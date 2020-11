Dallgow-Döberitz

Seit Montag ist der Spielbetrieb im Havelland eingeschränkt, jetzt sogar eingestellt. Die ersten zwei Wochen waren für den rundum erneuerten Platz an der Dallgower Charlottenstraße trotzdem ein Gewinn.

Der Platz ist ein Gewinn, auch bei klassischem Herbstwetter mit tief hängenden Regenwolken und Sprühregen. Unter dem gleißenden Flutlicht kickt eine Dallgower E-Jugend auf dem nassen Grün. „Letztes Jahr hätten wir den Platz nach solchem Regen schon längst gesperrt“, sagt Tommy von dem Berge, sportlicher Leiter des SV Dallgow 47, mit einem Blick auf das Trainingstreiben.

Feierliche Eröffnung, coronabedingt auf Sparflamme

Regelbetrieb statt Vollsperrung, so heißt es seit der Neueröffnung des Platzes vor knapp zwei Wochen. Seitdem trainierten bis zu sechs Mannschaften pro Tag auf dem neuen Kunstrasenplatz an der Charlottenstraße. Die Eröffnung fand feierlich, aber coronabedingt auf Sparflamme statt.

Ein großes Eröffnungsspiel wird es aufgrund der Pandemie vorerst nicht geben, auch der weitere Spielbetrieb ist seit Montag bis auf weiteres eingestellt. Doch schon in den zwei kurzen Betriebswochen gab es zählbare Erfolge. Bereits fünf Tage nach der Eröffnung des komplett erneuerten Platzes warfen die Dallgower B-Junioren (U17) auf neuem Untergrund den Landesligisten FSV Bernau aus dem Brandenburg-Pokal und zogen in die dritte Runde ein.

Viele Dallgower haben mit angepackt

„Der alte Platz war wirklich schon etwas überholt und Kunstrasen sind wir glücklicherweise schon vom anderen Platz an der B5 gewohnt. Deshalb ist die Umstellung nicht groß“, bemerkt Kapitän Nino Lessel, der selbst einen sehenswerten Freistoßtreffer gegen die Bernauer beisteuerte. Ursprünglich vom FSV Wachow/Tremmen, kam er über das DFB-Stützpunkt-Training erstmals nach Dallgow und wurde im Sommer 2015 hierher abgeworben.

„Ein nagelneuer Platz hilft uns natürlich weiterhin enorm, den Verein für junge Spieler aus Dallgow und dem Umland interessanter zu machen, die dann später auch unsere Herrenmannschaften verstärken können“, bekräftigt Sportvorstand Tommy von dem Berge. Wie viele aus der Dallgower Vereinsführung, hat auch er selbst während der fünfmonatigen Bau- und Renovierungsarbeiten mit angepackt.

Kunstrasenplatz schont Schuhe und Füße

In den nächsten Wochen sollen noch die Sitzschalen für die Tribüne montiert werden. 48 Plätze an der Zahl. Ein Platz zu viel, mit Blick auf das Gründungsjahr des Vereins 1947. Auch die solarbetriebene Anzeigetafel für den Spielstand liegt schon zur Montage bereit. Beides wurde erst durch Spenden von ortsansässigen Firmen möglich.

Auf die Frage, welcher Kunstrasenplatz in Dallgow denn nun besser wäre, hat Nino Lessel eine klare Antwort: „Der alte Platz ist zwar größer, aber auf dem neuen hat man nicht so schnell den ganzen Schuh voller Granulat“, bemerkt er lächelnd. „Hoffentlich bleibt das so.“ Gemäß der neuen EU-Richtlinie ist der neue Kunstrasenplatz mit Korkspänen statt dem üblichen Kunststoffgranulat befüllt.

Vorfreude auf Flutlichtspiele

Der Regen hat mittlerweile nachgelassen, das Training der Junioren ist in vollem Gange. Es wird vorerst eines der letzten auf dem Platz sein. Die neue Flutlichtanlage erleuchtet die 4500 Quadratmeter des Platzes. „Mit dem Licht dürfte man sogar in der Oberliga spielen“, sagt der sportliche Leiter stolz. Ob die Dallgower Flutlichtanlage in Zukunft ein Oberliga-Spiel bescheinen wird, bleibt abzuwarten.

Die Dallgower Amateurkicker warten derweil, dass sie ihren Platz wieder benutzen dürfen. Eigentlich lassen Kunstrasen und Flutlicht ein ganzjähriges Training zu. Etwa eine Million Euro hat der Umbau des Platzes gekostet, dabei hatte der Verein sich auch beim Fördermittelwettlauf sportlich gezeigt. Mit Unterstützung der Gemeindevertretung konnten die Dallgower das kurzfristig aufgelegte Förderprogramm des Landes Brandenburg nutzen.

