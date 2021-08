Havelland

Die Bilder von der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind noch frisch. Und auch die Debatte darüber, wie solche Ereignisse künftig vermieden oder zumindest abgemildert werden können, ist in vollem Gange.

Der Unteren Havel fällt in diesen Diskussionen die Rolle des Musterknaben zu. Denn das seit dem Jahr 2005 laufende Renaturierungsprojekt an diesem Flussabschnitt liefert unter anderem auch Antworten auf die Frage, wo denn bei extremen Niederschlägen das ganze Wasser hin soll.

Infotour auf dem Wasser

Am Freitag waren der Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger und die sachsen-anhaltinische Bundestagsabgeordnete Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) an den Fluss gekommen, um sich von Rocco Buchta, dem Leiter des Havel-Renaturierungsprojektes, über den aktuellen Stand der Dinge informieren zu lassen.

In Havelberg stieg die Gesellschaft in den Kahn des Strodehner Fischers Wolfgang Schröder und ließ sich flussaufwärts schippern, um sich einige der bereits umgesetzten Renaturierungsmaßnahmen aus nächster Nähe anzusehen.

Was sie sahen, war ein Fluss, dessen Charakter sich gewandelt hat. Die Zeiten, in denen die Havel als Verkehrsweg eine große Bedeutung hatte, sind vorbei. Und damit haben sich auch die Versuche erledigt, diesen Verkehrsweg im Sinne der Schiffbarkeit zu optimieren – mit Begradigungen, Uferbefestigungen und anderen Eingriffen.

Mehr Raum für den Fluss

Heute geht der Weg an der Unteren Havel in die entgegengesetzte Richtung. Dem Fluss wird wieder mehr Raum gegeben. Er soll sich bei hohen Wasserständen in der Fläche ausbreiten können – so, wie es vor den Eingriffen des Menschen die Regel war.

Wie man auf dieses Ziel an der Havel hinarbeitet, legte Rocco Buchta anschaulich dar. Und er unterlegte seine Ausführungen mit beeindruckenden Zahlen. So seien bislang für das größte Fluss-Renaturierungsvorhaben in Mitteleuropa über 40 Millionen Euro ausgegeben worden.

Flutrinne bei Göttlin: Von hier kann bei hohen Pegelständen das Wasser in die Aue strömen. Quelle: NABU-IFA

Von dem Geld wurden bislang 13 Altarme angeschlossen – bis zum Ende der Renaturierung sollen 21 weitere folgen. Von 95 geplanten Flutrinnen – diese Uferabsenkungen ermöglichen es dem Fluss, sich bei hohen Wasserständen in die Fläche auszubreiten – sind 44 fertig. Außerdem wurden in den vergangenen Jahren Uferbefestigungen auf einer Länge von 17 Kilometern beseitigt. In den kommenden Jahren werden weitere Decksteine auf einer Länge von zwölf Kilometer entfernt. Und der Auenwald, der bislang auf einer Fläche von 60 Hektar gepflanzt wurde, soll am Ende drei Mal so groß sein.

„Wenn wir, wie hier, den Flüssen wieder mehr Raum geben, dann schützen wie die Anrainer nicht nur effektiv vor Hochwasserereignissen“, sagte Steffi Lemke. „Sondern wir leisten damit auch einen nennenswerten Beitrag zum Klima- und Umweltschutz.“ In einer gesunden Aue werde CO2 gespeichert, außerdem biete ein solcher Naturerholungsraum vielen bedrohten Arten ideale Lebensbedingungen.

Deckwerk-Abbau bei Grütz. Quelle: Markus Kniebeler

Den häufig erhobenen Vorwurf, ein solches Renaturierungsvorhaben gehe auf Kosten der Landwirtschaft, wollte die Abgeordnete nicht gelten lassen. Mittlerweile sei die Dürre eines der ganz großen Probleme der Landwirtschaft. Wenn es mit Projekten wie der Havel-Renaturierung gelinge, das Wasser in der Landschaft zu halten, komme das am Ende auch den Landwirten zu Gute.

Jörg-Andreas Krüger sagte, dass das, was an der Havel geschehe, Vorbild sein könne für viele andere Renaturierungspläne. „Wir wollen, dass das, was hier passiert, Schule macht“, sagte er. In Niedersachsen etwa starte an der Aller ein ähnliches Vorhaben. Die Erfahrungen, die man im Havelland gewonnen habe, seien bei dessen Umsetzung sehr hilfreich.

