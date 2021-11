Havelland

Was unternehmen wir am Wochenende? Hat jemand Ideen? Diese Fragen schallen wohl durch viele Haushalte kurz vor den beiden schönsten Tagen der Woche. Hier kommen deswegen die Tipps aus der MAZ-Redaktion für das Havelland, um die Antworten vielleicht ein wenig zu erleichtern.

Redaktionsleiter Sebastian Morgner. Quelle: Enrico Kugler

Sebastian Morgner, Redaktionsleiter: Heute ist was los in Rathenow: Nobody Knows-Live! Preisgekrönte Musiker kommen und zeigen, was sie können. Um 19.30 Uhr wird das Licht angeschaltet. Mit Gitarre, Banjo, Geigen, Mandoline, Schlagzeug, Kontrabass und ungehemmter Spiel- und Bewegungsfreude ergeben sich Nobody Knows ihrem eigenen Rausch.

Redaktionsleiter Sebastian Morgner hat noch einen weiteren Wochenendtipp: Fleißige Hände werden am Wochenende in Brädikow gebraucht. Dort findet in der Ortsmitte am Sonnabend der Herbstputz mit Umgestaltung des Rosengartens und Reinigung öffentlicher Flächen statt. Kommen Sie dazu und helfen Sie mit. Wer Lust hat, ist willkommen. Der Herbst hat schon seine Spuren hinterlassen. Im Anschluss gibt es einen kleinen Imbiss. Beginn der Aktion ist 9 Uhr.

MAZ-Redakteur Jens Wegener. Quelle: Enrico Kugler

Jens Wegener, Redakteur: Zur Herbstaktion 2021 ruft der Förderverein „Ketziner Havelstrand“ für Sonnabend ab 11 Uhr auf. Das Areal an der öffentlichen Badestelle soll von Blättern befreit werden, die eine oder andere Sache muss angestrichen werden. Es gibt Bratwurst und Getränke. Gegen 14 Uhr wird eine Notrufsäule am Havelstrand in Betrieb genommen.

MAZ-Reporterin Leonie Mikulla. Quelle: Leonie Mikulla

Leonie Mikulla, Reporterin: Einen spannenden Blues-Abend können Gäste am Sonnabend im Bürgerhaus Finkenkrug erleben. Die Musiker Ignatz Netzer und Christian Rannenberg geben zum zweiten Mal ein Konzert. Start ist um 20 Uhr. Einlass ist ab 19.15 Uhr nur für geimpfte und genesene Personen (2G). Reservierungen unter info@buergerverein-finkenkrug.de.

MAZ-Redakteur Markus Kniebeler. Quelle: Enrico Kugler

Markus Kniebeler, Redakteur: Zu einer Packparty lädt am Sonnabend zwischen 14 und 18 Uhr der Rathenower verein Tonart (Körgraben 1c). Bepackt werden Kartons mit Geschenken der überregionalen Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Am Sonnabend sind Kinder, Eltern und Großeltern aufgerufen, Kartons mit gespendeten Geschenken zu bestücken und liebevoll zu gestalten.

MAZ-Redakteur Joachim Wilisch. Quelle: Enrico Kugler

Joachim Wilisch, Redakteur: Ich empfehle für Sonntag die Europa-Matiné der Freunde für Europa um 10 Uhr im Haveltorkino. Sie zeigen den Film „Ballon“ von Michael Bully Herbig. Er erzählt die Geschichte einer Flucht aus der DDR, von Thüringen nach Oberfranken, mit Hilfe eines Ballons. Die Freunde für Europa wollen eine Brücke zu Fluchtgeschichten dieser Tage erzählen.

