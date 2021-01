Havelland

Mit einem aktuellen Inzidenzwert von 189,58 rückte der Landkreis Havelland am Mittwoch der magischen 200er-Grenze einen großen Schritt näher. Das Erreichen dieses Werts soll ab Montag nach jüngsten Vereinbarungen von Bund und Ländern zur Einschränkung des Bewegungsradius von 15 Kilometern rund um den Wohnort führen. Ausnahmen für diese „Ausgangssperre“ gelten dann nur für Bürger, die einen triftigen Grund haben wie den Weg von und zur Arbeit oder zum Arzt. Die konkrete Umsetzung dieser Vereinbarung soll in Brandenburg am Freitag beschlossen werden. In den Kommunen im Havelland ist diese Regelung jedoch jetzt schon ein Thema.

Erste Vorbereitungen für die Neuregelungen laufen

So laufen in der Ketziner Verwaltung bereits die Vorbereitungen auf die Bewegungseinschränkung an, „auch wenn wir auf konkrete Vorgaben des Landkreises warten müssen“, wie Bürgermeister Bernd Lück ( FDP) erklärt. Er sei dabei, für alle Mitarbeiter, die außerhalb der Havelstadt wohnen, entsprechende Schreiben zu unterzeichnen, damit diese auch weiterhin zur Arbeit gelangen.

Anzeige

Ein Problem sieht Lück bei der Kontrolle von Ausflüglern, die nach Ketzin/ Havel kommen könnten. „Ausweise darf nur die Polizei kontrollieren. Es sei denn, der Landkreis stellt einen Antrag auf Amtshilfe, so dass unsere Ordnungsamtsmitarbeiter auch diese Befugnisse bekommen.“ Aber: „Sollte bei uns so ein Antrag eingehen, muss ich den ablehnen, weil von unseren drei Ordnungsamtsmitarbeitern zwei länger ausfallen. Der verbliebene Kollege hat andere Aufgaben“, erklärt der Bürgermeister.

Nauens Bürgermeister begrüßt die Einschränkungen

Manuel Meger (LWN), Bürgermeister von Nauen, begrüßt die härteren Regelungen: „Aus meiner Sicht kommen sie aber viel zu spät.“ In Deutschland werde im Gegensatz zu anderen Ländern bisher herumgeeiert. Zur möglichen Bewegungseinschränkung sagt er: „Bei der Umsetzung kann man nur an die Vernunft der Bürger appellieren. Denn Ordnungsamt und Polizei können nur stichprobenartig kontrollieren.“ Eingeführt würden die Neuregelungen insbesondere wegen der Tagestouristen.

Wie er selbst feststellt, sei dies begründet: Von seinem vorübergehenden Amtssitz in Ribbeck aus könne er sehen, dass viele Auswärtige dort spazieren gehen. „Es geht darum, das zu unterbinden. Mit den Maßnahmen schützen wir die Generation, die unseren Wohlstand aufgebaut hat“, findet Meger deutliche Worte. Er warte nun auf die Verfügung des Landkreises, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. Wie er sagt, habe man in der Stadt schon in der Vergangenheit härtere Maßnahmen getroffen als andere Kommunen und unter anderem Turnhallen und Sportplätze geschlossen, „um ein Zeichen zu setzen“.

Offizielle Informationen fehlen bislang – Kontrolle der Regelung kaum möglich

Die anstehende Regelung scharf kritisiert hingegen Bürgermeister Bodo Oehme ( CDU) aus Schönwalde-Glien. Bisher habe er lediglich Medienberichte dazu vernommen. Ein offizielles Schreiben mit konkreten Vorgaben zum Thema der Bewegungseinschränkung liege ihm noch nicht vor. Oehme zweifelt vor allem an der Umsetzbarkeit der Regelung. „Wie soll eine Bewegungseinschränkung kontrolliert werden?“ Noch gebe es viele Fragen zu dem Vorhaben. Etwa auch, ob bei den avisierten 15 Kilometern Radius die Luftlinie oder im fließenden Verkehr die Straßenlinie als Maßgabe zähle.

Er verweist zudem auf Arbeiter, die beispielsweise in Polen oder Tschechien leben, unter der Woche aber in Deutschland arbeiten und übernachten. Werde der Bewegungsradius in diesen Fällen vom Wohnsitz in der Heimat oder von der Unterkunft in Deutschland gerechnet, fragt sich Oehme. Er weist darauf hin, dass nur die Polizei Personalausweise kontrollieren dürfe, Ordnungsämter hingegen dazu nicht befugt sind. „Den Entscheidungsträgern ist nicht bewusst, wie schwierig eine konkrete Umsetzung der Vorgabe ist“, meint er und fordert „Handhabungen, die auch umsetzungsfähig sind“.

Falkenseer fordert strengere Regeln und konsequentere Umsetzung

Viele Gedanken um die aktuellen und anstehenden Regelungen macht sich Thomas M. (Name der Redaktion bekannt). „Wir brauchen strenge Regeln, um den Folgen der Pandemie wieder Herr zu werden“, findet der 62-jährige aus Falkensee, der mit seiner Frau zur erweiterten Risikogruppe zählt. In den vergangenen Monaten haben sie sich „weitestmöglich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen, um unnötige Kontakte zu vermeiden“. Lediglich zum Einkaufen begebe er sich zwangsweise außerhalb seiner vier Wände. Regelmäßig treibt ihn in den Einkaufsmärkten die lasche Umsetzung der Regeln um.

„Laut Verordnung muss das Verkaufspersonal keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn es nicht im direkten Kontakt mit den Kunden ist. Diese Wischi-Waschi-Formulierung führt dazu, dass zu viele Mitarbeiter dort gar keine Masken mehr tragen. Das macht mir Angst und auch Sorgen“, sagt er. „Wir tun alles, um uns nicht anzustecken. Aber Dinge des täglichen Bedarfs einzukaufen lässt sich nicht vermeiden. Ich wünsche mir seitens des Landes, dass die Verordnung da klarer greift.“ Die Neuregelung zur Bewegungseinschränkung begrüßt der 62-Jährige. „Das trägt dazu bei, dass wir uns über die Zeit hangeln, bis die Impfungen greifen. Wir müssen Zeit gewinnen, dafür braucht es eben strenge Regelungen.“ Auch für seine Familie hätten diese Folgen. Besuche der Tochter seien dann nicht mehr möglich. Sie lebt in Potsdam – also mehr als 15 Kilometer entfernt.

Von Jens Wegener, Andreas Kaatz, Steve Reutter und Nadine Bieneck