Marke

Das Havelland gehört damit zu den elf Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen der 7-Tage-Inzidenzwert unter der Marke von 100 liegt. In sechs Landkreisen sowie der kreisfreien Stadt Cottbus liegt der Wert gegenwärtig noch über 100. Trauriger Spitzenreiter ist dabei mit 182,9 der Landkreis Oberspreewald-Lausitz.

Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 im Landkreis Havelland 3743 positiv auf Corona getestete Fälle erfasst worden. 114 Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Im landesweiten Vergleich der erfassten Positivfälle liegt das Havelland mit 3743 Erkrankten im unteren Drittel.

Von Nadine Bieneck