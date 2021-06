Havelland: Daumendrücken bei der Fußball-EM

Havelland

Am Freitag startet die Fußball-Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel Türkei – Italien. Wie bereiten sich Havelländer anderer Nationen auf dieses Turnier vor? Fiebern sie mit, wenn das Team ihres Heimatlandes aufläuft? Oder haben sie andere Favoriten? Die MAZ hat sich umgehört.

Franzose tippt auf Deutschland

Gildas Voland ist kein Havelländer. Dennoch dürfte der gebürtige Bretone, der seit Jahrzehnten in Berlin lebt, vielen ein Begriff sein. Auf dem Rathenower Wochenmarkt bietet Voland französische Spezialitäten an. 30 Salamisorten hat der Mann im Angebot, dazu Käse, Schinken, Brotaufstriche.

Wenn man mit Voland über Fußball redet, merkt man gleich, dass man es mit einem Kenner zu tun hat. Kein Wunder. Der Mann wäre selbst beinahe Fußballprofi geworden. Im Nachwuchsinternat des Clubs FC Nantes spielte er mit den großen französischen Spielern Didier Deschamps und Marcel Desailly zusammen. Am Ende wurde es dann nichts mit der Profi-Karriere. Doch die Leidenschaft ist geblieben. „Eigentlich bin ich Bretone, kein Franzose“, behauptet Voland. Doch bei Länderspielen schlage sein Herz für die Blauen, „les bleus“, wie das französische Team genannt wird. Beim ersten Spiel am 15. Juni geht es gleich gegen Deutschland. „Das wird ein Knaller“, sagt Voland. „Ausgang ungewiss.“ Die Franzosen hätten zwar viele Superstars in ihren Reihen, aber am Ende werde es wohl kommen wie so oft. Dass Deutschland sich mit einer konzentrierten Mannschaftsleistung durchsetze. „Die Jungs werden Europameister“, sagt der Bretone.

Mateusz Jedruch sieht Deutschland als Favorit. Quelle: Jürgen Ohlwein

Bei Mateusz Jedruch schlagen bei der EM 2021 zwei Herzen in der Brust. Er ist gebürtiger Pole und lebt in Magdeburg. Und Teilzeit-Havelländer. Jeden Mittwoch bietet er polnische Spezialitäten auf dem Wochenmarkt in Rathenow an. Er ist ein großer Fußballfan und sieht Chancen für Deutschland bei der EM 2021. „Die Deutschen sind in meinen Augen schon der Favorit. Aber auch die Spanier sind sehr stark. Natürlich schlägt mein Herz als gebürtiger Pole für meine Heimatmannschaft. Allerdings macht ein Lewandowski noch kein erfolgreiches Team. Alle anderen Mannschaften, die gegen Polen spielen, werden sich auf ihn einspielen. Dennoch würde ich mich sehr freuen, wenn es Polen schafft, über die Gruppenphase hinauskommen. Für Deutschland drücke ich die Daumen, dass sie Europameister werden“, erzählt Mateusz Jedruch.

Gábor Kőhalmi aus Ungarn lebt seit 2013 in Deutschland und seit 2020 in Knoblauch im Milower Land. Quelle: Privat

Auch Gábor Köhalmi wird für Deutschland die Daumen drücken. Als der gebürtige Ungar 2013 mit seiner Frau, der Künstlerin Dora Földes, von Budapest nach Berlin zog, war das noch anders. Inzwischen sei es für ihn selbstverständlich, mit der deutschen Elf mitzufiebern. „Es macht Spaß zuzugucken, wie die Nationalelf spielt und es freut mich jedes Mal, wenn sie - also wir - einen Tor schießen“, sagt der 34-Jährige, der seit Kurzem mit seiner Familie im havelländischen Knoblauch lebt und in der Innovationsabteilung der Helios-Kliniken arbeitet.

Schon als Kind bei großen Turnieren

Schon als Kind verfolgte er mit seinem Vater die großen Turniere. Zur WM 1998 und zur EM 2000 habe er alle Spiele geschaut und sogar alle Stickers gesammelt. Auch Bundesliga-Spiele schaue er sich gern an. Er kenne die Spieler und fühle sich mit der deutschen Fußballwelt verbunden. Einen richtigen Favoriten für die EM hat er aber nicht – außer Deutschland. Manchmal drücke er auch für Außenseiter-Teams die Daumen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gábor Köhalmi weiß, wie es auf dem Platz zur Sache geht. Als Teenager spielte er für zehn Jahre in der 4. Liga in Budapest. „Ich konnte viel laufen und die Stürmer gut bedienen, und so passte mir die zehner Position gut, also war ich ein Zentral-Offensive-Mittelfeldspieler. Ich erinnere mich immer noch, dass Del Piero mein größtes Vorbild war“, sagt der Wahl-Havelländer mit einem Lächeln. Die deutschen Spiele werde er sich auf jeden Fall anschauen und sonst guckt er immer, wenn es die Zeit erlaubt, zu. Und das wird er ganz bequem von zu Hause aus zusammen mit der Familie tun. In der K.-o.-Runde, wenn die Spiele spannender werden, setze er sich vielleicht in einen Biergarten, um dort die Stimmung zu genießen.

Von Markus Kniebeler, Jürgen Ohlwein und Christin Schmidt