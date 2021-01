Havelland

Gerard Rochow steigt in seinen großen Transporter. Eben hat er zwei große Ikea-Schränke eingeladen und sie sicher verstaut. Zwar sind Bau- und Möbelmärkte wegen der aktuellen Corona-Pandemie geschlossen, für den gelernten Handwerker mit Gewerbeschein gilt das allerdings nicht. Mit der Ladung im Gepäck startet er den Motor seines Transporters – und fährt mit dem „Material-Taxi“ zu einer Kundin.

So passiert ist ihm das am vergangenen Freitag. Denn seit Kurzem bietet Gerard Rochow an, für andere in Baumärkte zu fahren und dort Materialien und Baustoffe abzuholen. Am Freitag brachte er die beiden Schränke zu einer Frau in Berlin-Mitte. Bei ihr angekommen, trug er die Schränke die Treppen hoch und baute sie auch noch auf.

Er holt seinen Kunden alles was sie brauchen

Eigentlich ist Gerard Rochow Messebauer. Doch finden Messen seit Beginn der Pandemie nicht mehr statt. „Also musste ich umschwenken“, sagt der 42-Jährige. Immer öfter habe er dann Freunden und Bekannten geholfen. Mit seinem Gewerbeschein darf er weiterhin in Baumärkte hinein.

Dort kann er dann alles holen, was die Kunden für ihr Zuhause brauchen. „Und weil ich ein Großhandelskonto habe, kriege ich oft noch Rabatte“, sagt er. Und wie es oft so ist, hat sich seine Arbeit herumgesprochen. Freunde von ihm erzählten anderen Freunden davon, die wiederum erzählten es auch weiter.

Für den gelernten Handwerker sind die Arbeiten nicht schwer. Quelle: Privat

Auch auf Facebook startete Ger-ard Rochow einen Aufruf, um zu helfen, wenn jemand Bedarf an seiner Arbeit hat. Und die Resonanz war groß. Über 100 Leute hätten sich bereits bei ihm gemeldet. Es sind „bisher 15 konkrete Anfragen dabei“, verrät er. Und er verspricht ehrliche Arbeit. „Ich kann es nicht ganz umsonst machen. Ich möchte mich daran aber auch nicht bereichern“, sagt er.

Er hat eine soziale Ader

Oft kämen bei den Aufträgen sogar nur die Spritkosten wieder hin-ein. Viel verdiene er daran nicht. Deshalb hoffe er auch auf Folgeaufträge und dass die „Mundpropaganda“ gemachte Erfahrungen weiterträgt. Denn ohne Messen ist es für Gerard Rochow aktuell schwer, Geld zu verdienen.

Und seine Arbeit würde bei den Menschen gut ankommen. Viele seien für das Engagement dankbar. Schließlich bietet er mit der Abholung, dem Transport und dem Aufbau einen kompletten Service an. Und schwer sei es für den gelernten Handwerker nicht, etwa Schränke aufzubauen. Auch auf Facebook hat Gerard Rochow viel Zuspruch erfahren. Selbst kommt er aus Berlin.

Inzwischen aber wohnt er in Brieselang. Auch deshalb bietet er seine Dienste sowohl für Berlin als auch für das gesamte Havelland an. Auch seiner Frau sei die soziale Ader ihres Mannes schon früh aufgefallen: „Als ich damals Messebauer war, habe ich immer versucht, all meine Mitarbeiter zu halten. So schwer es manchmal auch war. Meine Frau sagte damals scherzhaft, wir sind ein Tierheim für Messebauer“, erzählt er. Nun hofft er, mit seiner Arbeit vielen Menschen helfen zu können. Zumindest so lange, bis er vielleicht bald wieder auf Messen arbeiten kann.

Von Steve Reutter