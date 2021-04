Havelland: 7-Tage-Inzidenz klettert auf 138

Havelland

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Havelland steigt und steigt: Am Freitag wurde sie mit 138 angegeben. Der Landkreis sah sich deshalb zu neuen Regelungen gezwungen.

Negatives Testergebnis vorlegen

Nach einer Änderung der brandenburgischen Corona-Eindämmungsverordnung gilt ab Montag, den 19. April, eine Testpflicht für Schulen sowie für die Beschäftigten der Kindertagesstätten. Der Zutritt zu Schulen ist dann nur noch Personen gestattet, die der jeweiligen Schule einen Nachweis über ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen. Schüler sowie das Schulpersonal haben an zwei nicht aufeinanderfolgenden Tagen pro Woche eine Bescheinigung über ein tagesaktuelles negatives Testergebnis vorzulegen. Entsprechende Selbsttests sollen in der Regel zu Hause durchgeführt werden.

Regelung für Begleitpersonen

Personen, die Schüler zum Unterricht bringen oder sie von dort abholen, ist der kurzzeitige Zutritt von Schulen ohne Nachweis eines negativen Testergebnisses gestattet. Diese Zutrittsregelungen gelten für Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen (insbesondere Horte) entsprechend. Kinder in der vorschulischen Kindertagesbetreuung wie Krippen, Kindergärten und insoweit auch Kindertagespflege sind von den Zutrittsregelungen ausgenommen.

Inzidenzwert lag durchgängig über 100

Da im Havelland die Sieben-Tage-Inzidenz auch in der vergangenen Woche durchgängig über dem Wert von 100 lag, bleiben die seit dem 27. März 2021 geltenden zusätzlichen Schutzmaßnahmen weiterhin bestehen. Diese betreffen etwa private Zusammenkünfte, die auf den eigenen Haushalt sowie eine weitere, dem Haushalt nicht angehörige Person begrenzt sind. Aktivitäten auf Sportanlagen unter freiem Himmel sind aktuell nur allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushaltes zulässig. Große Teile des Einzelhandels unterliegen zudem einer Schließanordnung.

Gesundheitsamt sucht Helfer

Zur Unterstützung des Gesundheitsamtes bei der Bewältigung der Corona-Pandemie werden im Havelland aktuell sogenannte Containment Scouts gesucht, die überwiegend in der Kontaktnachverfolgung eingesetzt werden sollen. Die entsprechende Stellenausschreibung ist auf der Internetseite des Landkreises zu finden. „Durch die Einstellung von Containment Scouts erhoffen wir uns eine Entlastung des Gesundheitsamtes, das nun schon seit mehr als einem Jahr mit außerordentlichem Engagement, aber auch unter größter Belastung arbeitet“, sagt Landrat Roger Lewandowski.

460 Quarantänepersonen betreut

Im Landkreis Havelland sind mit Stand vom Freitag, 16. April, seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt 5419 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Das sind 224 mehr als am Freitag der Vorwoche. Insgesamt gelten 4857 Personen inzwischen als genesen (Vorwoche: 4592), 168 Havelländer sind mit Covid-19 verstorben (Vorwoche: 165). Damit sind aktuell 394 Havelländer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert (Vorwoche: 438). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 138,04, in der Vorwoche betrug der Wert 120,9.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Zusammenhang mit den Corona-Neuinfektionen der zurückliegenden Woche wurden durch das Gesundheitsamt des Havellandes 182 Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt, 460 Quarantänepersonen werden derzeit täglich telefonisch betreut. Insgesamt wurden im Landkreis bisher 807 Infektionen mit Corona-Mutationen festgestellt. Corona-Fälle in Gemeinschaftseinrichtungen sind zuletzt in Senioreneinrichtungen in Premnitz und Rathenow, in einem Übergangswohnheim in Falkensee sowie in einer Kinder- und Jugendwohngruppe in Nauen aufgetreten.

Von MAZonline