Schwimmen auf eigene Gefahr: Das ist an den Badestellen im Havelland erlaubt

Rathenow

In den Freibädern der Mark darf seit dem 28. Mai wieder gebadet werden. Allerdings steht es den Betreibern frei, den Eröffnungstermin selber festzulegen. Das Naturbad Premnitz etwa wird am kommenden Freitag ab 10 Uhr erstmals die Türen öffnen.

Und wie sieht es aus mit den Badegewässern? Also jenen frei zugänglichen Badestellen, die nicht überwacht werden, an denen das Baden auf eigene Gefahr aber erlaubt ist?

Verkürzte Badesaison

Wer sich durch die Verordnungen liest, die vom Land im Zuge der Corona-Krise erlassen worden sind, der kann ein bisschen in Verwirrung geraten. Zum einen heißt es in einer Verordnung des Gesundheitsministeriums, dass Freibäder und sonstige Badeanlagen unter freiem Himmel in Brandenburg ab dem 28. Mai wieder öffnen dürfen. Zum anderen steht dort, dass die Badesaison in Brandenburg in diesem Jahr vom 13. Juli bis zum 6. September dauert. Heißt das, dass zuvor an den beliebten Badestellen der Region der Sprung ins Wasser verboten ist?

Baden auf eigene Gefahr

Reinbern Erben, der Leiter des Rathenower Bürgeramtes, bringt Licht ins Behördendunkel. „Auf eigene Gefahr dürfen die ausgewiesenen Badegewässer im Land jederzeit genutzt werden“, sagt er auf MAZ-Nachfrage. Die Festlegung der Badesaison bedeute nicht, dass außerhalb der Saison das Baden verboten sei. Die Terminierung lege lediglich fest, dass es im Saisonzeitraum zu regelmäßigen Überprüfungen der Wasserqualität komme.

Geprüfte Badestellen im Havelland 32 Badegewässer im Kreis Havelland werden regelmäßig durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes beprobt. Acht von ihnen sind als EU-Badestellen mit überregionaler Berichterstattung eingestuft. Diese Badestellen befinden sich in Semlin (Bauerndeich), Hohennauen, Wassersuppe, Ferchesar (Dranseschlucht und Zeltplatz) sowie in Kleßen am Kleßener See, in Brieselang (Nymphensee) und am Strandbad Ketzin. Untersucht werden unter anderem die Bakterienzahl als Hinweis auf Belastungen durch Abwässer, die Sichttiefe, der pH-Wert und die Temperatur. Die Beprobungen finden 14-tägig in der Badesaison statt, die normalerweise von Mitte Mai bis Mitte September dauert. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Saison in diesem Jahr verkürzt (13. Juli bis 6. September). Nur in dieser Zeit wird das Wasser beprobt.

„Nach der Brandenburgischen Badegewässerverordnung ist die Badesaison der Zeitraum, in dem mit einer großen Zahl von Badenden gerechnet werden kann“, heißt es in einer Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums. Dies sei in der Regel der Zeitraum vom 15. Mai bis zum 15. September eines Jahres. Vor und während der Badesaison seien von den Gesundheitsbehörden vor Ort Überwachungsmaßnahmen an den jährlich ausgewiesenen Badegewässern vorgesehen.

Angesichts der Corona-Pandemie wurde in diesem Jahr die Saison – und damit auch der Zeitraum für die Überprüfungen der Wasserqualität – auf acht Wochen (13. Juli bis zum 6. September) verkürzt. Dies sei geschehen, um die Gesundheitsämter in dieser ohnehin extrem arbeitsintensiven Zeit zu entlasten, heißt es in der Erklärung des Gesundheitsministeriums.

Hervorragende Wasserqualität

Nun ist die Gefahr, dass sich die Wasserqualität bis zum 13. Juli rapide verschlechtern wird, äußerst gering. Von einer Ausnahme abgesehen sei allen 256 ausgewiesenen Badegewässern der Mark im vergangenen Jahr eine gute oder ausgezeichnete Qualität bescheinigt worden, schreibt das Gesundheitsministerium. Große Veränderungen seien nicht zu erwarten.

Badestelle am Wolzensee. Quelle: Markus Kniebeler

Es spricht also nichts dagegen, an den ersten sommerlichen Tage des Jahres eine Abkühlung im See zu suchen. Dass das auf eigene Gefahr geschieht, darauf wird an den Badestellen mit Hinweisschildern aufmerksam gemacht.

Verhaltener Andrang

Tatsächlich war am Wochenende an den beliebten Badestellen der Region – am Bauerndeich in Semlin etwa oder am Wolzensee – schon Betrieb. Kein Ansturm zwar, aber einige Sonnenhungrige hatten sich schon eingerichtet. Und der eine oder andere nutzte die Gelegenheit, sich abzukühlen.

„Dagegen ist nichts einzuwenden“, sagt Reinbern Erben. „Allerdings gelten auch an Badegewässern – sowohl beim Schwimmen als auch an Land – die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.“ Aber wenn der Abstand gewahrt bleibe, wenn es nicht zu Gruppenbildungen komme und die gängigen Hygieneregeln befolgt würden, stehe dem Vergnügen am Badesee nichts entgegen.

Von Markus Kniebeler