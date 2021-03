Havelland

Die 31-jährige war damals Nachfolgerin von Gabriele Steidl. Anne-Christin Kubb hatte viele wichtige Themen auf dem Schreibtisch. Zuletzt legte sie im Sozialausschuss des Kreistages eine umfassende Beschreibung zu Migration und Integration im Landkreis Havelland vor.

Viele Anstöße

Des Weiteren war die Organisation des Programmes zur interkulturellen Woche im Havelland ein wichtiges Thema. Schwung brachte sie in das Sport- und Spielfest des Landkreises für Menschen mit und ohne Behinderung. „Sport für Alle“ war das neue Motto. Landrat Roger Lewandowski dankte am Montag Anne-Christin Kubb für die Anstöße. Sie tritt eine Stelle in Sachsen-Anhalt an, von wo sie zum Landkreis Havelland kam.

Von Joachim Wilisch