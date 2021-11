Havelland

Die Veranstaltungen sind zahlreich, die an diesem Wochenende im Havelland locken. Da gibt es eine Schau mit Rassegeflügel, Schlossführungen für die ganze Familie und ein Ehrenamtsseminar und vieles mehr. Hier kommen die Tipps aus der MAZ-Redaktion.

MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner. Quelle: Enrico Kugler

Sebastian Morgner, Redaktionsleiter: Herbstblues? Dagegen gibt es ein tolles Mittel: Kulturgenuss. Ich versüße mir am Sonntag den Herbst mit Tango. Den präsentieren die Havelländischen Musikfestspiele auf dem Kunsthof Galm. Das Trio Piazolla ist zu Gast und spielt um 16 Uhr Werke des berühmten argentinischen Komponisten. Das wird ein Genuss.

Gleich noch einen Tipp hat Sebastian Morgner: Der preußische König Friedrich Wilhelm III., seine Gemahlin Königin Luise und ihre Kinder verbrachten vor rund 200 Jahren die Tage des Spätsommers regelmäßig in Paretz. Das Schloss kann nun am Sonntag besichtigt werden. Es gibt eine Familienführung für Kinder und Jugendliche. Ab 14 Uhr. Ort: Parkring 1 in 14669 Paretz.

MAZ-Redakteur Markus Kniebeler. Quelle: Enrico Kugler

Markus Kniebeler, Redakteur: Am Totensonntag-Wochenende schaltet der Kulturbetrieb traditionell in den Sparmodus. Warum die Zeit nicht nutzen zu einem stillen Spaziergang über einen der vielen schönen Friedhöfe der Region – etwa den Weinbergfriedhof in Rathenow. Dabei kann man der Verstorbenen gedenken und gleichzeitig die Natur genießen.

MAZ-Redakteur Joachim Wilisch. Quelle: Friedrich Bungert

Joachim Wilisch, Redakteur: Wenn es am Wochenende trocken bleibt, dann empfehle ich eine Tour zum Gülper See. Dort rasten derzeit Tausende und Abertausende Gänse sowie andere große Wasservögel. Es ist imposant zu sehen, wie sie auffliegen und der Himmel sich dunkel färbt. Ein guter Ausgangspunkt ist Prietzen mit dem Beobachtungsturm. Und wer will, kann bis Gülpe spazieren.

MAZ-Redakteurin Nadine Bieneck. Quelle: Friedrich Bungert

Nadine Bieneck, Redakteurin: Ehrenamtler sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Der Diakonieverein des Falkenseer Kirchenkreises beantwortet in einem zweiteiligem Basisseminar an diesem Wochenende alle Fragen, die sich stellen, wenn man sich ehrenamtlich in die Gemeinschaft einbringen will. Wer teilnehmen will, muss sich sputen: Bereits heute 17 Uhr geht es in der Bahnhofstraße 61 in Falkensee los. Morgen geht es ab 10 Uhr weiter.

Redaktion MAZ Oranienburg, Rathenow und Falkensee Quelle: Enrico Kugler

Andreas Kaatz, Redakteur: Zur Rassegeflügel-Zuchttierschau wird am Wochenende wieder ins MAFZ in Paaren im Glien eingeladen. Unter anderem sind etwa 330 Hühner und 1800 Tauben zu sehen.Viele Tiere kann man auch kaufen. Geöffnet ist Sonnabend von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 13 Uhr. Es gilt 3G, ein Schnelltest ist vor der Halle möglich.

Von MAZonline