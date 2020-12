Havelland

Festtagsstimmung kommt hier bislang nicht auf, konzentriert sitzen sieben Rettungs-Disponenten hinter einer Glasscheibe vor einem Wald von Monitoren. Nur der Baum in der Ecke mit der Lichterkette verrät: Auch in der Rettungsleitstelle der Feuerwehren und Rettungsdienste, die neben dem Havelland auch noch andere Landkreise betreut, herrscht etwas weihnachtliche Stimmung.

„Die Covid-Welle hat uns erreicht. Deshalb wird es ein anderes Weihnachten und Silvester werden in diesem Jahr“, sagt Dirk Häusler, Bereichsleiter der Regionalleitstelle in Potsdam, die ihren Sitz bei der Berufsfeuerwehr in Potsdam hat und für die Landeshauptstadt sowie die Landkreise Havelland, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz zuständig ist.

Anfängliche Missverständnisse waren bald ausgeräumt

Seit zehn Jahren werden die Feuerwehren und Rettungsdienste des Havellandes von Potsdam aus dirigiert und koordiniert. „Nachdem es in den ersten Jahren Probleme gab, sind wir jetzt zufrieden“, sagt Jörg Meyer, Stadtwehrführer in Nauen. Nachdem die Kameraden in Potsdam kapiert hätten, dass sie für die Wehren im Landkreis Dienstleister sind, wären die anfänglichen Missverständnisse ausgeräumt worden. Jetzt würden die Einsätze schnell und gut koordiniert.

Rettungsdienst und Feuerwehr werden von hier aus koordiniert. Quelle: Ulrich Hansbuer

Meyers zehnjährige Bilanz in der Zusammenarbeit mit Potsdam sieht positiv aus: „Sie wissen jetzt, wo wir sitzen.“ Dafür hätten sie in den ersten Jahren auch viel miteinander geredet, mit Kaffee und Kuchen seien sie nach Potsdam gefahren und hätten die Kameraden dann auch persönlich kennengelernt. „Ich sage immer: hinter jedem Gespräch steckt ein Gesicht. Und seitdem wir die Gesichter auch kennen, läuft es gut“, so der Nauener Wehrführer über seine Erfahrungen mit der Leitstelle.

Schwierige Situation durch Corona-Belastung

Die Verlegung von Covid-Patienten wird geplant, die Kapazitäten der Krankenhäuser überprüft. „Es fehlen uns die Betten in den Krankenhäusern“, sagt Häusler, der in einer Besprechung gerade folgende Pläne skizziert hat: „Wir werden Einheiten des Katastrophenschutzes reaktivieren und auch mit Kollegen der Feuerwehr von A nach B die Transporte durchführen.“

In diesem riesigem Gebäude ist die Leitstelle untergebracht. Quelle: Ulrich Hansbuer

Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher (Grüne) aus Falkensee hat bereits das „Kleeblatt-System aufgerufen, das die Hilfe mit anderen Bundesländern wie Berlin vorsieht“. Durch lange Transportwege fehlen Rettungsfahrzeuge dann für den täglichen Dienst. „In Cottbus konnten schon die Rettungszeiten nicht mehr eingehalten werden“, weiß Häusler. Das gilt es jetzt für sein Gebiet und auch für das Havelland zu verhindern.

Jeder Notruf aus dem Havelland landet in Potsdam

Dabei hätten sie doch allen Grund in diesen Tagen zu feiern: Die Integrierte Regionalleitstelle Nordwest (IRLS) in der Holzmarktstraße bei der Berufsfeuerwehr Potsdam beging jetzt ihr zehnjähriges Bestehen.

Am 15. Dezember 2010 nahm sie ihren vollen Betrieb auf und koordiniert seitdem die Notrufe von über 520.000 Menschen. Die Zahlen sind beeindruckend: Die Leitstelle alarmierte in den vergangenen zehn Jahren 82.400 Mal die Feuerwehren und veranlasste 650.000 Einsätze des Rettungsdienstes. 1.000.000 Notrufe gingen in der Leitstelle ein. Jeder Notruf aus dem Havelland landet in Potsdam.

Leitstelle koordiniert 333 freiwillige Feuerwehren

Im Alarmierungskreislauf greifen Häusler und seine 32 Rettungs-Disponenten, die in drei Schichten arbeiten, auf 333 freiwillige Feuerwehren zurück. Hinzu kommen eine Berufsfeuerwehr, 32 Rettungswachen mit elf Notarztstandorten, dem Luftrettungszentrum Perleberg als Heimat des Rettungshubschraubers Christoph 39 und darüber hinaus zahlreiche Einheiten des Wasserrettungsdienstes und des Katastrophenschutzes.

Das Betreuungsgebiet umfasst eine Fläche von fast 65 000 Quadratkilometer mit den Flüssen Havel und Elbe, mehreren großen Seen, circa 158 Kilometer der Bundesautobahnen 10, 19, 24 und 115. Es befinden sich kleinere Flugplätze, ehemalige militärische Objekte, Industrieanlagen sowie neun Krankenhäuser und eine Vielzahl von Seniorenheimen, betreute Wohnanlagen und Einrichtungen für behinderte Menschen sowie Reha Kliniken im Einzugsgebiet. „Und die alle beschäftigen uns jetzt in Covid-Zeiten“, sagt Häußler.

44 Mitarbeiter arbeiten in der Zentrale

Die Aufgaben der Leitstelle sind sehr vielfältig. So zählen dazu im Bereich des Rettungsdienstes die Alarmierung des Land- und Wasserrettungsdienstes, die Einsatzlenkung und –leitung sowie die Disposition des qualifizierten Krankentransportes. „Im Bereich der Feuerwehr ist sie ebenfalls verantwortlich für die Alarmierung der Feuerwehren, die Einsatzbegleitung, sie dient als rückwärtige Führungseinrichtung, und gibt Fachauskünfte zu Gefahrgut, Wetter, Spezialgerät und ähnlichem. Vorher nimmt die Leitstelle die Notrufe und Hilfeersuchen entgegen und erarbeitet ein qualifiziertes Meldebild“, erklärte Häusler die Aufgaben.

„Aktuell sind in der Rettungsleitstelle Nordwest 32 Disponenten, sechs Lagedienstführer sowie zwei Leitungskräfte und vier IT-Spezialisten beschäftigt“, zählt Häusler seine Stammbesetzung auf. Künftig sollen noch vier Disponenten und drei Dienstgruppenleiter hinzu kommen.

Ein Kollege bereitet eine Weihnachtsgans zu

„Aus den damaligen Feuer- und Rettungsleitstellen der drei Landkreise und der Landeshauptstadt sind noch elf Mitarbeitende im Einsatz und stellen somit den Wissenstransfer zu den neuen Mitarbeitenden sicher. So bleiben die einzelnen Bedürfnisse der Landkreise gewahrt“, sagt Dirk Häusler. Nauens Wehrführer Meyer weiß zu berichten, dass einige Disponenten ihren Wohnsitz im Havelland haben: „Das erleichtert die Arbeit.“

Ganz auf Weihnachten wollen sie in der Wache nicht verzichten. Es gibt einen Kollegen, so erzählen sie, der kann Weihnachtsgans braten, eine bessere würde es nicht geben. Die, die am Heiligabend Dienst schieben müssen, würden sich schon jetzt darauf freuen. Und der Weihnachtsbaum leuchtet jetzt schon mit den Monitoren um die Wette. Vielleicht kommt dann doch noch ein bisschen Festtags-Stimmung auf.

