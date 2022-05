Havelland: Arbeitslosigkeit im April gesunken

Havelland

Die Arbeitslosigkeit im Havelland ist gesunken. Das teilt die Agentur für Arbeit mit Blick auf die Aprilzahlen mit. Auswirkungen des Ukraine-Krieges sind bisher nicht spürbar, die Personalnachfrage ist gegenüber dem Vorjahresniveau deutlich gestiegen.

Weniger Havelländer ohne Arbeit

In konkreten Zahlen bedeutet dies für das Havelland: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vormonat jahreszeitlich bedingt gesunken. Im April sind 4417 Personen arbeitslos gemeldet, das sind 2,5 Prozent oder 113 Personen weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote ist von 5,1 auf 4,9 Prozent gesunken. Im Agenturbezirk Neuruppin, zu dem das Havelland gehört, weist Oberhavel mit 4,6 Prozent eine geringere Arbeitslosenquote aus. In Ostprignitz-Ruppin wird 5,8 Prozent errechnet und in der Prignitz 6,8.

13,6 Prozent weniger als im Vorjahr

Verglichen zum Vorjahr ist im Havelland ein Rückgang um 13,6 Prozent festzustellen. Die Arbeitslosenquote im Havelland sank im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozentpunkte und liegt mit 4,9 Prozent sowohl unter dem Niveau 2019 als auch 2020.

Bereich Rathenow deutlich höher als Nauen

„Der Arbeitsmarkt im Havelland ist unverändert geteilt“, erklärt Guido Solga, Bereichsleiter Havelland. Während in der Geschäftsstelle Nauen die Arbeitslosenquote bei 3,5 Prozent liegt, beträgt sie in Rathenow 9,0 Prozent. Während 314 Personen aus einer Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt arbeitslos geworden sind, konnten 331 Personen dort eine Beschäftigung aufnehmen. Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen liegt aktuell bei 1743 offenen Stellen im Havelland und damit 36,9 Prozent über Vorjahresniveau. Neu gemeldet wurden im April 325 Arbeitsstellen, das sind 17,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Guido Solga gibt auch einen Ausblick auf den Mai: „Die Arbeitslosigkeit wird voraussichtlich jahreszeitlich bedingt weiter sinken, wobei der Ukraine-Krieg einen dämpfenden Effekt auf den Arbeitsmarkt haben könnte.“

Lehrer weiter dringend gesucht

Seit Jahresbeginn wurden der Arbeitsagentur 1315 Stellen gemeldet. Das waren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 388 Stellen mehr. Besonders gefragt sind neue Mitarbeiter in den Bereichen Handel, Instandhaltung und Kfz-Reparatur sowie in der öffentlichen Verwaltung. Es besteht weiterhin eine sehr große Nachfrage nach Lehrern und Erziehern. Im verarbeitenden Gewerbe werden vor allem Fachkräfte wie Werkzeugmacher, Maschinen- und Anlagenführer, Metallbauer, Schweißer, Elektroniker, Industrieelektroniker, Lagerfachkräfte sowie kaufmännische Kräfte gesucht.

