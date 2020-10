Havelland

Der Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler ( CDU) befindet sich aktuell in einer freiwilligen Quarantäne zur Vorsichtsmaßnahme und im Home-Office. Das teilte sein Wahlkreisbüro am Donnerstag mit. Uwe Feiler hatte im Bundeskabinett Kontakt zu dem Bundesgesundheitsminister, Jens Spahn, der positiv auf Corona getestet worden war.

Bustour durch Wahlkreis fällt aus

Damit fällt die für Freitag geplante Bustour des Bundestagsabgeordneten Uwe Feiler im Havelland aus. Feiler sieht sich regelmäßig in seinem Wahlkreis Oberhavel/ Havelland II um. Freitag wollte er in der Gemeinde Schönwalde unterwegs sein und sich dort unter anderem in der Eco-Trans GmbH informieren. Außerdem wollte er auf seiner Wahlkreis-Bustour mit Bürgern in Schönwalde-Siedlung, Wansdorf, Pausin, Perwenitz und Paaren im Glien ins Gespräch kommen.

Der Wahlkreistermin und die Bustour werden nachgeholt. Einen Termin dafür gibt es noch nicht.

