Havelland

Der Weg zum Schnelltest ist manchmal lang. Die Bundesregierung hatte den Bürgern kostenlose Schnelltests versprochen und die Kommunen damit völlig überrannt. Im Havelland ist man unterschiedlich weit, wenn es um die Einrichtung von Schnelltestzentren geht. MAZ hat in den Kommunen nachgefragt.

Foyer der Stadthalle

Falkensee: In der bevölkerungsreichen Stadt Falkensee ist der Ort jetzt klar: Das Testzentrum wird im Bistro der Stadthalle eingerichtet. Die Ausstattung erfolgt über die vorhandene Möblierung in der Stadthalle und über die Stadtverwaltung mit notwendiger Technik und Büromittelausstattung. Die Tests und die Schutzausrüstungen werden wie auch für die anderen Kommunen vom Landkreis geliefert. „Derzeit befindet sich der Ablauf der Testung in der Abstimmung. Dabei spielen Registrierung, Testung, Wartezeit, Wartemöglichkeiten und FFP2-Masken-Tragepausen eine Rolle“, erklärt die Pressestelle auf MAZ-Nachfrage. Wann das Falkenseer Testzentrum an den Start geht, ist noch unklar, da insbesondere die personelle Ausstattung nicht geklärt ist. Über den Landkreis ist bereits Personal von der Stadt angefordert worden. Ob es welches geben wird, ist offen. Bei den freiwilligen Helferinnen und Helfern, die sich bei der Stadtverwaltung zur Unterstützung beim Testen gemeldet haben, wird ihre Verfügbarkeit abgefragt. Ungeklärt sind jedoch die Versicherungsfrage und das Rechtsverhältnis, in dem die Freiwilligen im Testzentrum arbeiten würden. Hierzu ist Bürgermeister Heiko Müller mit verschiedenen Trägern im Gespräch, um eine Lösung über das Ehrenamt zu prüfen. Von den Kommunen wurde angeregt, eventuelle Aufwandsentschädigungen im Landkreis einheitlich zu regeln. Mögliche Standorte für weitere kommunale Testzentren werden in Falkensee nächste Woche besichtigt.

Nauen beginnt Montag

Nauen: Der Termin für den Start des Nauener Testzentrums steht fest. „Ich gehe davon aus, dass es am Montag mit den kostenlosen Tests in Nauen losgeht“, sagt Bürgermeister Manuel Meger. Dazu soll von 9 bis 15 Uhr im Testzentrum im Stadtbad die Möglichkeit bestehen, und zwar ohne vorherige Anmeldung. Die Öffnungszeiten für die folgenden Tage werden noch bekanntgegeben. Das Testmaterial soll jetzt vom Landkreis übergeben werden. Während die Stadt die Räume zur Verfügung stellt, sollen die Tests von Mitarbeitern der Johanniter vorgenommen werden. Diese würden zudem noch weiteres Personal einweisen, wie Meger sagt. „Ich bin stolz, dass wir das so kurzfristig hinbekommen mit diesem ersten kleinen Testzentrum. Eigentlich wäre der Landkreis zuständig, aber wir unterstützen ihn.“

Mobiles Testzentrum in Ketzin

Ketzin/Havel: Ab Dienstag um 9 Uhr bietet Ketzin kostenlose Corona Schnell-Tests für Einwohner an. Im Hof des Rathauses wird ein mobiles Testzentrum eingerichtet, sagt Franziska Leibnitz von der Stadtverwaltung. Geöffnet ist das zunächst an zwei Wochentagen, dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr und donnerstags von 12 bis 18 Uhr. Allerdings müssen die Bürger vorher einen Termin vereinbaren. Das kann erfolgen über das Internet unter www.ketzin.de oder www.terminland.de/Ketzin sowie telefonisch unter 0160/92 13 19 60 (montags bis donnerstags zwischen 8 und 13 Uhr). Der Personalausweis müsse mitgebracht werden. Die Tests werden die Ketziner Bürgerbeauftragte Verena Wappler und Dorotheé Welzel vornehmen.

Friesack prüft noch

Amt Friesack: Wann es im Amtsbereich Friesack losgeht, ist noch offen, ebenso wo es stattfinden wird. Es stehen mehrere Objekte zur Auswahl, sagt Hauptamtsleiter Jan-Peer Michalek: „Wir suchen im Moment noch Personal, das im Testzentrum tätig sein möchte, vorrangig Krankenschwestern oder Arzthelferinnen im Ruhestand.“ Man versuche, so schnell wie möglich zu starten, und werde zu Beginn zweimal in der Woche öffnen. Danach werde es dem Bedarf angepasst.

Wustermark testet in der Turnhalle

Wustermark: Noch völlig unklar ist der Starttermin in der Gemeinde Wustermark. „Zwar haben wir die möglichen Standorte für die Testzentren dem Landkreis gemeldet, aber ohne personelle Unterstützung mit Fachleuten können wir nicht beginnen“, so Bürgermeister Holger Schreiber. Erste Adresse für ein Testzentrum sei die neue Sporthalle in Elstal, wo alle Voraussetzungen, auch Parkplätze, erfüllt werden. Sollte es an mehreren Orten in der Gemeinde möglich werden, Schnelltests anzubieten, sind die Bürgerbegegnungsstätten in Hoppenrade, Buchow-Karpzow und in Wustermark vorgesehen. „Wir fühlen uns alleingelassen bei diesem Thema. Der Bund beschließt und am Ende müssen wir vor Ort alles organisieren und bekommen dann die Kritik ab. Ich rufe alle Wustermarker, die fachlich in der Lage sind, auf, sich als Helfer für die Schnelltestzentren zur Verfügung zu stellen“, so Holger Schreiber.

Sportlerklause Brieselang wird genutzt

Brieselang: Das Brieselanger Corona-Schnelltestzentrum, das in der Sportlerklause errichtet wird, kann frühestens ab dem 29. März öffnen. Laut Bürgermeister Ralf Heimann und Marco Robitzsch, der als Leiter des Testzentrums unter anderem Koordinationsaufgaben wahrnimmt, fehlt noch das nötige Personal. Die Verwaltung bittet deshalb um ehrenamtliche Unterstützung. Gesucht werden Menschen, die in medizinischen Berufen gearbeitet haben oder derzeit noch arbeiten. „Persönliche Schutzausstattungen werden gestellt. Zugleich haben wir eine Anfrage beim Landkreis gestellt, ob Test-Teams zur Verfügung gestellt werden können. Eine Antwort dazu steht allerdings noch aus“, so Robitzsch. In der Zwischenzeit hat der Landkreis Havelland ein Konzept vorgelegt und darin erläutert, wie die Räume hergerichtet werden müssen. „Der Bauhof der Gemeinde Brieselang setzt das um“, so Ralf Heimann. Auch das Problem der Parkmöglichkeiten konnte geklärt werden. Autos können auf dem Gelände des ehemaligen Penny-Marktes abgestellt werden. Die Öffnungszeiten im Testzentrum stehen noch nicht fest. Nach jetzigem Stand wird es von Montag bis Freitag geöffnet haben.

Dallgower sind vorbereitet

Dallgow-Döberitz: Die Eröffnung des Corona-Testzentrums in Dallgow steht bevor. Sie erfolgt voraussichtlich am 24. März. Die Öffnungszeiten werden noch bekanntgegeben. Derzeit laufen die Vorbereitungen zum Start des Zentrums in der Turnhalle der Grundschule in der Steinschneiderstraße. Mobiliar ist vorhanden, aber Personal fehlt. Die Verwaltung bittet deshalb um ehrenamtliche Unterstützung.

Schönwalde mit zwei Testzentren

Schönwalde-Glien: Zwei Testzentren richtet die Gemeinde Schönwalde-Glien ein. Laut Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) wird eines im Jugendklub in Schönwalde-Siedlung sein und das zweite im Gemeinschaftshaus in Paaren im Glien. Bis erstmals getestet werden kann, müssen aber noch ein paar Dinge geklärt werden. Vor allem fehlt es an Personal.

Die Gemeinde sucht pro Standort drei Leute mit medizinischer Ausbildung, die mittlerweile im Ruhestand sind und somit Zeit hätten. Aus der Verwaltung kann Bodo Oehme dafür niemanden abziehen. 5000 Euro wird die Gemeinde zudem für den Kauf von Computertechnik ausgeben müssen. Wann es dann konkret losgeht, wird rechtzeitig öffentlich bekanntgegeben.

