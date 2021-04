Havelland

Zu Ostern erhielt das Frauenhaus in Rathenow eine große Sachspende. Das von der Schönwalderin Doreen Gutsche-Becker im vergangenen Jahr gegründete Havelländische Hilfsnetzwerk übergab der Leiterin der Einrichtung, Catrin Seeger, erneut Spenden: Spiele, bis zum großen Kaufmannsladen und einem Paar Rollschuhe, Plüschtiere, Kinder-DVDs und -Hörspiel-CDs und auch Baby-Fläschchen – Sachspenden, die sieben großen Tragetaschen füllen.

Für mögliche Kinder im Frauenhaus, die in diesem Jahr eingeschult werden, gab es zwei Zuckertüten. Eine besondere Sachspende war ein funktionstüchtiger und durch Netzwerkmitglieder durchgesehener und mit aktueller Software versehener Laptop für schulpflichtige Kinder in der Einrichtung im Homeschooling. Und natürlich gab es zu Ostern auch reichlich leckere Naschereien für die Kinder.

Gespendet haben Bürger und der Hilfsverein „Robin Hood“

„Die Spenden kamen von vielen Menschen aus mehreren Orten des Osthavellandes sowie vom Hilfsverein Robin Hood in Premnitz, mit dem wir kooperieren“, sagt Doreen Gutsche-Becker. Diese Sachspenden finden ihren Platz im seit Herbst 2020 grundlegend sanierten Spielzimmer des Frauenhauses in einem Nebengebäude auf dem Hof des Grundstücks. „Der Raum konnte jetzt vom Dach bis zum Fußboden komplett saniert werden. Das Zimmer erhielt eine Wärmedämmung und neue Fenster.

Das komplett sanierte Spielzimmer ist schon fast vollständig wieder eingerichtet. Quelle: Uwe Hoffmann

Auch die Wände wurden saniert. Dazu erhielten wir 15 000 Euro von der RTL-Stiftung. Die Malerfirma führte die Arbeiten in Höhe von 2500 Euro als Spende aus. Die Firma O+F Bauunternehmung sanierte als Spende den Fußboden“, erzählt Catrin Seeger. „Das rund 24 Quadratmeter große Spielzimmer ist bereits zum Teil wieder eingerichtet. In den nächsten Tagen kommen noch neue Möbel.“ Dann können es die Kinder der Einrichtung wieder in Besitz nehmen.

Ferien im Havelland für Kinder mit Spätfolgen der Tschernobyl-Katastrophe

Das Hilfsnetzwerk unterstützt auch den Havelländer Verein „Kinder in Not e.V.“ Der 2009 gegründete Verein ermöglichte in den letzten Jahren regelmäßig durch die Spätfolgen des Atomreaktorunfalls 1986 in Tschernobyl gesundheitlich geschädigten Kindern und Jugendlichen mittels Spenden einen mehrwöchigen Ferienaufenthalt im Havelland. „Vor zwei Jahren waren letztmals Kinder im Havelland. Für diesen Sommer planen wir wieder zehn Kinder und zwei Betreuerinnen für drei Wochen ins Havelland einzuladen“, sagt Ilona Spallek, aktives Vereinsmitglied aus Schönwalde-Glien.

„Wir hoffen, dass die Corona-Lage bei uns und in Weißrussland den Besuch zulässt.“ Dafür sind insgesamt 15 000 Euro nötig. Bisher hat der Verein, mit Hilfe des Havelländer Hilfsnetzwerks von Doreen Gutsche-Becker und ihren Unterstützern, seit September 2020 bisher Spenden in Höhe von knapp 3500 Euro gesammelt. Übrigens beherbergte das Frauenhaus mit einer Kapazität von insgesamt fünf Wohneinheiten mit insgesamt 15 Betten im vergangenen Jahr Frauen mit Kinder, die gebürtig aus 17 Nationen stammen.

Von Uwe Hoffmann