Havelland

Schon über einen längeren Zeitraum gibt es im Landkreis Havelland kaum noch Veränderungen in der Corona-Statistik. Geführt wird sie vom Gesundheitsministerium des Landes und vom Gesundheitsamt des Landkreises.

Am Mittwoch um 10 Uhr waren im Havelland 162 Corona-Fälle gemeldet, ebenso viele wie am Vortag. Inzwischen gibt es 122 Genesene, eine Person mehr als am Vortag. Dazu kommen sechs Verstorbene.

Damit sind zurzeit 34 Personen an Covid-19 erkrankt. Sie werden zum Teil in den Krankenhäusern der Havelland Kliniken behandelt, einige auch in anderen Krankenhäusern.

In fast allen Kreisen und kreisfreien Städten steigt die Infiziertenzahl nur noch gering oder gar nicht. Damit hat sich das Lagebild deutlich verändert. Viele Fälle gibt es in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark (476) und Barnim (385). Dazu kommt die kreisfreie Stadt Potsdam mit über 600 Fällen.

Die Kreisverwaltung wartet nun auf die neuen Vorgaben, die sich aus der Absprache der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ergeben. Danach werde der Kreis seine entsprechenden Verordnungen neu formulieren. Auch im Havelland werden die Lockerungen greifen.

Landrat Roger Lewandowski hatte die Entwicklung als Erfolg gewertet. Dies sei möglich gewesen, weil sich viele Havelländer an die Kontaktbeschränkung gehalten haben. Nun komme es darauf an, den Erfolg trotz der Lockerungen nicht zu gefährden.

Von Joachim Wilisch