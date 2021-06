Havelland

Kritische Lage im Bereich des Blutspendedienstes Nord-Ost des Deutschen Roten Kreuzes (DRK): „Die Versorgung mit lebensrettenden Blutpräparaten im Gebiet des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost ist bereits jetzt äußerst angespannt“, sagt Kerstin Schweiger, Sprecherin des DRK-Blutspendedienstes. Hintergrund sind die Lockerungsschritte der Pandemieeinschränkungen und das anhaltend warme Sommerwetter. Zu wenig Spender würden sich deswegen zum Spenden aufraffen.

Temporäre Rückstellungen nach Auslandsaufenthalten im Zuge des Infektionsschutzes werden auch noch nach Ferienende zum Rückgang des Spendeaufkommens führen. Auch die kurze Haltbarkeit von Blutpräparaten trägt zur Verschärfung der Situation bei.

Bedarf an Spenderblut steigt

Gleichzeitig steigt in den Kliniken der Bedarf an Spenderblut deutlich an. Während des Lockdowns verschobene Eingriffe werden jetzt nachgeholt. Trotz Lockerungen der Pandemieeinschränkungen, Sommerwetter und Urlaubszeit muss die Versorgung mit Blutpräparaten für Patienten in Brandenburg weiterhin sichergestellt werden.

In Rathenow kann am Montag, 28. Juni, von 15 bis 19 Uhr in der Schopenhauerstraße 18 c Blut gespendet werden. In Falkensee ist dies am 20. Juli zu der gleichen Uhrzeit in der Poststraße 15 möglich und bereits am Freitag, 25. Juni, im Marie-Curie-Gymnasium in Dallgow-Döberitz. Im Juli gibt es auch Termine in Premnitz, Wustermark und Nauen.

Termine müssen zuvor vereinbart werden

Alle DRK-Blutspendetermine in Brandenburg sind online einfach zu finden unter https://blutspende-nordost.de/blutspendetermine/.

Weitere Informationen unter der kostenlosen Hotline 0800 11 949 11. Für alle DRK-Blutspendetermine ist die Buchung einer festen Spendezeit vorab unbedingt erforderlich.

Vor der Reise spenden

Annett Smolka, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit beim DRK-Blutspendedienst Nord-Ost, hat eine große Bitte an alle gesunden Mitmenschen: „Wichtig ist es, dass auch über die Sommerferien alle angebotenen Termine zur Blutspende gebucht werden. Blutpräparate sind nur kurz haltbar. Deshalb wäre es eine große Unterstützung, wenn Reisende vor Urlaubsbeginn eine Blutspende leisten, so können wir gemeinsam gefährliche Lücken in der Patientenversorgung mit lebensrettenden Blutpräparaten vermeiden“.

Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen gegen das Corona-Virus ist eine Blutspende ab dem Tag nach der Impfung möglich.

