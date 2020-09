Havelland: Arbeitslosigkeit im September leicht gesunken

Havelland

Trotz Corona: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Landkreis Havelland zum Vormonat erneut leicht gesunken. Zum Monatsende sind 5256 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, das sind 129 Personen weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote ist leicht auf 5,9 Prozent gesunken. Insgesamt sind 643 Menschen mehr arbeitslos als im März zum Beginn der Corona-Pandemie, das ist ein Anstieg um 14,7 Prozent.

Arbeitsmarkt ist geteilt

„Der Arbeitsmarkt im Havelland ist unverändert geteilt“, erklärt Guido Solga, Bereichsleiter Havelland bei der Agentur für Arbeit. Zwischen Osthavelland und Westhavelland klafft eine große Lücke. Während in der Geschäftsstelle Nauen die Arbeitslosenquote bei 4,4 Prozent liegt, beträgt sie in Rathenow 10,2 Prozent. „Verglichen zum Vorjahr liegt die Geschäftsstelle Nauen 1,0 Prozent-Punkte über Vorjahresniveau, die Geschäftsstelle Rathenow 1,4-Prozent-Punkte über Vorjahresniveau“, erklärt Guido Solga. Aktuell sind im Havelland 1649 offene Stellen gemeldet, das sind 8,7 Prozent als im Vorjahresniveau. Neu gemeldet wurden im September 291 Arbeitsstellen, was einen Rückgang um 40,2 Prozent zum Vorjahresmonat bedeutet.

Anträge auf Kurzarbeit

Vermeldet wurden von der Agentur für Arbeit auch Zahlen zur Kurzarbeit. Im Havelland wurden im September acht Anzeigen für 163 Beschäftigte zu Kurzarbeit neu gestellt. Im Vormonat waren es elf Anzeigen für 125 Beschäftigte. Damit wurden seit März für 14629 Beschäftigte Anträge auf Kurzarbeit gestellt.

„Erstmals liegen Daten zur tatsächlich realisierten Kurzarbeit für den Berichtsmonat März 2020 vor“, sagte Guido Solga. So wurde für 4300 Personen Kurzarbeit für den Monat März angezeigt. Tatsächlich abgerechnet haben dann 520 Betriebe für insgesamt 3075 Beschäftigte.

Herbstbelebung erwartet

Die Fachleute rechnen nun auch im Havelland mit einer Herbstbelebung, die für eine leichte Entspannung auf dem Arbeitsmarkt sorgen kann. Die größten Nachfragen werden wir schon in der Vergangenheit Beschäftigte für den Bereich Verkehr und Lagerei, darunter Auslieferungsfahrer, Berufskraftfahrer und Kommissionierer sowie kaufmännische Fachkräfte.

Ortsansässige Zeitarbeitsunternehmen suchen unter anderem Gabelstaplerfahrer, Berufskraftfahrer, Kommissionierer und Kräfte für verschiedene Helfertätigkeiten. Auch im verarbeitenden Gewerbe, in der Kfz-Branche und im Einzelhandel sind Stellen offen. Arbeitgeber im öffentlichen Dienst suchen vor allem Sachbearbeiter in verschiedenen Sachgebieten aber auch Erzieher und Arzthelfer.

Von Marlies Schnaibel